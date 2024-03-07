В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более 50 стран.. ВИДЕО
В Международном легионе Главного управления разведки Министерства Украины служат добровольцы из более 50 стран.
Об этом в годовщину создания Международного легиона сообщили в ГУР, информирует Цензор.НЕТ.
Легион объединил добровольцев из более 50 стран мира, которые после полномасштабного вторжения пришли на помощь украинцам и и встали в бой против войск террористической России", - говорится в сообщении.
В рядах подразделения ГУР – опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
"Оборона Киева, бои на Харьковщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Донбасе - воины Легиона участвовали во всех горячих точках противостояния с Москвой и продолжают храброй борьбе с врагом", - подчеркнули в ГУР.
Главное управление разведки призывает присоединяться к рядам Международного легиона.
- Почему?
- Можно безнаказанно убивать русских... И ещё за это деньги получать!