Приліт та вибух ударного безпілотника у російському Бєлгороді. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт та вибух ударного безпілотника у російському Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із мешканців міста. БПЛА потрапляє у поле зору камери за мить до вибуху. На записі чути постріли. Ймовірно, безпілотник намагалися збити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині місцеві мешканці позбавляються Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВIДЕО

12.03.2024 14:11 Відповісти
РДК каже, взяв Тьоткіно Курської Народної Республіки
12.03.2024 14:05 Відповісти
а нех сбивать на городом мирно летящий беспилотник
12.03.2024 14:31 Відповісти
РДК каже, взяв Тьоткіно Курської Народної Республіки
12.03.2024 14:05 Відповісти
тьоткіно, перша столиця кнр.
12.03.2024 14:14 Відповісти
тетку не только взяли, но еще и взбодрили перед этим

12.03.2024 14:17 Відповісти
Ніби на люсю зекову схожа.
12.03.2024 14:26 Відповісти
Ні , Безмозглу в старості ))
12.03.2024 14:54 Відповісти
Якщо доживе. Бо з такими кураторами це критично.
12.03.2024 15:10 Відповісти
Бебекино еще не взяли?
12.03.2024 14:28 Відповісти
То вони кордон трішки вирівняли ( + /-3000 мешканців)
12.03.2024 14:42 Відповісти
Не взял, а освободил.
12.03.2024 14:43 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@51.2672855,34.2735243,3a,75y,42.95h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPgBV7u7Azj_1bl8ekXdXaagwBjHv62h-_M1LDS!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPgBV7u7Azj_1bl8ekXdXaagwBjHv62h-_M1LDS%3Dw203-h231-k-no!7i1124!8i1280!4m7!3m6!1s0x41296631b8d73b97:0x20d659d74fbaa093!8m2!3d51.2738839!4d34.2818997!10e5!16s%2Fg%2F11b6fk54vk?entry=ttu фоточка з геотегом
12.03.2024 16:30 Відповісти
Точность окуительная, билят.
12.03.2024 14:05 Відповісти
І точність і потужність дуже потужні.
12.03.2024 14:08 Відповісти
Да, уж... пару стекол выбило.
12.03.2024 14:26 Відповісти
и одно порванное очко у кацапа, или то до беспилотника уже было, все таки кадыровцы в городе
12.03.2024 14:33 Відповісти
а нех сбивать на городом мирно летящий беспилотник
12.03.2024 14:31 Відповісти
Гра в одні ворота закінчилася ....
12.03.2024 14:06 Відповісти
до речі, бпла в якісь ворота влучив.
12.03.2024 14:15 Відповісти
В ответ пару домов сложат.Пока еще в одни ворота.Психологическое действие-не более
12.03.2024 16:34 Відповісти
На жаль трішечки до підприємства не долетів!!!
12.03.2024 14:06 Відповісти
Ловко зайшов. Аби ще декілька мільярдів таких жахнуло, було б хвайно. Да, ***********? Що з мармизею?..
12.03.2024 14:07 Відповісти
12.03.2024 14:08 Відповісти
шкода що лише загорожу вразив
12.03.2024 14:09 Відповісти
12.03.2024 14:11 Відповісти
Гарно

Хочу ще!
12.03.2024 14:16 Відповісти
подяка (шо б там не було) відчайдушному кацапу за мотивуюче-інформативне відео..
нашим інженерам-воякам - респект
12.03.2024 14:17 Відповісти
та фальшстарт. жоден кацап не подох, тільки кілька обісралось.
12.03.2024 14:17 Відповісти
Від «радості» прильоту, у московита аж штани потемніли на задниці…
Нестримна вона, отака радість… прутін це, по чемоданах знає…
12.03.2024 14:20 Відповісти
усьо сбілі !
12.03.2024 14:41 Відповісти
🤣
12.03.2024 18:43 Відповісти
Кацапам такое нравитца. Нада есчё.
12.03.2024 14:47 Відповісти
шахед складає підїзд хрущовки, наш дрон вазмездія не факт чи знищив гараж у який влучив.
12.03.2024 15:04 Відповісти
Це початок. А Вам чомусь не подобається.
12.03.2024 15:16 Відповісти
на 2 році війни початок ? а що тоді було коли вікна в маскавабі били ? ))
12.03.2024 15:28 Відповісти
То й не потрібно починати? Було чим?
12.03.2024 15:29 Відповісти
Стрiжы прiлетелi.
12.03.2024 15:04 Відповісти
Кацапи, што у вас праісходіт? Ми тут аж розпереживались
12.03.2024 15:15 Відповісти
Гражданская вайна.
12.03.2024 15:51 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно...
12.03.2024 15:50 Відповісти
Московітський Іл-76 здійснював тренувальний політ. Як повідомляє Telegram-канал "База", він злетів з аеропорту "Північний" і пробув у повітрі кілька хвилин, а коли почав розвертатися, у нього загорівся двигун. Водночас, за даними Telegram-каналу 112, на місці катастрофи вже знайшли 14 тіл загиблих, особи яких встановлюються.
12.03.2024 16:02 Відповісти
Люди не постраждали. Гарна новина.
12.03.2024 16:27 Відповісти
Русняки гавкають, як шакали, що знищили всi шахеди у Белгородi.
12.03.2024 16:20 Відповісти
Цiкаво яка цiль таких маленьких дронiв? Ну розiб'ють вiкна в будинках, невже воно має сенс?
12.03.2024 16:42 Відповісти
для паливного сховища достатньо навіть сірника
12.03.2024 17:11 Відповісти
Це був більший ніж раніш. Але, мабуть трохи не долетів.
12.03.2024 19:16 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
12.03.2024 17:56 Відповісти
Дуже слабенька бойова частина, навіть вікна не всі повилітали. Треба, хоча б 40-50 кг.
12.03.2024 19:10 Відповісти
Оператору "троєчка" - не витримав удару.
12.03.2024 19:18 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
12.03.2024 21:21 Відповісти
 
 