Окупанти покинули свого "трьохсотого". ВIДЕО
Окупанти покинули свого "трьохсотого", у якого влучив дрон-камікадзе бійців 47-ї ОМБр "Магура".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент влучання в окупанта, опублікований у соцмережах. Після атаки двоє росіян підійшли до пораненого, оглянули його з відстані кількох кроків і вирушили далі.
