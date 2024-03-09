Бойцы Третьей штурмовой бригады показали бои с врагом из Авдеевки. ВИДЕО

Украинские штурмовики опубликовали в сети кадры боев из Авдеевки. На GoPro-камеру защитники от первого лица показали, как происходила оборона.

От целого города остались рассыпанные на кирпичи здания и побитые вражескими обстрелами чьи-то дома, передает Цензор.НЕТ.

"Непрерывные звуки залпов и разрывов, рискованные перемещения штурмовых групп в условиях открытой местности и ведение стрелкового боя среди полуразбитых домов", - пишут воины.

Новые кадры оборонительных боев 3-й роты 1-го штурмбата Третьей штурмовой бригады от бойца Барсика.

