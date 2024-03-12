Приліт та вибух ударного безпілотника у російському Бєлгороді. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт та вибух ударного безпілотника у російському Бєлгороді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із мешканців міста. БПЛА потрапляє у поле зору камери за мить до вибуху. На записі чути постріли. Ймовірно, безпілотник намагалися збити.
+47 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
12.03.2024 14:11
+36 Михаил Сергиенко #582158
12.03.2024 14:05
+32 Враг рода человеческого 666
12.03.2024 14:31
Хочу ще!
нашим інженерам-воякам - респект
Нестримна вона, отака радість… прутін це, по чемоданах знає…