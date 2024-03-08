Дрон-камікадзе знищує окупанта, у якого заклинило кулемет. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, у якого вийшов із ладу кулемет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе опублікований у соцмережах.

"У російського кулеметника дуже не вчасно заклинив кулемет. Поки він намагався відремонтувати його в гаражі - був помічений та ліквідований за допомогою FPV-дрона", - зазначає у дописі автор публікації.

