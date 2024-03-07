РУС
11 887 18

Оккупанты бросили своего "трехсотого". ВИДЕО

Оккупанты бросили своего "трехсотого", в которого попал дрон-камикадзе бойцов 47-й ОМБр "Магура".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент попадания в оккупанта, опубликована в соцсетях. После атаки двое россиян подошли к раненому, осмотрели его с расстояния нескольких шагов и отправились дальше.

Автор: 

армия РФ (20316) уничтожение (7674) дроны (4442) 47 отдельная механизированная бригада (272)
Топ комментарии
+17
А пусть Путлер сам его спасает! Логично. Он же посылал...
07.03.2024 11:18 Ответить
+14
Підійшли-поставили діагноз-"нє жилєц",та побігли далі.Дивно що не обшманали кишені у пораненого товариша.А якби той почав би опиратися,то пристрелили б.Абичьноє дєло,чьо.
07.03.2024 11:30 Ответить
+11
Сваіх нє брасаєм
07.03.2024 11:22 Ответить
***** запропонувало бабла
а пішло воно само...
тож само має думати як подихати
полежати, помучитись чи застрелитись
08.03.2024 09:04 Ответить
Він був не свій....
07.03.2024 11:20 Ответить
Він був сам не свій.
07.03.2024 15:22 Ответить
ет патаму што добриє... відь маглі і нагамі пабіть...
07.03.2024 18:05 Ответить
- Ні губіті мужикі, ні губіті !!
- а на куя ОНО нам, пайдьом ми.
07.03.2024 11:22 Ответить
Та они просто поняли, что 300 уже 200...
07.03.2024 11:23 Ответить
Я думаю десь ще у районі 220-230🙄
07.03.2024 14:58 Ответить
Не дивина
07.03.2024 11:23 Ответить
а ми в Адвіївці нікого не залишили? чому тут так радісно зловтішатись?
07.03.2024 11:42 Ответить
ну посумуй за ліквідованим окупантом. посумуй, тут не можна радісно зловтішатися.
07.03.2024 15:15 Ответить
Арап. Или не палец. Не свой
07.03.2024 12:07 Ответить
Ми сваих не брасаем НИКАХДА!
07.03.2024 12:40 Ответить
Нєпалєц ето чєловєк, дєланий нє палкой і нє пальцем.
07.03.2024 21:31 Ответить
Не будет вдове никакой белой "лады".
07.03.2024 12:58 Ответить
 
 