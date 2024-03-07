Окупанти покинули свого "трьохсотого". ВIДЕО

Окупанти покинули свого "трьохсотого", у якого влучив дрон-камікадзе бійців 47-ї ОМБр "Магура".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент влучання в окупанта, опублікований у соцмережах. Після атаки двоє росіян підійшли до пораненого, оглянули його з відстані кількох кроків і вирушили далі.

