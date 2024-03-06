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Тільки за минулу ніч Одесу атакували 20 "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 742-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ щоденне відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні - в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО - безумовний пріоритет. Як і в перемовинах з іншими партнерами. Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз - не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки.

Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять "шахедів". Сьогоднішній ранок - чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту.

Дякую всім, хто б’ється заради наших людей і держави. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та в Україні. Дякую Одесі - усім, хто береже нашу Одесу, хто захищає місто, усім, хто працює в місті та забезпечує робочі місця для людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає! Ми обовʼязково вистоїмо. І захистимо нормальне життя", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський про надання Україні далекобійної зброї: Тут не може бути дефіциту сміливості, партнерам треба робити відповідні кроки

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) звернення (610)


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Топ коментарі
+9
Вимкніть цього відео блогера хоч на тиждень. Мене він вже задовбав
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06.03.2024 18:50
+7
у мене є телеграм-канал Чому тривога.

нах мені дублірувать новини за мільйони гривень в день.

дорогуватий попугай
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06.03.2024 18:43
+7
2018 году комплекс был представлен на выставке «Оружие и безопасность». Также в этом году было завершено испытание 4 типов головок самонаведения для ракет. В 2019 году был испытан обновленный комплекс под названиями ОТРК RAAD-2 или «Гром-2» с дальностью до 500 км. Известно по меньшей мере два опытных образца. В 2021 году сообщалось о намерении министерства обороны подписать контракт на закупку комплексов. Но разработка все еще продолжалась, а финансирования не хватало, так что считается, что комплекс готов на 75-80%. Трудно сказать, в каком состоянии дела находятся сейчас".
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
На самом деле сказать нетрудно. Начиная с 2019 г. этот комплекс был закатан в асфальт по приказу Ху#ла. Вся его техдокументация была передана в "братскую" парашу (неофициально, разумеется).
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06.03.2024 18:57
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06.03.2024 18:40 Відповісти
у мене є телеграм-канал Чому тривога.

нах мені дублірувать новини за мільйони гривень в день.

дорогуватий попугай
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06.03.2024 18:43 Відповісти
Москалі з кожним днем все сильніше і сильніше звіріють ,
і іх не зупиняють навіть зарубіжні гості , скоріш за все
кремлівському виб@ядку терміново потрібні санітари
та конфіскувати у нього чемоданчик з червоною кнопкою😡
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06.03.2024 18:46 Відповісти
Вимкніть цього відео блогера хоч на тиждень. Мене він вже задовбав
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06.03.2024 18:50 Відповісти
Янелох, почему за минувшую ночь мааацквабад не атаковали 20 Громов (Сапсанов)???
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06.03.2024 18:52 Відповісти
2018 году комплекс был представлен на выставке «Оружие и безопасность». Также в этом году было завершено испытание 4 типов головок самонаведения для ракет. В 2019 году был испытан обновленный комплекс под названиями ОТРК RAAD-2 или «Гром-2» с дальностью до 500 км. Известно по меньшей мере два опытных образца. В 2021 году сообщалось о намерении министерства обороны подписать контракт на закупку комплексов. Но разработка все еще продолжалась, а финансирования не хватало, так что считается, что комплекс готов на 75-80%. Трудно сказать, в каком состоянии дела находятся сейчас".
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
На самом деле сказать нетрудно. Начиная с 2019 г. этот комплекс был закатан в асфальт по приказу Ху#ла. Вся его техдокументация была передана в "братскую" парашу (неофициально, разумеется).
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06.03.2024 18:57 Відповісти
Не встречал никого, кто бы этот блог смотрел. Неудачник(.)
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06.03.2024 18:56 Відповісти
Так це ж вже традиція така-куди зелене приїде туди і біда за ним присунеться. Не даремно ж його ''бідоносцем'' прозвали.
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06.03.2024 18:57 Відповісти
бідосик, бідонат
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06.03.2024 19:38 Відповісти
Хоч би на один вечір цю мавпу заціпило...
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06.03.2024 19:01 Відповісти
А на вибори казав:
- Хуже нЄ будєт, вам панравится
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06.03.2024 19:13 Відповісти
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06.03.2024 19:17 Відповісти
"Чарівний пил" довершує справу. Вже тільки прості речення. Дайте йому ще 100 днів і він перейде на стиль висловлювань Еллочки Людожерки - окремими словами. Або як у А. Блока "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека".
І ОЦЕ висміювало Кличка! Воно ж без папірця чи суфлера й двох слів до купи не зведе! Я вже не кажу про висловлювання ВЛАСНИХ думок!...
Зєлєбубачки, це гарно маститься на зліб? По перек горла не стає?
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06.03.2024 19:23 Відповісти
Іран "конфіскував )" американський танкер із нафтою.

Вартість партії нафти оцінюється у понад 50 млн доларів.
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06.03.2024 19:25 Відповісти
У корыта поколение купленных справок об образовании, в очереди к корыту жертвы ЗНО.
Где просвет, где прогал - не видать ни рожна
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06.03.2024 19:32 Відповісти
https://www.secondusa.top/?page_id=4 SECOND-USA (американського-українська газета)

https://www.secondusa.top/?page_id=2 УКРАЇНСЬКА ПРЕСОВА КОРПОРАЦІЯ

Трамп і Байден виграли майже всі праймеріз у "супервівторок
https://www.secondusa.top/?p=12452
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06.03.2024 19:40 Відповісти
Дороговатый диктор.
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06.03.2024 21:16 Відповісти
анкурт.Огидно
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06.03.2024 21:51 Відповісти
Шкода, що жодна з цих "мух" у нього не влучила....
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07.03.2024 09:27 Відповісти
УБЛЮДОК, ты нам лучше раскажи почему 20 наших ударных дронов типа "шахедов" каждую ночь не атакуют МАЦКВУ.
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07.03.2024 09:30 Відповісти
 
 