Воїни ССО дронами "Дикі Шершні" знищують російський склад. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій знищують російський склад FPV-дронами "Дикі Шершні", що були профінансовані читачами Цензор.НЕТ.

Як інформує Цензор.НЕТ на знищеному складі окрім боєкомплекту, перебували кацапи.

Так працюють ваші донати десь на півдні. Орки лютують від ваших донатів у наші дрони!

Долучитися до збору на дрони можна нижче.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

