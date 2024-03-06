РУС
Путин заявил, что Бельгия появилась на карте мира благодаря России. ВИДЕО

На Всемирном фестивале молодежи Владимир Путин решил поразмышлять над тем, как Бельгия появилась на карте мира. По его мнению, это произошло благодаря России.

Соответствующее заявление российского диктатора обнародовано в телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

Автор: 

Топ комментарии
+50
Довбойоб - ти мене називала...
06.03.2024 22:51 Ответить
+33
Дебіл селіконовий...
06.03.2024 22:54 Ответить
+30
Чьо так скромна? Бери вже вище - якби не раzzія то і земної кулі у галактиці не існувало!
06.03.2024 22:55 Ответить
Русалочка у Копенгагені охреніла, міркує яку торпеду взяти щоб запхати в дупу *****.
07.03.2024 00:55 Ответить
а взятие Авдеевки доказало что без Украины ани бы и вторую мировую выиграли, как хюйло говорило
07.03.2024 00:00 Ответить
Він вірить у цю маячню. Таки вірить.
07.03.2024 00:06 Ответить
Брюсель - мать городов рюських
07.03.2024 00:08 Ответить
а я наївний думав що ленін проголосив 4 жовтня 1830-го, а сралін визнав 19 квітня 1839-го...
07.03.2024 00:19 Ответить
І взагалі, самим першим Бог створив Адама - "руссскаго чєловєка"!
07.03.2024 00:26 Ответить
Ги! Адам і Єва були узьки!
Голі,босі,і їдло - 1 яблоко на двох.
07.03.2024 01:51 Ответить
Зовсім дід ***** зглуздузду з"їхав.
Старіє пітор.
07.03.2024 00:36 Ответить
Емоції справжні, не награні. Він сам вірить у свою ахінею. Його мають слухати психіатри, а не молодь
07.03.2024 00:36 Ответить
Спочатку було слово росія... І росія була у путіна. І росія була путіним...

