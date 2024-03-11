Воїни ССО дронами "Дикі Шершні" знищують російський склад. ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій знищують російський склад FPV-дронами "Дикі Шершні", що були профінансовані читачами Цензор.НЕТ.
Як інформує Цензор.НЕТ на знищеному складі окрім боєкомплекту, перебували кацапи.
Так працюють ваші донати десь на півдні. Орки лютують від ваших донатів у наші дрони!
Долучитися до збору на дрони можна нижче.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тривога по всій країні.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bcfprb/graphic_drone_pilot_of_ukraines_79th_brigade/