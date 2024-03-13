Раненый оккупант горит в спальном мешке. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант в прямом смысле горит на работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние мгновения жизни захватчика запечатлел беспилотник. Смерть застала оккупанта, очевидно, когда тот спал.

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