Дрон-камикадзе уничтожает оккупанта, у которого заклинило пулемет. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, у которого вышел из строя пулемет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе опубликована в соцсетях.

"У российского пулеметчика очень не вовремя заклинил пулемет. Пока он пытался отремонтировать его в гараже - был замечен и ликвидирован с помощью FPV-дрона", - отмечает автор публикации.

Лапатнава рембу падвєло лапатнає аружиє...
08.03.2024 11:32 Ответить
Гарно розклинило
08.03.2024 11:57 Ответить
08.03.2024 11:33 Ответить
По дрону на касапа..
08.03.2024 11:31 Ответить
ну якщо по 500 то сойдьот
08.03.2024 16:28 Ответить
Лапатнава рембу падвєло лапатнає аружиє...
08.03.2024 11:32 Ответить
Аружие нормальное, просто кацапу про ТО не рассказали...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:21 Ответить

08.03.2024 11:33 Ответить
Кацап веселий пішов до пекла
08.03.2024 11:33 Ответить
Заробив грошенят, тварюка лапотна
08.03.2024 11:34 Ответить
Приіхав за довгим рубльом - получив короткии піздєц
08.03.2024 11:36 Ответить
Кулемет би хробаку не допоміг - потрібний був просто час на підліт FPV-дрона....
08.03.2024 11:37 Ответить
Там 👇 зустрінеться з Анкой кулеметницей
08.03.2024 11:39 Ответить
Дуже своєчасно, прекрасний подарунок оркосамиці цього пулємйотчіга... якщо в нього є та щасливиця, яка, можливо, отримає за нього гробові 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕
08.03.2024 11:41 Ответить
Та там вже черга за гробовими заздалегідь розписана ...
08.03.2024 11:48 Ответить
Кулемет - бандерівець ...
08.03.2024 11:46 Ответить
БК рвонуло)
08.03.2024 11:48 Ответить
І чьто ето так бумкнуло?...
08.03.2024 11:50 Ответить
Намагатись стріляти з ПКМ "з рук" по дронам. Одиночними пострілами чи короткими чергами. Ага... Дура важить же 9 кг з коробом. Віддача там, звісно, не як лягання віслюка, але теж некисла. Просто феєричний довбограй. Ну реально під мєтом якимось... І в його гарячечній свідомісті він носиться з рейлганом і не ************...
08.03.2024 11:52 Ответить
Гарно розклинило
показать весь комментарий
08.03.2024 11:57 Ответить
08.03.2024 12:45 Ответить
улібчивій біл)
08.03.2024 12:46 Ответить
И этот Гнилой фейс говорил бы, был водителем, и никогда не держал оружие.
08.03.2024 14:42 Ответить
 
 