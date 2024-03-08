РУС
15 845 27

Два оккупанта подыхают в канаве после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал двух оккупантов, которые двигались в противотанковом рову на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что один из захватчиков сразу упал замертво, а другой еще несколько секунд подавал признаки жизни – дрыгал ногами и руками.

Автор: 

армия РФ (20325) уничтожение (7679) дроны (4442)
Сльози залили усю клавіатуру, ледь зміг коммент залишити ...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:30 Ответить
Та не переживай ти так
показать весь комментарий
08.03.2024 09:33 Ответить
Та ну таке, є і веселіші відоси з маками!
показать весь комментарий
08.03.2024 09:33 Ответить
купляй водонепроникну клавіатуру )) ще згодиться )
показать весь комментарий
08.03.2024 09:58 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 10:40 Ответить
Я на таких відео вже купу таблеток від тиску заощадив
Подившися - сутки тиск в нормі...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:23 Ответить
Останній брейк-данс ...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:32 Ответить
херово що це не бачать орчихи та їх старі орки
показать весь комментарий
08.03.2024 09:39 Ответить
Та вони тільки цього і чекають, щоб побухати за гробові ...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:42 Ответить
Так і заспівати хочеться:
Ой у полі два *****, два *****,
Поздихали за *****.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:39 Ответить
Вовремя сошлись и сэкономили еще один дрон))) А дрончик резвый, оператору респект!
показать весь комментарий
08.03.2024 09:40 Ответить
Не подихають а вітаються з кобзоном та хорошеють на глазах…
показать весь комментарий
08.03.2024 09:40 Ответить
О! Вже правильно заголовки писати стали. Саме подихають, а не конають
показать весь комментарий
08.03.2024 09:41 Ответить
Пєрдящий пар
показать весь комментарий
08.03.2024 09:55 Ответить
Поховали москаля край дороги
видно дупу, видно яйця, видно роги.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:56 Ответить
застрелили б один одного на 1-2-3 )))
показать весь комментарий
08.03.2024 09:56 Ответить
Добре що поки що низька температура - по парі з рота можна констатувать: мертвий кацап - чи прикидається? Бо казав товариш - у них вже є "рекомендація" - "прикидываться мёртвым" при підозрі на з"явлення дрона
показать весь комментарий
08.03.2024 10:01 Ответить
подохли за гумову дупу ХУ*ЛА .
показать весь комментарий
08.03.2024 10:06 Ответить
Гарно подихають!👍Щоб усі кацапські орки скоріше виздихали в Україні, та за її межами!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:15 Ответить
Ставлю "вподобайку" винятково за "подихають" у назві.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:34 Ответить
Долго выпускал рсукий дух 😃
показать весь комментарий
08.03.2024 10:47 Ответить
Закономірний фінал! Не шастайте...
показать весь комментарий
08.03.2024 10:49 Ответить
Такі відео завжди укріплюють нестійку психіку та піднімають настрій.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:00 Ответить
да. именно.
подыхают 👎👎👎
показать весь комментарий
08.03.2024 11:07 Ответить
З пункту А вийшов один москалик зі швидкістю 2 км/год а з пункту Б йому назустріч вийшов інший москалик зі швидкістю 2,5 км/год. Питання для оператора дрона: коли вони зустрінуться плюс поправка на вітер...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:18 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
показать весь комментарий
08.03.2024 13:41 Ответить
Треба як можно більше цих вибл....кив ***...ти! Пробачте без матюків вже не можу.
показать весь комментарий
08.03.2024 23:33 Ответить
 
 