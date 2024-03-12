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Прилет и взрыв ударного беспилотника в российском Белгороде. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет и взрыв ударного беспилотника в российском Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из жителей города. БПЛА попадает в поле зрения камеры за мгновение до взрыва. На записи слышны выстрелы. Вероятно, беспилотник пытались сбить.

Также смотрите: На Белгородщине местные жители избавляются от Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3727) взрыв (6795) Белгород (457)


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Топ комментарии
+47
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12.03.2024 14:11
+36
РДК каже, взяв Тьоткіно Курської Народної Республіки
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12.03.2024 14:05
+32
а нех сбивать на городом мирно летящий беспилотник
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12.03.2024 14:31
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РДК каже, взяв Тьоткіно Курської Народної Республіки
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12.03.2024 14:05 Ответить
тьоткіно, перша столиця кнр.
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12.03.2024 14:14 Ответить
тетку не только взяли, но еще и взбодрили перед этим

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12.03.2024 14:17 Ответить
Ніби на люсю зекову схожа.
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12.03.2024 14:26 Ответить
Ні , Безмозглу в старості ))
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12.03.2024 14:54 Ответить
Якщо доживе. Бо з такими кураторами це критично.
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12.03.2024 15:10 Ответить
Бебекино еще не взяли?
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12.03.2024 14:28 Ответить
То вони кордон трішки вирівняли ( + /-3000 мешканців)
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12.03.2024 14:42 Ответить
Не взял, а освободил.
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12.03.2024 14:43 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@51.2672855,34.2735243,3a,75y,42.95h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPgBV7u7Azj_1bl8ekXdXaagwBjHv62h-_M1LDS!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPgBV7u7Azj_1bl8ekXdXaagwBjHv62h-_M1LDS%3Dw203-h231-k-no!7i1124!8i1280!4m7!3m6!1s0x41296631b8d73b97:0x20d659d74fbaa093!8m2!3d51.2738839!4d34.2818997!10e5!16s%2Fg%2F11b6fk54vk?entry=ttu фоточка з геотегом
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12.03.2024 16:30 Ответить
Точность окуительная, билят.
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12.03.2024 14:05 Ответить
І точність і потужність дуже потужні.
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12.03.2024 14:08 Ответить
Да, уж... пару стекол выбило.
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12.03.2024 14:26 Ответить
и одно порванное очко у кацапа, или то до беспилотника уже было, все таки кадыровцы в городе
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12.03.2024 14:33 Ответить
а нех сбивать на городом мирно летящий беспилотник
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12.03.2024 14:31 Ответить
Гра в одні ворота закінчилася ....
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12.03.2024 14:06 Ответить
до речі, бпла в якісь ворота влучив.
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12.03.2024 14:15 Ответить
В ответ пару домов сложат.Пока еще в одни ворота.Психологическое действие-не более
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12.03.2024 16:34 Ответить
На жаль трішечки до підприємства не долетів!!!
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12.03.2024 14:06 Ответить
Ловко зайшов. Аби ще декілька мільярдів таких жахнуло, було б хвайно. Да, ***********? Що з мармизею?..
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12.03.2024 14:07 Ответить
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12.03.2024 14:08 Ответить
шкода що лише загорожу вразив
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12.03.2024 14:09 Ответить
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12.03.2024 14:11 Ответить
Гарно

Хочу ще!
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12.03.2024 14:16 Ответить
подяка (шо б там не було) відчайдушному кацапу за мотивуюче-інформативне відео..
нашим інженерам-воякам - респект
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12.03.2024 14:17 Ответить
та фальшстарт. жоден кацап не подох, тільки кілька обісралось.
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12.03.2024 14:17 Ответить
Від «радості» прильоту, у московита аж штани потемніли на задниці…
Нестримна вона, отака радість… прутін це, по чемоданах знає…
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12.03.2024 14:20 Ответить
усьо сбілі !
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12.03.2024 14:41 Ответить
🤣
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12.03.2024 18:43 Ответить
Кацапам такое нравитца. Нада есчё.
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12.03.2024 14:47 Ответить
шахед складає підїзд хрущовки, наш дрон вазмездія не факт чи знищив гараж у який влучив.
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12.03.2024 15:04 Ответить
Це початок. А Вам чомусь не подобається.
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12.03.2024 15:16 Ответить
на 2 році війни початок ? а що тоді було коли вікна в маскавабі били ? ))
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12.03.2024 15:28 Ответить
То й не потрібно починати? Було чим?
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12.03.2024 15:29 Ответить
Стрiжы прiлетелi.
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12.03.2024 15:04 Ответить
Кацапи, што у вас праісходіт? Ми тут аж розпереживались
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12.03.2024 15:15 Ответить
Гражданская вайна.
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12.03.2024 15:51 Ответить
Ніби дурничка, а приємно...
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12.03.2024 15:50 Ответить
Московітський Іл-76 здійснював тренувальний політ. Як повідомляє Telegram-канал "База", він злетів з аеропорту "Північний" і пробув у повітрі кілька хвилин, а коли почав розвертатися, у нього загорівся двигун. Водночас, за даними Telegram-каналу 112, на місці катастрофи вже знайшли 14 тіл загиблих, особи яких встановлюються.
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12.03.2024 16:02 Ответить
Люди не постраждали. Гарна новина.
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12.03.2024 16:27 Ответить
Русняки гавкають, як шакали, що знищили всi шахеди у Белгородi.
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12.03.2024 16:20 Ответить
Цiкаво яка цiль таких маленьких дронiв? Ну розiб'ють вiкна в будинках, невже воно має сенс?
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12.03.2024 16:42 Ответить
для паливного сховища достатньо навіть сірника
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12.03.2024 17:11 Ответить
Це був більший ніж раніш. Але, мабуть трохи не долетів.
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12.03.2024 19:16 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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12.03.2024 17:56 Ответить
Дуже слабенька бойова частина, навіть вікна не всі повилітали. Треба, хоча б 40-50 кг.
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12.03.2024 19:10 Ответить
Оператору "троєчка" - не витримав удару.
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12.03.2024 19:18 Ответить
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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12.03.2024 21:21 Ответить
 
 