Пора переписати по правильному цю англо-сакську біблію
07.03.2024 00:43 Ответить
Вспомнилось...
07.03.2024 00:49 Ответить
А Этруски откуда взялись ? Угадайте . Этруски это сокращение от "Это русские". Тесть Италия это древняя русская земля.
07.03.2024 00:54 Ответить
це у них такий гокомік триндун ротом таке триндів, а ще у нього всі тупі були, а лікуватись чомусь хотів у тупих, здох.
07.03.2024 07:20 Ответить
У рабсіянських алкашів це одна з улюблених байок...
07.03.2024 20:27 Ответить
Санитара ему, лучше с кувалдой!!! 🤬
07.03.2024 01:23 Ответить
жду реакции от офиц. бельгии
07.03.2024 01:44 Ответить
А в Більгії про це знають?
07.03.2024 01:53 Ответить
Бруссель придумали брусские. Тоже мне Америку открыл.
07.03.2024 02:01 Ответить
Ленін варив щі з брюсельської капусти та придумав Брюссель...
08.03.2024 10:04 Ответить
Незабаром. Хвороба прогресує і пуйло заявить, що "Сполучені Штати Америки з'явились на карті світу завдяки росії "
07.03.2024 02:03 Ответить
ну , якщо по ******** території , то - у значній мірі - ТАК
Росіяни ж продали їм Аляску
07.03.2024 03:45 Ответить
Так це ж так і було).Три байдарки індіанців з підмосковного племені мокшан,під командуванням Рюріка,перепливли океан і заснували Нью-Йорк,а пізніше син індіанця Рюріка,Петро Гусіноє перо Перший,розбив на річці Потомак війська бандерівця Івана Мазепи і заснував Вашингтон
07.03.2024 05:04 Ответить
А хіба не так? Коли в англійських колоніях Північної Америки почалася війна за незалежність - англійський король почав скуповувать по Європі солдат (своїх не вистачало) Почав з німецьких князівств (саме з німецьких дезертирів зародилася німецька діаспора в США) З Росією не вийшло - "в ціні не зійшлися" з Катериною ІІ Крім того - там тоді велася війна з турками за Північне Причорномор"я А потім - "пугачовщина" Так що американці повинні буть вдячні Ємельяну Пугачову за врятування своєї незалежності!
07.03.2024 05:12 Ответить
вибач але перший устав армії США створений офіцером пруської служби і якщо на теренах імперії всея розія пруська школа це стала щагістика та красота радуе око государево то ось у США вийшла повна перереробка устава старого фріціа з поправкою на місцевих і непогано вийшло
07.03.2024 06:08 Ответить
А до чого тут "особистість"? Я про "національну групу" пишу! Тадеуш Костюшко теж американцями вважається "батьком американської кавалерії" - але ж не він не є "зачинателем польської діаспори в США"!
07.03.2024 06:17 Ответить
так німці до Америки валили ще з часів релегіїних війн 17 го -18 ст так що ще до гесенських мух там бошей вистачало
07.03.2024 06:23 Ответить
У тебе є ФАКТИ? Чи тільки "предположенія"? Включи логіку: навіщо британцям завозить у власні колонії представників інших держав? Саме держав - а не "німецькомовних підданих Британської імперії" ?
07.03.2024 06:35 Ответить
е бо тоді було одне но- єдиновірці теж протестанти це свої а чим білше юдисько у колонії тім білше вихід з неї кого там не було подивитися на склад викладачів тогочасних вищів у 13 колоніях до речі німець таки знатний рід давній ще з часів хрестових походів Фрідріх Вільгельм фон Штойбен дуже цікава особистість і рівень вище ніж почавшго свій карьер Сашкі Суворова у той же час
07.03.2024 06:57 Ответить
А ще німці відкрили Америку! Бо Лейф Ерікссон був представником "германців" (Чи то данець, чи норвежець Або швед)
07.03.2024 07:03 Ответить
а що германські племена- просто німці полізли далі а ці залишилсь і почали освоювати висадку з дракарів на узбережжя і різанину родичів бородатими сокирами та іншими хотспегами
07.03.2024 07:06 Ответить
"Раз пашла такая пьянка - режь паследний агурец!"
Англи і сакси - теж "германські" племена! Вони прийшли на Британські острови під період занепаду Римської імперії та асимілювали місцеві кельтські племена і римських колоністів!
07.03.2024 07:16 Ответить
ну да не усіх а потім припералсь родня з криком -курво за Рагнара
07.03.2024 07:18 Ответить
і в США модно мати шведську лісову хатинку а самі старі то часи якраз Жоріка з Вашингтона
07.03.2024 07:08 Ответить
англiчан у Пенсiльванii 35.3%, нiмцiв 33.3%. Там намагались нiмецьку мову зробити державною, не прокотило.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_the_United_States
07.03.2024 07:26 Ответить
Ніяк не "вкурю" - ХТО і Що тут хоче мені довести? Що німці теж були "державотворчою" нацією в США? Так я ж цього не заперечую! Просто пояснюю, що, хоч німці там і з"явилися, але домунуючою національною групою були саме вихідці з Британської імперії А скільки було німців у Пенсільванії та коли саме вони там взяли свої 33% - діло другорядне! Моя теза полягала в тому, що значна кількість саксонців, яких правитель Саксонії продав Георгу в якості солдат, перейшла на бік повстанців Це була "соціально активна" група, яка почала об"єднувать "німецькомовних" навкруги себе (як у нас "козацтво" стало об"єднувальною силою для формування української нації!)
07.03.2024 07:38 Ответить
ну то таке ну саксонців вже до того потоптали усі кому не лінь під час війни семеричної що він там продав це таке
07.03.2024 08:39 Ответить
І до чого тут це? Нас теж "топтали" немало! Спочатку наші предки воювали на боці візантії (аж в Закавказзі - Володимир І посилав "експедиційний корпус" проти персів та повстанців Фоки) Потім вони воювали на боці Польщі (ті ж самі битви під Віднем Хотином та Цецорою) Потім Дюнкерк Після анексії Московією - пальців не вистачить перечислять! А ще війська УНР в битві на Віслі
07.03.2024 08:52 Ответить
Припливла Юнона разом з Авосем і царь х.,. На березі заспівав. Я тебя нікогда нє услишу. Я тєбя нікогда нє увіжу.
07.03.2024 03:03 Ответить
ці кораблики піратами були грабували Китай але потонули- шторм це таке діло а награбоване важить багато
07.03.2024 06:59 Ответить
царя їхнєго, пєтра пєрвого, називалі "мін хєрц"

