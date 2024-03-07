РУС
В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более 50 стран.. ВИДЕО

В Международном легионе Главного управления разведки Министерства Украины служат добровольцы из более 50 стран.

Об этом в годовщину создания Международного легиона сообщили в ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Легион объединил добровольцев из более 50 стран мира, которые после полномасштабного вторжения пришли на помощь украинцам и и встали в бой против войск террористической России", - говорится в сообщении.

В рядах подразделения ГУР – опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

"Оборона Киева, бои на Харьковщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Донбасе - воины Легиона участвовали во всех горячих точках противостояния с Москвой и продолжают храброй борьбе с врагом", - подчеркнули в ГУР.

Главное управление разведки призывает присоединяться к рядам Международного легиона.

- Мне нравится служить в Иностранном Легионе Украины...
- Почему?
- Можно безнаказанно убивать русских... И ещё за это деньги получать!
показать весь комментарий
07.03.2024 11:59 Ответить
Треба запросити африканських добровольців і Європа щей буде вдячна нам за це. Увесь потік снікерсів направиться в Україну. У Європі тільки жрати дають, а в Україні щей автомат відстрілювати орків - тому вибір очевидний - який же ганста нігга без калаша. А гроші, які витрачає Європа годувати африканських мігрантів хай витратить на снаряди для ЗСУ
показать весь комментарий
07.03.2024 12:05 Ответить
 
 