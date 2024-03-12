Две "буханки", пулемет "Утес" и позицию вражеских операторов БПЛА уничтожили контрразведчики в тылу врага с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы военной контрразведки с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили во вражеском тылу две "буханки", пулемет "Утес" и позицию операторов БПЛА.

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