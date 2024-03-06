Путін заявив, що Бельгія з’явилася на карті світу завдяки Росії. ВIДЕО
На Всесвітньому фестивалі молоді Володимир Путін вирішив поміркувати над тим, як Бельгія з’явилася на карті світу. На його думку, це сталося завдяки Росії.
Відповідна заява російського диктатора оприлюднена у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+50 Эмирский бухарь
показати весь коментар06.03.2024 22:51
+33 Герхард
показати весь коментар06.03.2024 22:54
+30 Helen Batiouk
показати весь коментар06.03.2024 22:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Голі,босі,і їдло - 1 яблоко на двох.
Старіє пітор.
словоросія... І росія була у путіна. І росія була путіним...
Пора переписати по правильному цю англо-сакську біблію
гокомік триндун ротом таке триндів, а ще у нього всі тупі були, а лікуватись чомусь хотів у тупих, здох.
Росіяни ж продали їм Аляску
Англи і сакси - теж "германські" племена! Вони прийшли на Британські острови під період занепаду Римської імперії та асимілювали місцеві кельтські племена і римських колоністів!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_the_United_States
і по етой славной традіції, єго наслєдніка тожє назвалі "ху#ло"
валізоючемоданом. Мабуть, вже тоді туди срав.