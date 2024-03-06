Тільки за минулу ніч Одесу атакували 20 "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 742-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ щоденне відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні - в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО - безумовний пріоритет. Як і в перемовинах з іншими партнерами. Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз - не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки.
Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять "шахедів". Сьогоднішній ранок - чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту.
Дякую всім, хто б’ється заради наших людей і держави. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та в Україні. Дякую Одесі - усім, хто береже нашу Одесу, хто захищає місто, усім, хто працює в місті та забезпечує робочі місця для людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає! Ми обовʼязково вистоїмо. І захистимо нормальне життя", - сказав Зеленський.
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нах мені дублірувать новини за мільйони гривень в день.
дорогуватий попугай
і іх не зупиняють навіть зарубіжні гості , скоріш за все
кремлівському виб@ядку терміново потрібні санітари
та конфіскувати у нього чемоданчик з червоною кнопкою😡
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
На самом деле сказать нетрудно. Начиная с 2019 г. этот комплекс был закатан в асфальт по приказу Ху#ла. Вся его техдокументация была передана в "братскую" парашу (неофициально, разумеется).
- Хуже нЄ будєт, вам панравится
І ОЦЕ висміювало Кличка! Воно ж без папірця чи суфлера й двох слів до купи не зведе! Я вже не кажу про висловлювання ВЛАСНИХ думок!...
Зєлєбубачки, це гарно маститься на зліб? По перек горла не стає?
Вартість партії нафти оцінюється у понад 50 млн доларів.
Где просвет, где прогал - не видать ни рожна
https://www.secondusa.top/?page_id=2 УКРАЇНСЬКА ПРЕСОВА КОРПОРАЦІЯ
Трамп і Байден виграли майже всі праймеріз у "супервівторок
https://www.secondusa.top/?p=12452