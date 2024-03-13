Раненый оккупант горит в спальном мешке. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант в прямом смысле горит на работе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, последние мгновения жизни захватчика запечатлел беспилотник. Смерть застала оккупанта, очевидно, когда тот спал.
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+37 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий13.03.2024 10:36 Ссылка
+31 Юрій Вінгорськи
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+26 Парадокс 18
показать весь комментарий13.03.2024 10:39 Ссылка
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як нормальній людині вмістити в собі ці двіреакції на побачене.
бо дивлюся,
розумію весь жах того що бачу
і отримую задоволення
наша....
не лише орки ось так.........
у нього одні перемоги....
Прутін, як воєнний злочинець, це бачить…. Тому і гадить під себе, з страху за розплату!!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України, як можемо
Які ж тільки істоти.