Два окупанти подихають у рівчаку після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував двох окупантів, які рухалися у протитанковому рівчаку на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На кадрах видно, що один із загарбників відразу упав замертво, а інший ще кілька секунд подавав ознаки життя - дригав ногами та руками.

