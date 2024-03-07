Оккупанты бросили своего "трехсотого". ВИДЕО
Оккупанты бросили своего "трехсотого", в которого попал дрон-камикадзе бойцов 47-й ОМБр "Магура".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент попадания в оккупанта, опубликована в соцсетях. После атаки двое россиян подошли к раненому, осмотрели его с расстояния нескольких шагов и отправились дальше.
Топ комментарии
+17 Віктор Кравчук
показать весь комментарий07.03.2024 11:18 Ответить Ссылка
+14 олег иванов #434516
показать весь комментарий07.03.2024 11:30 Ответить Ссылка
+11 Пересічний громадянин #587413
показать весь комментарий07.03.2024 11:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а пішло воно само...
тож само має думати як подихати
полежати, помучитись чи застрелитись
- а на куя ОНО нам, пайдьом ми.