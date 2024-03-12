УКР
Дві "буханки", кулемет "Утьос" та позицію ворожих операторів БПЛА знищили контррозвідники у тилу ворога за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці військової контррозвідники за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили у ворожому тилу дві "буханки", кулемет "Утьос" та позицію операторів БПЛА.

Ваші донати ми конвертуємо у вироби, які літають далеко і влучно. Підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

контррозвідка (470) збір (352) військова контррозвідка (32) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (234)
12.03.2024 15:05 Відповісти
Ещё и Боинг военный Американский залетел в воздушное пространство раши.С радарами отслеживает в реальном времени сегодняшнее веселье
12.03.2024 15:09 Відповісти
Як контррозвiдники опинилися в тилу ворога? Це, звичайно, робота РОЗВIДНИК№В, а контррозвiдка працює дома...
12.03.2024 15:26 Відповісти
так це ж на території України, тому таки вдома. чи ти вважаєш окуповані території України не Українськими?
12.03.2024 20:12 Відповісти
 
 