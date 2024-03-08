Дрон-камикадзе уничтожает оккупанта, у которого заклинило пулемет. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, у которого вышел из строя пулемет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе опубликована в соцсетях.

"У российского пулеметчика очень не вовремя заклинил пулемет. Пока он пытался отремонтировать его в гараже - был замечен и ликвидирован с помощью FPV-дрона", - отмечает автор публикации.

Смотрите также: Два оккупанта подыхают в канаве после атаки украинского дрона. ВИДЕО