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22 019 58

Раненый оккупант горит в спальном мешке. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант в прямом смысле горит на работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние мгновения жизни захватчика запечатлел беспилотник. Смерть застала оккупанта, очевидно, когда тот спал.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант корчиться та кричить від болю на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+37
Куріння в спальнику на чужій землі призводе до одвухсотування.
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13.03.2024 10:36
+31
жорстоко і в той же час ахуітєльно.
як нормальній людині вмістити в собі ці двіреакції на побачене.
бо дивлюся,
розумію весь жах того що бачу
і отримую задоволення
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13.03.2024 10:39
+26
Перевернути б не завадило...
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13.03.2024 10:39
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Куріння в спальнику на чужій землі призводе до одвухсотування.
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13.03.2024 10:36 Ответить
Горячии цех - тяжкі дітки заробітки
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13.03.2024 10:38 Ответить
жорстоко і в той же час ахуітєльно.
як нормальній людині вмістити в собі ці двіреакції на побачене.
бо дивлюся,
розумію весь жах того що бачу
і отримую задоволення
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13.03.2024 10:39 Ответить
Уявіть собі таке 15 років тому,навіть не хотілось вірити що таке можливо.А зараз так буденно,аж страшно
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13.03.2024 10:42 Ответить
мені страшно не від побачиного а від того що є ще друга сторона
наша....
не лише орки ось так.........
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13.03.2024 10:54 Ответить
І не тільки на фронті, а і у своїх будинках і квартирах, по яким орки б'ють бомбами і ракетами.
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13.03.2024 11:14 Ответить
Розумію,печально оце розуміти що й наші хлопці гинуть.....
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13.03.2024 15:57 Ответить
Не у Вас одного. То нормальна реакція. Після всього що вони натворили, скільки горя принесли - дивитись можна тільки із задоволенням. Ще б на раїсю такі документалки скидати - нехай впізнають рідних.
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13.03.2024 10:46 Ответить
нажаль такі кадри жорстко фільтруються ******.
у нього одні перемоги....
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13.03.2024 10:51 Ответить
😁😆🤣😂👍а какая разница!
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13.03.2024 13:22 Ответить
Перевернути б не завадило...
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13.03.2024 10:39 Ответить
піджарений зі скоринкою
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13.03.2024 10:47 Ответить
Кілограмів десять селітри підкинути б не завадило.
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13.03.2024 12:28 Ответить
Печінка буде добре просмажена собаки зацінять.
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13.03.2024 10:39 Ответить
Маю стійку психіку , дивлячись на те , як палають кацапи на нашій землі
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13.03.2024 10:39 Ответить
а так хотел квартиру в Одессе ...
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13.03.2024 10:42 Ответить
в Одесі хотів дачу, а квартирку на "пєчєрскіх пагорбах". Пацан к успєху шьол. Нє фартануло...
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13.03.2024 10:46 Ответить
Чи на Печерських пагорбах.
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13.03.2024 10:47 Ответить
Кацапська щелепа таке слово не взмозі вимовити. У мене був офіс в Києві біля Києво-Печерської лаври, то частенько на вулиці московитські «паломники» запитували на своєму язику так: «а как нам пройти в Киево-печёрскую лавру». Добре що вини не знають як перекладається українське слово печера, а то лавру перейменували б у «Киево-пещерную»..
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13.03.2024 13:58 Ответить
так це називається догорає. бо він розворочений. горить, це коли бігає, активний, бореться за життя.
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13.03.2024 10:43 Ответить
Чого зразу "горить"? Він гріється, вогник запалив)
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13.03.2024 10:43 Ответить
Грівся він з вкраденою ковдрою,тому тепер і горить і гадає що зате він вже в пеклі.
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13.03.2024 14:10 Ответить
Напевно колишній астроном. Оспарює лаври Джордано Бруно.
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13.03.2024 10:43 Ответить
А міг померти від бояришникової бормотухи в родимой сторонке......
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13.03.2024 10:45 Ответить
Smazalnia hrobakiw!
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13.03.2024 10:45 Ответить
Не співає ,як вчора на відео, що так хотів потрапити в хор, на концерт кобзона.
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13.03.2024 10:46 Ответить
Тепленько орку, хорошо! Грейся дальше. Сладких снов
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13.03.2024 10:48 Ответить
Таке ми підтримуємо😍,спочатку кацап повинен згоріти в мішку а потім досмажуватись у пеклі 🙏
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13.03.2024 10:48 Ответить
Воно ще сподівається, що ***** своїх не кидає, і прибіжить з відром води !
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13.03.2024 10:49 Ответить
Тобі, в твоєму Улан-Уде, землі було мало?..
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13.03.2024 10:50 Ответить
Святого вогню захотілося. Мрії збуваються
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13.03.2024 10:54 Ответить
Взвілся кАстрамі, в сініє ночі,,!,,,)),,
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13.03.2024 10:53 Ответить
Гарно горить!
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13.03.2024 10:54 Ответить
А Ваньці сніцца сон шо він в Маямі )))
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13.03.2024 10:54 Ответить
Закоротке відео.....
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13.03.2024 11:02 Ответить
Страшна смерть, але й життя в нього - гівно...
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13.03.2024 11:06 Ответить
Святий вогонь, зійшов з Небес і покарав московита-окупанта, на теренах Мирної України! Кари, московітам, страшної кари за кров та смерть, яку вони принесли в Мирну Україну!
Прутін, як воєнний злочинець, це бачить…. Тому і гадить під себе, з страху за розплату!!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України, як можемо
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13.03.2024 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mVZz-BxGcdY ..не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты
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13.03.2024 11:11 Ответить
А мне понравилась озвучка нашего репортёра !
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13.03.2024 11:14 Ответить
"Пораненим" воно було з народження,а на відео воно вже майже дохле.
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13.03.2024 11:23 Ответить
Які вони тільки кончені, пхатися на чужу землю щоб подохнути страшною смертю

Які ж тільки істоти.
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13.03.2024 11:24 Ответить
Ачєрєдная акліматізация рашиста пєрєд пєрєходом в ад...
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13.03.2024 11:28 Ответить
Нафіга перся в чужу країну вбивати? За гроші? Жив би зараз десь у Тамбові, пив би скломий, та і горя б не знав
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13.03.2024 11:34 Ответить
зжер свій ИРП холодним. тепер розігріва )
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13.03.2024 11:58 Ответить
молодец - печень закоптил, а мог бы просто цирроз получить если бы дома остался
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13.03.2024 12:07 Ответить
Жалю зовсім немає
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13.03.2024 12:10 Ответить
палає мов вата
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13.03.2024 12:10 Ответить
А мав би розум, сидів би біля своєї Лєнки алкоголічки в *********** .......................
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13.03.2024 12:18 Ответить
Так то вона його і випхала, на заробітки...
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13.03.2024 12:45 Ответить
От що йому заважало точно так стати гарним рабсіянином десь в поході на московських болотах?
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13.03.2024 12:26 Ответить
Прожарка Well Done
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13.03.2024 12:58 Ответить
https://youtu.be/2QBaT86A4zQ Интересные расклады: тех, кто против хутина - возять в автозаках. Кто за муйлушу - возят в рефрижераторах.
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13.03.2024 13:13 Ответить
Це йому наснилося...
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13.03.2024 21:26 Ответить
Most of the time, when a person is dying, he says that he feels coldness over his body.
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13.03.2024 23:13 Ответить
 
 