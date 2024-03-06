На Всемирном фестивале молодежи Владимир Путин решил поразмышлять над тем, как Бельгия появилась на карте мира. По его мнению, это произошло благодаря России.

Соответствующее заявление российского диктатора обнародовано в телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

