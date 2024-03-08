Ударом РСЗО "HIMARS" уничтожен АСП Р-330 "Житель" на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские воины обнаружили и уничтожили ударом из РСЗО "HIMARS" вражескую установку Р-330 "Житель" на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"При ведении разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружен АСП Р-330 "Житель". Операторы ССО некоторое время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. Благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжил под ракетным ударом HIMARS по наводке операторов ССО", - говорится в комментарии к видео.
