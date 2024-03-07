РСЗВ "Град" знищили українські воїни поблизу Кремінної. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожу РСЗВ "Град" поблизу Кремінної на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
"Силами підрозділів 63 бригади, Хижаків з Патрульної поліції і артилерії 45 бригади в околицях Кремінної було знищено РСЗВ "Град", - йдеться в коментарі до запису.
