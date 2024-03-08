Два окупанти подихають у рівчаку після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував двох окупантів, які рухалися у протитанковому рівчаку на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На кадрах видно, що один із загарбників відразу упав замертво, а інший ще кілька секунд подавав ознаки життя - дригав ногами та руками.
Топ коментарі
+25 Юрист Правильный
показати весь коментар08.03.2024 09:30 Відповісти Посилання
+16 Грицько Злий
показати весь коментар08.03.2024 09:41 Відповісти Посилання
+13 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар08.03.2024 09:40 Відповісти Посилання
Подившися - сутки тиск в нормі...
Ой у полі два *****, два *****,
Поздихали за *****.
видно дупу, видно яйця, видно роги.
подыхают 👎👎👎