Окупанти покинули свого "трьохсотого". ВIДЕО

Окупанти покинули свого "трьохсотого", у якого влучив дрон-камікадзе бійців 47-ї ОМБр "Магура".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент влучання в окупанта, опублікований у соцмережах. Після атаки двоє росіян підійшли до пораненого, оглянули його з відстані кількох кроків і вирушили далі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти на повний зріст біжать до української позиції і гинуть. ВIДЕО бою

армія рф (18477) знищення (7992) дрони (5291) 47 окрема механізована бригада (276)
Топ коментарі
+17
А пусть Путлер сам его спасает! Логично. Он же посылал...
07.03.2024 11:18 Відповісти
+14
Підійшли-поставили діагноз-"нє жилєц",та побігли далі.Дивно що не обшманали кишені у пораненого товариша.А якби той почав би опиратися,то пристрелили б.Абичьноє дєло,чьо.
07.03.2024 11:30 Відповісти
+11
Сваіх нє брасаєм
07.03.2024 11:22 Відповісти
***** запропонувало бабла
а пішло воно само...
тож само має думати як подихати
полежати, помучитись чи застрелитись
08.03.2024 09:04 Відповісти
Він був не свій....
07.03.2024 11:20 Відповісти
Він був сам не свій.
07.03.2024 15:22 Відповісти
ет патаму што добриє... відь маглі і нагамі пабіть...
07.03.2024 18:05 Відповісти
- Ні губіті мужикі, ні губіті !!
- а на куя ОНО нам, пайдьом ми.
07.03.2024 11:22 Відповісти
Та они просто поняли, что 300 уже 200...
07.03.2024 11:23 Відповісти
Я думаю десь ще у районі 220-230🙄
07.03.2024 14:58 Відповісти
Не дивина
07.03.2024 11:23 Відповісти
Підійшли-поставили діагноз-"нє жилєц",та побігли далі.Дивно що не обшманали кишені у пораненого товариша.А якби той почав би опиратися,то пристрелили б.Абичьноє дєло,чьо.
07.03.2024 11:30 Відповісти
а ми в Адвіївці нікого не залишили? чому тут так радісно зловтішатись?
07.03.2024 11:42 Відповісти
ну посумуй за ліквідованим окупантом. посумуй, тут не можна радісно зловтішатися.
07.03.2024 15:15 Відповісти
Арап. Или не палец. Не свой
07.03.2024 12:07 Відповісти
Ми сваих не брасаем НИКАХДА!
07.03.2024 12:40 Відповісти
Нєпалєц ето чєловєк, дєланий нє палкой і нє пальцем.
07.03.2024 21:31 Відповісти
Не будет вдове никакой белой "лады".
07.03.2024 12:58 Відповісти
 
 