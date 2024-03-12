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Военная контрразведка СБУ работает в тылу врага дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Дроны-камикадзе "Дикие шершни" атаковали технику оккупантов и уничтожили ее.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

СБУ (19985) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Завжди був впевнений,що контр-розвідка працює у власному тилу.
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12.03.2024 22:03 Ответить
Крим, Луганська і Донецька області - це Україна, не рашка!
І це наша земля, це наш тил....
"Карту купи, лапоть!"
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13.03.2024 07:17 Ответить
Чергова "буханка". Сподіваюсь що в салоні були орки. Без жмурів дрон шкода на цю "техніку"
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12.03.2024 22:43 Ответить
 
 