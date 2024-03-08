Дрон-камікадзе знищує окупанта, у якого заклинило кулемет. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, у якого вийшов із ладу кулемет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе опублікований у соцмережах.
"У російського кулеметника дуже не вчасно заклинив кулемет. Поки він намагався відремонтувати його в гаражі - був помічений та ліквідований за допомогою FPV-дрона", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.03.2024 11:32 Відповісти Посилання
+6 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар08.03.2024 11:57 Відповісти Посилання
+5 Yarik Sperkach
показати весь коментар08.03.2024 11:33 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий правий Укр
показати весь коментар08.03.2024 11:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Dust
показати весь коментар08.03.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.03.2024 11:32 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
AbOriginal_UA
показати весь коментар08.03.2024 12:21 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Yarik Sperkach
показати весь коментар08.03.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Amber
показати весь коментар08.03.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Гарик Неинженер #483733
показати весь коментар08.03.2024 11:34 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар08.03.2024 11:36 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар08.03.2024 11:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Леонід #587957
показати весь коментар08.03.2024 11:39 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар08.03.2024 11:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрист Правильный
показати весь коментар08.03.2024 11:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрист Правильный
показати весь коментар08.03.2024 11:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
wadpas
показати весь коментар08.03.2024 11:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай #549736
показати весь коментар08.03.2024 11:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Орест Гарай
показати весь коментар08.03.2024 11:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар08.03.2024 11:57 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар08.03.2024 12:45 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Bander UA
показати весь коментар08.03.2024 12:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Игорев #582421
показати весь коментар08.03.2024 14:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль