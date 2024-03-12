Прилет и взрыв ударного беспилотника в российском Белгороде. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет и взрыв ударного беспилотника в российском Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из жителей города. БПЛА попадает в поле зрения камеры за мгновение до взрыва. На записи слышны выстрелы. Вероятно, беспилотник пытались сбить.

Также смотрите: На Белгородщине местные жители избавляются от Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВИДЕО