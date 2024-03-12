Прилет и взрыв ударного беспилотника в российском Белгороде. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет и взрыв ударного беспилотника в российском Белгороде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из жителей города. БПЛА попадает в поле зрения камеры за мгновение до взрыва. На записи слышны выстрелы. Вероятно, беспилотник пытались сбить.
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+47 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий12.03.2024 14:11 Ссылка
+36 Михаил Сергиенко #582158
показать весь комментарий12.03.2024 14:05 Ссылка
+32 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий12.03.2024 14:31 Ссылка
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Нестримна вона, отака радість… прутін це, по чемоданах знає…