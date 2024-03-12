Дві "буханки", кулемет "Утьос" та позицію ворожих операторів БПЛА знищили контррозвідники у тилу ворога за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці військової контррозвідники за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили у ворожому тилу дві "буханки", кулемет "Утьос" та позицію операторів БПЛА.
Ваші донати ми конвертуємо у вироби, які літають далеко і влучно. Підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар12.03.2024 15:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар12.03.2024 15:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Alex Zverev #512929
показати весь коментар12.03.2024 15:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Lex Lexton
показати весь коментар12.03.2024 20:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль