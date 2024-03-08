УКР
Ударом РСЗВ "HIMARS" знищено АСП Р-330 "Житель" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни виявили та знищили ударом із РСЗВ "HIMARS" ворожу установку Р-330 "Житель" на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БПАК 3-го окремого полку ССО виявлено АСП Р-330 "Житель". Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.  Завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО", - йдеться у коментарі до відео.

ССО Сили спеціальних операцій (552) HIMARS (315) РЕБ (171)
"Житель" і иого жителі наказали довго жити
коли влучно "влучив"

- Не житель, -подумал "Хаймарс"...
То є так, но якщо 2 дроселі перепаяти но можливо налагодиться звязок з йосєй і ківі.
Тимчасові жильці.
Пацюки хотіли пропитляти )))
Кари, оркам улуськага міра в Мирній Україні, страшної кари!! Іхтамнєт..
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Героям слава !!
Был "житель", стал "не жилец"..
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=telJr2Y1Mfk Сергей Любарский: Наивность, ошибка или умысел - роль Обамы / Байдена в российско-украинской войне.
Дії адміністрації США стосовно України починаючи з 2014 року (анексія Криму росією) і до нашого часу. У цій частині -- до президенства Трампа.
Кажись, той Любарський - кончений трампіст. Тому не розповсюджуйте предвиборчу пропаганду, тут вам не США і голосувати за того чубаку Трампа ніхто не буде
Вірно. Оранжевий донні весь час бореться проти Обами. В 2013 в московському готелі він затребував номер де мешкав Обама із Жаклін і пташками із ФСБ орошав золотим дощем весь номер.
Слава нації, смерть ***** болотной піддерації!
Здохнiть ******, уроди ******.
хімарс це просто гейм ченджер
житель вже не жилець! ХАХАХАХАХАХА!!!!