і по етой славной традіції, єго наслєдніка тожє назвалі "ху#ло"
07.03.2024 04:39 Ответить
а сцарь московії то обісцяний, і чім далі тим гучніш івін виправдовується і сильніш тххне сечею як його язиками не вилизують пропагандони. і челядь недоімперії
07.03.2024 04:46 Ответить
нуну з чим же ваньки бігали б по полю напевне з пирялами з зубом а іх командири махали б топорами з лопатки лося замість наганів
07.03.2024 05:20 Ответить
"Боже, яке кончене!" (с)
07.03.2024 05:41 Ответить
Это не то слово. Чмоша -в старческих шузах "прощай молодость"...
07.03.2024 07:53 Ответить
07.03.2024 07:55 Ответить
07.03.2024 07:56 Ответить
07.03.2024 07:57 Ответить
лаптеунты
07.03.2024 08:04 Ответить
Такий молодий, а вже з валізою чемоданом. Мабуть, вже тоді туди срав.
07.03.2024 20:32 Ответить
Я так понял Америку открыл Коля с фамилией Лумб
07.03.2024 06:25 Ответить
07.03.2024 06:52 Ответить
Шо да то да, ладно там дурик не разбирается в истории, от слова ваапше. Но его деменцию же кто-то из кацап "историков" науськивает.
07.03.2024 07:43 Ответить
А ***** з'явився на цей світ завдяки невдалому аборту.
07.03.2024 06:56 Ответить
Чекаємо нових географічних "відкриттів".
07.03.2024 07:21 Ответить
Не дочекаетесь, бо скоро здохне.
07.03.2024 08:14 Ответить
Да, тяжёлое детство, нехватка витаминов, питерские подворотни...сказывается, видно
07.03.2024 07:33 Ответить
Хоть пыню одноклассники (еще в конце 90-х "Комсомолка" писала) и подопустили в школьном туалете за то , шо ходил в шузах "прощай молодость", но дед его сначала буржуям готовил в питерских кабаках, после революции - членину с надькой, затем и сгалину. Потому то его тятька и выбился в НКВДшники, шо, в свою очередь, определило доверие к "моли" со стороны КГБ.
07.03.2024 07:49 Ответить
Пинiн рiд батракiв членин вывел в люди. Вот потому никчема начал клятву нести пятиконечной звезде... Это если хотите , повесть-реквием о пережитом.
07.03.2024 08:12 Ответить
Семейка путиных - це приспособленцы звычайнi.
07.03.2024 08:18 Ответить
Невдовзі виявиться, що римська імперія з"явилась завдяки Вялікому Кацапстану.
07.03.2024 07:55 Ответить
07.03.2024 09:05 Ответить
Всемирный фестиваль,это кто же туда приехал?
07.03.2024 09:20 Ответить
А путін з'явився на світі завдяки скаженому сперматозоїду.
07.03.2024 09:31 Ответить
Видно перевелись психиатры на параше. Не кому оказать помощь пациенту.
07.03.2024 09:34 Ответить
"Бельгія з'явилася на карті світу завдяки Росії" після того як Рюрік, Єрмак та нєвський перемогли польських фашистів хана Кучума під Верденом...
07.03.2024 09:39 Ответить
от ****** дурне )))
07.03.2024 10:09 Ответить
Что-то оно из заначки медвежонка попробовало....
07.03.2024 10:43 Ответить
Листа не має хкуйлович...Такого як від Богдана Хмельницького..Загубив..
07.03.2024 11:05 Ответить
Не знали. Що знов лєнін? Скоро вже: "Спочатку лєнін створив зємлю".
07.03.2024 13:07 Ответить
Історик *****!
07.03.2024 14:06 Ответить
Що пуйло вчергове зморозив якусь херню - то таке, що з маразматика візьмеш. Цікаво друге - ті хто слухає таку ахінею теж такі прибацані? Напевно, що так...
07.03.2024 17:30 Ответить
Бельгию придумал сталин. (С)
08.03.2024 06:49 Ответить
А ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ УБИЛ !!!
08.03.2024 19:02 Ответить
