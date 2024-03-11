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Новости Видео Война Мобилизация в РФ
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Возможно, Путин ужесточит мобилизацию россиян после имитации выборов в марте, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 747-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас военные работают над стабилизацией наших позиций на фронте. И это в условиях, когда поставки от партнеров все еще существенно ограничены.

Также на Ставке был доклад о строительстве фортификаций. Более 2 тысяч километров задач, укрепление уже созданной фортификации и создание новой – не менее трех линий нашей силы. Разработаны в соответствии с угрозами. Все необходимые ресурсы привлечены, и это персональная ответственность чиновников, областных руководителей и военных за результат. Результат должен говорить сам за себя своей надежностью для каждого солдата.

Были сегодня с отдельным докладом Главком Сырский и министр обороны Умеров. И по текущей ситуации на фронте, и по планированию наших действий. Ни одного места покоя для оккупанта не должно быть. Обсудили сегодня же подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн" и ключевые акценты нашей коммуникации с партнерами по оружию и снарядам.

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Также на отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. В первую очередь военные планы России. Не только против нашего государства – против других народов тоже. Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации выборов сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься - каждый лидер", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) путин владимир (31510) мобилизация (2800)


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Топ комментарии
+16
яке воно кончене
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11.03.2024 21:30
+15
та і ти після 20 травня будеш імітацією Президента України...
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11.03.2024 21:31
+12
А!!! Нарешт зрозуміло! Катавасія з мобілізаційним законом - це потужна асиметрична відповідь *****!
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11.03.2024 21:29
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Правила форума Совет форумчан
50 на 50. Або посилить або не посилить.
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11.03.2024 21:26 Ответить
фейєрічно!
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11.03.2024 21:46 Ответить
де Закон про мобілізацію і мобілізація в Україні.

Зрадник косить під ідіота ! 😠
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12.03.2024 00:36 Ответить
Та он сам себя намалював, типо, пыня справляется с мобилизацией, а этот бульбы пускает.
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11.03.2024 21:33 Ответить
Об канцерогенном фуде я молчу . Та як з голодного краю...Мама Рима держала его на кошерной пистче, ще й в проголодь?
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11.03.2024 21:39 Ответить
васпітан чіста на мівінє
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11.03.2024 21:45 Ответить
копайте глубже - на порошковому ****
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11.03.2024 21:52 Ответить
на кріварожскам полє дуракоф?
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11.03.2024 21:53 Ответить
Тада даже на поле дураков было чревато нос совать, бо криворожские бандюки скармливали тигров(дураками).
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11.03.2024 22:02 Ответить
там цигани головні.
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11.03.2024 22:03 Ответить
Мож сейчас, после жесткого передела сфер влияния и легализациии левых денег, но не тогда. Цыгане разве шо по деревням белую глину возили подводами... Поди шмайсера у них остались до сих пор.
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11.03.2024 22:07 Ответить
Та не, цыгане нервно отдыхают в сторонке... Вдоль дороги на Девладово по обочинам - конопля, тока велосипедисты на спортивных великах шныряют тудым-сюдым, с явно не цыганской внешностью... Я уже о междурядке на сельхоз плантациях, вокруг Кр.Рг. молчу.
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11.03.2024 22:13 Ответить
Вованга..
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11.03.2024 21:29 Ответить
Дід Понос
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11.03.2024 21:34 Ответить
гундосiк
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11.03.2024 21:41 Ответить
А!!! Нарешт зрозуміло! Катавасія з мобілізаційним законом - це потужна асиметрична відповідь *****!
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11.03.2024 21:29 Ответить
Ви вже про це говорите із січня 2023 року, колись точно вгадаєте..
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11.03.2024 21:29 Ответить
яке воно кончене
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11.03.2024 21:30 Ответить
та і ти після 20 травня будеш імітацією Президента України...
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11.03.2024 21:31 Ответить
Кхе-кхе… то вже з 19року так є.
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11.03.2024 21:33 Ответить
ми строго дотримуємося Констітуції України.
5 років так 5, а потім злазь.
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11.03.2024 21:36 Ответить
Не понял, а ща шо оно такое?
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11.03.2024 21:34 Ответить
Наступ Росії зупинено, а її армія зазнає великих втрат, - Зеленський в інтервʼю французькому BFMTV

🛑 Зараз ситуація на фронті набагато краща, ніж останні три місяці.
🛑РФ "на 20 км попереду нас" у плані переваги в далекобійному озброєнні.
🛑 Путін відірвався від реальності: "Коли ти завдаєш удару крилатою ракетою в кількох сотнях метрів поряд з європейським лідером (мова, ймовірно, про нещодавню атаку Росії на Одесу під час візиту прем'єра Греції Міцотакіса), я вважаю, що ти, мабуть, дуже хворий".
🛑 Перемир'я було б для путіна "перепочинком", оскільки дозволило б відновити боєздатність своєї армії та наростити виробництво ***********.
🛑 Зеленський "не вірить", що Росія вдасться до удару ядерною зброєю.
🛑 Україна не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО.
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11.03.2024 21:35 Ответить
Я тоже умею ванговать... Україна не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО... Sure... ,будут иметь по 50 000 USD зарплатнi.
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11.03.2024 21:50 Ответить
Можливо, він посилить мобілізацію Джерело:

