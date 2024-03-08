РУС
9 972 16

Ударом РСЗО "HIMARS" уничтожен АСП Р-330 "Житель" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины обнаружили и уничтожили ударом из РСЗО "HIMARS" вражескую установку Р-330 "Житель" на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"При ведении разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружен АСП Р-330 "Житель". Операторы ССО некоторое время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. Благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжил под ракетным ударом HIMARS по наводке операторов ССО", - говорится в комментарии к видео.

Автор: 

ССО (558) HIMARS (294) РЭБ (142)
Топ комментарии
+12
"Житель" і иого жителі наказали довго жити
08.03.2024 14:25 Ответить
+11
коли влучно "влучив"

08.03.2024 14:49 Ответить
+9
- Не житель, -подумал "Хаймарс"...
08.03.2024 14:36 Ответить
"Житель" і иого жителі наказали довго жити
08.03.2024 14:25 Ответить
То є так, но якщо 2 дроселі перепаяти но можливо налагодиться звязок з йосєй і ківі.
08.03.2024 15:52 Ответить
Тимчасові жильці.
09.03.2024 14:30 Ответить
Пацюки хотіли пропитляти )))
08.03.2024 14:26 Ответить
Кари, оркам улуськага міра в Мирній Україні, страшної кари!! Іхтамнєт..
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
08.03.2024 14:28 Ответить
Героям слава !!
08.03.2024 14:34 Ответить
- Не житель, -подумал "Хаймарс"...
08.03.2024 14:36 Ответить
Был "житель", стал "не жилец"..
08.03.2024 14:37 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=telJr2Y1Mfk Сергей Любарский: Наивность, ошибка или умысел - роль Обамы / Байдена в российско-украинской войне.
Дії адміністрації США стосовно України починаючи з 2014 року (анексія Криму росією) і до нашого часу. У цій частині -- до президенства Трампа.
08.03.2024 14:45 Ответить
Кажись, той Любарський - кончений трампіст. Тому не розповсюджуйте предвиборчу пропаганду, тут вам не США і голосувати за того чубаку Трампа ніхто не буде
09.03.2024 08:41 Ответить
Вірно. Оранжевий донні весь час бореться проти Обами. В 2013 в московському готелі він затребував номер де мешкав Обама із Жаклін і пташками із ФСБ орошав золотим дощем весь номер.
09.03.2024 14:36 Ответить
08.03.2024 14:47 Ответить
коли влучно "влучив"

08.03.2024 14:49 Ответить
Слава нації, смерть ***** болотной піддерації!
Здохнiть ******, уроди ******.
08.03.2024 15:28 Ответить
хімарс це просто гейм ченджер
08.03.2024 15:35 Ответить
житель вже не жилець! ХАХАХАХАХАХА!!!!
08.03.2024 23:14 Ответить
 
 