Дрон-камикадзе уничтожает оккупанта, у которого заклинило пулемет. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, у которого вышел из строя пулемет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе опубликована в соцсетях.
"У российского пулеметчика очень не вовремя заклинил пулемет. Пока он пытался отремонтировать его в гараже - был замечен и ликвидирован с помощью FPV-дрона", - отмечает автор публикации.
Топ комментарии
+10 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.03.2024 11:32 Ответить Ссылка
+6 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий08.03.2024 11:57 Ответить Ссылка
+5 Yarik Sperkach
показать весь комментарий08.03.2024 11:33 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самий правий Укр
показать весь комментарий08.03.2024 11:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Dust
показать весь комментарий08.03.2024 16:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.03.2024 11:32 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий08.03.2024 12:21 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Yarik Sperkach
показать весь комментарий08.03.2024 11:33 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Amber
показать весь комментарий08.03.2024 11:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Гарик Неинженер #483733
показать весь комментарий08.03.2024 11:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий08.03.2024 11:36 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий08.03.2024 11:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Леонід #587957
показать весь комментарий08.03.2024 11:39 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий08.03.2024 11:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрист Правильный
показать весь комментарий08.03.2024 11:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрист Правильный
показать весь комментарий08.03.2024 11:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
wadpas
показать весь комментарий08.03.2024 11:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай #549736
показать весь комментарий08.03.2024 11:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Орест Гарай
показать весь комментарий08.03.2024 11:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий08.03.2024 11:57 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий08.03.2024 12:45 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bander UA
показать весь комментарий08.03.2024 12:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий08.03.2024 14:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль