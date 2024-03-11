Возможно, Путин ужесточит мобилизацию россиян после имитации выборов в марте, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 747-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас военные работают над стабилизацией наших позиций на фронте. И это в условиях, когда поставки от партнеров все еще существенно ограничены.

Также на Ставке был доклад о строительстве фортификаций. Более 2 тысяч километров задач, укрепление уже созданной фортификации и создание новой – не менее трех линий нашей силы. Разработаны в соответствии с угрозами. Все необходимые ресурсы привлечены, и это персональная ответственность чиновников, областных руководителей и военных за результат. Результат должен говорить сам за себя своей надежностью для каждого солдата.

Были сегодня с отдельным докладом Главком Сырский и министр обороны Умеров. И по текущей ситуации на фронте, и по планированию наших действий. Ни одного места покоя для оккупанта не должно быть. Обсудили сегодня же подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн" и ключевые акценты нашей коммуникации с партнерами по оружию и снарядам.

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Также на отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. В первую очередь военные планы России. Не только против нашего государства – против других народов тоже. Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации выборов сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься - каждый лидер", - рассказал Зеленский.