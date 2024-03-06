Путин заявил, что Бельгия появилась на карте мира благодаря России. ВИДЕО
На Всемирном фестивале молодежи Владимир Путин решил поразмышлять над тем, как Бельгия появилась на карте мира. По его мнению, это произошло благодаря России.
Соответствующее заявление российского диктатора обнародовано в телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.
+50 Эмирский бухарь
+33 Герхард
+30 Helen Batiouk
Голі,босі,і їдло - 1 яблоко на двох.
Старіє пітор.
словоросія... І росія була у путіна. І росія була путіним...
Пора переписати по правильному цю англо-сакську біблію
гокомік триндун ротом таке триндів, а ще у нього всі тупі були, а лікуватись чомусь хотів у тупих, здох.
Росіяни ж продали їм Аляску
Англи і сакси - теж "германські" племена! Вони прийшли на Британські острови під період занепаду Римської імперії та асимілювали місцеві кельтські племена і римських колоністів!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_the_United_States
і по етой славной традіції, єго наслєдніка тожє назвалі "ху#ло"
валізоючемоданом. Мабуть, вже тоді туди срав.