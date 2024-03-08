УКР
Два окупанти подихають у рівчаку після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував двох окупантів, які рухалися у протитанковому рівчаку на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На кадрах видно, що один із загарбників відразу упав замертво, а інший ще кілька секунд подавав ознаки життя - дригав ногами та руками.

+25
Сльози залили усю клавіатуру, ледь зміг коммент залишити ...
показати весь коментар
08.03.2024 09:30 Відповісти
+16
О! Вже правильно заголовки писати стали. Саме подихають, а не конають
показати весь коментар
08.03.2024 09:41 Відповісти
+13
Вовремя сошлись и сэкономили еще один дрон))) А дрончик резвый, оператору респект!
показати весь коментар
08.03.2024 09:40 Відповісти
Та не переживай ти так
показати весь коментар
08.03.2024 09:33 Відповісти
Та ну таке, є і веселіші відоси з маками!
показати весь коментар
08.03.2024 09:33 Відповісти
купляй водонепроникну клавіатуру )) ще згодиться )
показати весь коментар
08.03.2024 09:58 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 10:40 Відповісти
Я на таких відео вже купу таблеток від тиску заощадив
Подившися - сутки тиск в нормі...
показати весь коментар
08.03.2024 11:23 Відповісти
Останній брейк-данс ...
показати весь коментар
08.03.2024 09:32 Відповісти
херово що це не бачать орчихи та їх старі орки
показати весь коментар
08.03.2024 09:39 Відповісти
Та вони тільки цього і чекають, щоб побухати за гробові ...
показати весь коментар
08.03.2024 09:42 Відповісти
Так і заспівати хочеться:
Ой у полі два *****, два *****,
Поздихали за *****.
показати весь коментар
08.03.2024 09:39 Відповісти
Не подихають а вітаються з кобзоном та хорошеють на глазах…
показати весь коментар
08.03.2024 09:40 Відповісти
Пєрдящий пар
показати весь коментар
08.03.2024 09:55 Відповісти
Поховали москаля край дороги
видно дупу, видно яйця, видно роги.
показати весь коментар
08.03.2024 09:56 Відповісти
застрелили б один одного на 1-2-3 )))
показати весь коментар
08.03.2024 09:56 Відповісти
Добре що поки що низька температура - по парі з рота можна констатувать: мертвий кацап - чи прикидається? Бо казав товариш - у них вже є "рекомендація" - "прикидываться мёртвым" при підозрі на з"явлення дрона
показати весь коментар
08.03.2024 10:01 Відповісти
подохли за гумову дупу ХУ*ЛА .
показати весь коментар
08.03.2024 10:06 Відповісти
Гарно подихають!👍Щоб усі кацапські орки скоріше виздихали в Україні, та за її межами!
показати весь коментар
08.03.2024 10:15 Відповісти
Ставлю "вподобайку" винятково за "подихають" у назві.
показати весь коментар
08.03.2024 10:34 Відповісти
Долго выпускал рсукий дух 😃
показати весь коментар
08.03.2024 10:47 Відповісти
Закономірний фінал! Не шастайте...
показати весь коментар
08.03.2024 10:49 Відповісти
Такі відео завжди укріплюють нестійку психіку та піднімають настрій.
показати весь коментар
08.03.2024 11:00 Відповісти
да. именно.
подыхают 👎👎👎
показати весь коментар
08.03.2024 11:07 Відповісти
З пункту А вийшов один москалик зі швидкістю 2 км/год а з пункту Б йому назустріч вийшов інший москалик зі швидкістю 2,5 км/год. Питання для оператора дрона: коли вони зустрінуться плюс поправка на вітер...
показати весь коментар
08.03.2024 11:18 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
показати весь коментар
08.03.2024 13:41 Відповісти
Треба як можно більше цих вибл....кив ***...ти! Пробачте без матюків вже не можу.
показати весь коментар
08.03.2024 23:33 Відповісти
 
 