Два оккупанта подыхают в канаве после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал двух оккупантов, которые двигались в противотанковом рову на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что один из захватчиков сразу упал замертво, а другой еще несколько секунд подавал признаки жизни – дрыгал ногами и руками.
