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Воины ССО дронами "Дикие Шершни" уничтожают российский склад. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций уничтожают российский склад FPV-дронами "Дикие Шершни", профинансированные читателями Цензор.НЕТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на уничтоженном складе, кроме боекомплекта, находились кацапы.

Так работают ваши донаты где-то на юге. Орки свирепствуют от ваших донатов в наши дроны!

Присоединиться к сбору на дроны можно ниже.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

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уничтожение (7156) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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УВАГА!! Кинджалоносець МіГ-31К в повітрі.
Тривога по всій країні.
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11.03.2024 19:00 Ответить
Добре що використовували нежитлове приміщення.
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11.03.2024 19:05 Ответить
Це для козломордих кацапів вони дикі шершні, а для жителів України вони роботящі бджілки.
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11.03.2024 19:32 Ответить
Кацапчику внезапно так поплохело, когда его правая нога вдруг отсоединилась, что он аж романтическую песню заорал. Ну, очень эмоционально:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bcfprb/graphic_drone_pilot_of_ukraines_79th_brigade/
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12.03.2024 01:39 Ответить
 
 