В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более 50 стран.. ВИДЕО

В Международном легионе Главного управления разведки Министерства Украины служат добровольцы из более 50 стран.

Об этом в годовщину создания Международного легиона сообщили в ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Легион объединил добровольцев из более 50 стран мира, которые после полномасштабного вторжения пришли на помощь украинцам и и встали в бой против войск террористической России", - говорится в сообщении.

В рядах подразделения ГУР – опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

"Оборона Киева, бои на Харьковщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Донбасе - воины Легиона участвовали во всех горячих точках противостояния с Москвой и продолжают храброй борьбе с врагом", - подчеркнули в ГУР.

Главное управление разведки призывает присоединяться к рядам Международного легиона.