Приліт та вибух ударного безпілотника у російському Бєлгороді. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт та вибух ударного безпілотника у російському Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із мешканців міста. БПЛА потрапляє у поле зору камери за мить до вибуху. На записі чути постріли. Ймовірно, безпілотник намагалися збити.

