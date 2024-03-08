Ударом РСЗВ "HIMARS" знищено АСП Р-330 "Житель" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські воїни виявили та знищили ударом із РСЗВ "HIMARS" ворожу установку Р-330 "Житель" на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БПАК 3-го окремого полку ССО виявлено АСП Р-330 "Житель". Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО", - йдеться у коментарі до відео.
