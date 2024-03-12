Военная контрразведка СБУ работает в тылу врага дронами "Дикие шершни". ВИДЕО
Дроны-камикадзе "Дикие шершни" атаковали технику оккупантов и уничтожили ее.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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