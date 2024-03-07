РУС
3 653 1

РСЗО "Град" уничтожили украинские воины вблизи Кременной. ФОТОрепортаж

Украинские воины уничтожили вражескую РСЗО "Град" вблизи Кременной в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Силами подразделений 63 бригады, Хищников из Патрульной полиции и артиллерии 45 бригады в окрестностях Кременной было уничтожено РСЗО "Град", - говорится в комментарии к записи.

Автор: 

45 артиллерийская бригада (54) 63 ОМБр (115)
А де салют? З сорока стволів?
07.03.2024 16:34 Ответить
 
 