На Всесвітньому фестивалі молоді Володимир Путін вирішив поміркувати над тим, як Бельгія з’явилася на карті світу. На його думку, це сталося завдяки Росії.

Відповідна заява російського диктатора оприлюднена у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Назад в СРСР: Росстат відзвітував про рекордне зниження рівня бідності у Росії перед виборами Путіна