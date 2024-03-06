Тільки за минулу ніч Одесу атакували 20 "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 742-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ щоденне відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні - в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО - безумовний пріоритет. Як і в перемовинах з іншими партнерами. Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз - не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки.

Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять "шахедів". Сьогоднішній ранок - чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту.

Дякую всім, хто б’ється заради наших людей і держави. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та в Україні. Дякую Одесі - усім, хто береже нашу Одесу, хто захищає місто, усім, хто працює в місті та забезпечує робочі місця для людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає! Ми обовʼязково вистоїмо. І захистимо нормальне життя", - сказав Зеленський.

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