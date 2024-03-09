РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5164 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 081 11

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали бои с врагом из Авдеевки. ВИДЕО

Украинские штурмовики опубликовали в сети кадры боев из Авдеевки. На GoPro-камеру защитники от первого лица показали, как происходила оборона.

От целого города остались рассыпанные на кирпичи здания и побитые вражескими обстрелами чьи-то дома, передает Цензор.НЕТ.

"Непрерывные звуки залпов и разрывов, рискованные перемещения штурмовых групп в условиях открытой местности и ведение стрелкового боя среди полуразбитых домов", - пишут воины.

Новые кадры оборонительных боев 3-й роты 1-го штурмбата Третьей штурмовой бригады от бойца Барсика.

Смотрите также: Бойцы 92-й ОШБр остановили бронетанковый штурм россиян на Донетчине в районе Клещиевки. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
09.03.2024 17:36 Ответить
+7
"Барсіку" і його побратимам 3 ОШБ - РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
09.03.2024 17:25 Ответить
+5
Комплекс - це близько десятка машин. Скоріш за все, кацапи попали або в макет, або в одну пускову установку
показать весь комментарий
09.03.2024 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перший комплекс Патріот вражено в Донецькій обл ..
показать весь комментарий
09.03.2024 17:23 Ответить
Комплекс - це близько десятка машин. Скоріш за все, кацапи попали або в макет, або в одну пускову установку
показать весь комментарий
09.03.2024 18:24 Ответить
Та йому пох, висрався тай зник
показать весь комментарий
09.03.2024 19:09 Ответить
Кацапе, иди в спам
показать весь комментарий
09.03.2024 22:23 Ответить
Підарок, гори у пеклі
показать весь комментарий
16.03.2024 18:32 Ответить
"Барсіку" і його побратимам 3 ОШБ - РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
09.03.2024 17:25 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 17:36 Ответить
Как вчера сказал артеллирист-разведчик Арти Грин если бы соседняя группировка "Хортица"накрыла резервы орков с стороны коксохима то бойцы 3-ей штурмовой не рисковали своими жизнями.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:44 Ответить
Та досить.. ви вже цим хизувалися... ще одні тік ток воїни нвмалювалися??
показать весь комментарий
09.03.2024 17:54 Ответить
зараз під семенівкою не легше
показать весь комментарий
09.03.2024 20:55 Ответить
 
 