РСЗО "Град" уничтожили украинские воины вблизи Кременной. ФОТОрепортаж
Украинские воины уничтожили вражескую РСЗО "Град" вблизи Кременной в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Силами подразделений 63 бригады, Хищников из Патрульной полиции и артиллерии 45 бригады в окрестностях Кременной было уничтожено РСЗО "Град", - говорится в комментарии к записи.
