Оккупанты бросили своего "трехсотого". ВИДЕО

Оккупанты бросили своего "трехсотого", в которого попал дрон-камикадзе бойцов 47-й ОМБр "Магура".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент попадания в оккупанта, опубликована в соцсетях. После атаки двое россиян подошли к раненому, осмотрели его с расстояния нескольких шагов и отправились дальше.

Также смотрите: Тела четырех оккупантов взлетают высоко вверх при взрыве автомобиля на противотанковой мине. ВИДЕО 18+