Возможно, Путин ужесточит мобилизацию россиян после имитации выборов в марте, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 747-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас военные работают над стабилизацией наших позиций на фронте. И это в условиях, когда поставки от партнеров все еще существенно ограничены.
Также на Ставке был доклад о строительстве фортификаций. Более 2 тысяч километров задач, укрепление уже созданной фортификации и создание новой – не менее трех линий нашей силы. Разработаны в соответствии с угрозами. Все необходимые ресурсы привлечены, и это персональная ответственность чиновников, областных руководителей и военных за результат. Результат должен говорить сам за себя своей надежностью для каждого солдата.
Были сегодня с отдельным докладом Главком Сырский и министр обороны Умеров. И по текущей ситуации на фронте, и по планированию наших действий. Ни одного места покоя для оккупанта не должно быть. Обсудили сегодня же подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн" и ключевые акценты нашей коммуникации с партнерами по оружию и снарядам.
Также на отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. В первую очередь военные планы России. Не только против нашего государства – против других народов тоже. Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации выборов сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься - каждый лидер", - рассказал Зеленский.
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Зрадник косить під ідіота ! 😠
5 років так 5, а потім злазь.
🛑 Зараз ситуація на фронті набагато краща, ніж останні три місяці.
🛑РФ "на 20 км попереду нас" у плані переваги в далекобійному озброєнні.
🛑 Путін відірвався від реальності: "Коли ти завдаєш удару крилатою ракетою в кількох сотнях метрів поряд з європейським лідером (мова, ймовірно, про нещодавню атаку Росії на Одесу під час візиту прем'єра Греції Міцотакіса), я вважаю, що ти, мабуть, дуже хворий".
🛑 Перемир'я було б для путіна "перепочинком", оскільки дозволило б відновити боєздатність своєї армії та наростити виробництво ***********.
🛑 Зеленський "не вірить", що Росія вдасться до удару ядерною зброєю.
🛑 Україна не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО.
Можливо. А можливо і ні. А у тебе такого вибору немає на жаль.
Ця балакаюча голова з вечірнього гундосика - погана імітація "президента".
Зеленський кривляється і так, і сяк, намагається зробити розумне і мужнє обличчя - але на президента це не схоже, від слова взагалі. Як був дешевим москальським паяцем, так і залишився.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явится ефективний Уряд Національного Порятунку і Довіри - країні капець.
Героїзм ЗСУ не перекриє шкоду від прокремлівської шайки Зеленського.
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації."
Т.е деньги долями делятся родителям, бабе и на счет детям. Баба может снять детское бабло только на учебу и оздоровление.
Фортификация это наука. Её строить нельзя.
Фортифика́ция - военная наука об искусственных закрытиях и преградах, усиливающих расположение войск во время боя