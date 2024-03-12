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Две "буханки", пулемет "Утес" и позицию вражеских операторов БПЛА уничтожили контрразведчики в тылу врага с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы военной контрразведки с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили во вражеском тылу две "буханки", пулемет "Утес" и позицию операторов БПЛА.

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контрразведка (496) сбор (308) военная контрразведка (32) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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12.03.2024 15:05 Ответить
Ещё и Боинг военный Американский залетел в воздушное пространство раши.С радарами отслеживает в реальном времени сегодняшнее веселье
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12.03.2024 15:09 Ответить
Як контррозвiдники опинилися в тилу ворога? Це, звичайно, робота РОЗВIДНИК№В, а контррозвiдка працює дома...
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12.03.2024 15:26 Ответить
так це ж на території України, тому таки вдома. чи ти вважаєш окуповані території України не Українськими?
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12.03.2024 20:12 Ответить
 
 