Можливо. А можливо і ні. А у тебе такого вибору немає на жаль.
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11.03.2024 21:36 Ответить
якщо рашка не посилить мобілізацію, то буде добита...
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12.03.2024 00:41 Ответить
Горе ж ты мое горе , луковое... можлыво, пыня будет делать мобилизацию.
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11.03.2024 21:37 Ответить
Посилить -- навіть до ворожки не ходи
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11.03.2024 21:37 Ответить
Битва імітаторів! Пздць якийсь!
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11.03.2024 21:37 Ответить
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11.03.2024 21:38 Ответить
Так у кацапів на тепер залишилось два дієвих засоби: КАБи та "м'ясні штурми". Тому цілком можливо.
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11.03.2024 21:39 Ответить
Битва імітаторів!
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11.03.2024 21:40 Ответить
ze-iмiтацiя Президента навiть iмiтацiї виконання закону про мобілізацію не робить - вигадують новый. все для PR-у та iмiтацiї виборiв. в мене таке враження, шо вiн заздрить путiну i копiює його.
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11.03.2024 21:42 Ответить
Мені його трішки шкода. Лох.
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11.03.2024 21:45 Ответить
Якщо посилить, то ухилянтиків котрі на мамкіних квартирах уже 2 роки безвилазно сидять все таки знайдуть і відправлять також на фронт
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11.03.2024 21:47 Ответить
С лопатами????
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11.03.2024 21:52 Ответить
Станіславський би сказав - не вірю.
Ця балакаюча голова з вечірнього гундосика - погана імітація "президента".
Зеленський кривляється і так, і сяк, намагається зробити розумне і мужнє обличчя - але на президента це не схоже, від слова взагалі. Як був дешевим москальським паяцем, так і залишився.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явится ефективний Уряд Національного Порятунку і Довіри - країні капець.

Героїзм ЗСУ не перекриє шкоду від прокремлівської шайки Зеленського.
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11.03.2024 21:50 Ответить
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11.03.2024 21:51 Ответить
Юля школа - вана працювала.
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11.03.2024 21:53 Ответить
А цей ухилянт навіть від відповідальності за мобілізацію країни самоусунувся

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;

визначає порядок оголошення мобілізації;

приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;

встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;

видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації."
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11.03.2024 21:53 Ответить
знову ці страшилки, ніхто там посилювати мобілізацію не буде, зараз бажаючих більше ніж місць, через те що кацапи платять за підписання контракту 5к баксів, + 2-5к щомісяця залежно від посади.
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11.03.2024 21:58 Ответить
У кацапов за "задвухсотишегося" получает вся семья.
Т.е деньги долями делятся родителям, бабе и на счет детям. Баба может снять детское бабло только на учебу и оздоровление.
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11.03.2024 22:07 Ответить
А у нас не так? Только вот выплату компенсации растягивают, и здесь мойши не прогадали. После очень долгой тщательной проверки каждой запятой в документах, сразу выплачивают 20 процентов суммы на всех, кто имеет право, а остальная сумма выплачивается на протяжении почти трех с половиной лет (40 месяцев). Что с этими деньгами будет через год, два, три? Во что они превратятся? Индексация не предусмотрена, инфляция съест бОльшую часть, если не все. И попробуйте еще оформить пенсию за погибшего воина. Это ад!
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12.03.2024 07:05 Ответить
Там гребуть тих, у кого борги, кредити і іпотеки. Інші всі вже зрозуміли, що до першої зп майже нуль шансів дожити в вс рф.
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12.03.2024 00:38 Ответить
гребуть у нас тцка на бусиках, а на болотах самі йдуть штурмувати воєнкомати щоб потрапити в армейку, адже таких грошей вони в житті не зароблять, а якщо здохне то самка з дітьми будуть забезпечені.
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12.03.2024 13:04 Ответить
был доклад о строительстве фортификаций. Источник:
Фортификация это наука. Её строить нельзя.
Фортифика́ция - военная наука об искусственных закрытиях и преградах, усиливающих расположение войск во время боя
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11.03.2024 22:03 Ответить
Жаль в цього радіобрихунця нема кнопки викл бо з кожного утюга лине ця мутня на свої прямі обв'язки по мобілізації наклав прутня і тепер з розумним видом щось розмовляє
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11.03.2024 22:19 Ответить
Путін 100% проведе мобілізацію, а не можливо. Можливо у клоуна розум зʼявиться, хоча малоймовірно. Ще не всіх бравих генералів звільнив. Скоро Сирський вже буде поганий, бо треба Буданова, «хероя» кримської кави
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11.03.2024 22:22 Ответить
А що зробить тупорилий ішак після 20 травня? До цього часу це чмо нічого корисного не зробило. Лише одна шкода від мудака.
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11.03.2024 22:31 Ответить
 
 