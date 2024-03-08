УКР
Дрон-камікадзе знищує окупанта, у якого заклинило кулемет. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, у якого вийшов із ладу кулемет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе опублікований у соцмережах.

"У російського кулеметника дуже не вчасно заклинив кулемет. Поки він намагався відремонтувати його в гаражі - був помічений та ліквідований за допомогою FPV-дрона", - зазначає у дописі автор публікації.

армія рф (18498) знищення (8017) дрони (5302)
Топ коментарі
+10
Лапатнава рембу падвєло лапатнає аружиє...
08.03.2024 11:32 Відповісти
+6
Гарно розклинило
08.03.2024 11:57 Відповісти
+5

08.03.2024 11:33 Відповісти
По дрону на касапа..
08.03.2024 11:31 Відповісти
ну якщо по 500 то сойдьот
08.03.2024 16:28 Відповісти
Лапатнава рембу падвєло лапатнає аружиє...
08.03.2024 11:32 Відповісти
Аружие нормальное, просто кацапу про ТО не рассказали...
показати весь коментар
08.03.2024 12:21 Відповісти

08.03.2024 11:33 Відповісти
Кацап веселий пішов до пекла
08.03.2024 11:33 Відповісти
Заробив грошенят, тварюка лапотна
08.03.2024 11:34 Відповісти
Приіхав за довгим рубльом - получив короткии піздєц
08.03.2024 11:36 Відповісти
Кулемет би хробаку не допоміг - потрібний був просто час на підліт FPV-дрона....
08.03.2024 11:37 Відповісти
Там 👇 зустрінеться з Анкой кулеметницей
08.03.2024 11:39 Відповісти
Дуже своєчасно, прекрасний подарунок оркосамиці цього пулємйотчіга... якщо в нього є та щасливиця, яка, можливо, отримає за нього гробові 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕
08.03.2024 11:41 Відповісти
Та там вже черга за гробовими заздалегідь розписана ...
08.03.2024 11:48 Відповісти
Кулемет - бандерівець ...
08.03.2024 11:46 Відповісти
БК рвонуло)
08.03.2024 11:48 Відповісти
І чьто ето так бумкнуло?...
08.03.2024 11:50 Відповісти
Намагатись стріляти з ПКМ "з рук" по дронам. Одиночними пострілами чи короткими чергами. Ага... Дура важить же 9 кг з коробом. Віддача там, звісно, не як лягання віслюка, але теж некисла. Просто феєричний довбограй. Ну реально під мєтом якимось... І в його гарячечній свідомісті він носиться з рейлганом і не ************...
08.03.2024 11:52 Відповісти
Гарно розклинило
08.03.2024 11:57 Відповісти
08.03.2024 12:45 Відповісти
улібчивій біл)
08.03.2024 12:46 Відповісти
И этот Гнилой фейс говорил бы, был водителем, и никогда не держал оружие.
08.03.2024 14:42 Відповісти
 
 