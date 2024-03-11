Воины ССО дронами "Дикие Шершни" уничтожают российский склад. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций уничтожают российский склад FPV-дронами "Дикие Шершни", профинансированные читателями Цензор.НЕТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на уничтоженном складе, кроме боекомплекта, находились кацапы.

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