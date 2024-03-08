Два оккупанта подыхают в канаве после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал двух оккупантов, которые двигались в противотанковом рову на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что один из захватчиков сразу упал замертво, а другой еще несколько секунд подавал признаки жизни – дрыгал ногами и руками.

