5 062 4

Воїни ССО дронами "Дикі Шершні" знищують російський склад. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій знищують російський склад FPV-дронами "Дикі Шершні", що були профінансовані читачами Цензор.НЕТ.

Як інформує Цензор.НЕТ на знищеному складі окрім боєкомплекту, перебували кацапи.

Так працюють ваші донати десь на півдні. Орки лютують від ваших донатів у наші дрони!

Долучитися до збору на дрони можна нижче.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

УВАГА!! Кинджалоносець МіГ-31К в повітрі.
Тривога по всій країні.
показати весь коментар
11.03.2024 19:00 Відповісти
Добре що використовували нежитлове приміщення.
показати весь коментар
11.03.2024 19:05 Відповісти
Це для козломордих кацапів вони дикі шершні, а для жителів України вони роботящі бджілки.
показати весь коментар
11.03.2024 19:32 Відповісти
Кацапчику внезапно так поплохело, когда его правая нога вдруг отсоединилась, что он аж романтическую песню заорал. Ну, очень эмоционально:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bcfprb/graphic_drone_pilot_of_ukraines_79th_brigade/
показати весь коментар
12.03.2024 01:39 Відповісти
 
 