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Новини Відео Війна
22 022 58

Поранений окупант горить у спальному мішку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант у прямому сенсі горить на роботі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні миті життя загарбника зафільмував безпілотник. Смерть застала окупанта, вочевидь, коли той спав. 

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант корчиться та кричить від болю на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477)


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Топ коментарі
+37
Куріння в спальнику на чужій землі призводе до одвухсотування.
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13.03.2024 10:36
+31
жорстоко і в той же час ахуітєльно.
як нормальній людині вмістити в собі ці двіреакції на побачене.
бо дивлюся,
розумію весь жах того що бачу
і отримую задоволення
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13.03.2024 10:39
+26
Перевернути б не завадило...
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13.03.2024 10:39
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Куріння в спальнику на чужій землі призводе до одвухсотування.
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13.03.2024 10:36 Відповісти
Горячии цех - тяжкі дітки заробітки
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13.03.2024 10:38 Відповісти
жорстоко і в той же час ахуітєльно.
як нормальній людині вмістити в собі ці двіреакції на побачене.
бо дивлюся,
розумію весь жах того що бачу
і отримую задоволення
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13.03.2024 10:39 Відповісти
Уявіть собі таке 15 років тому,навіть не хотілось вірити що таке можливо.А зараз так буденно,аж страшно
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13.03.2024 10:42 Відповісти
мені страшно не від побачиного а від того що є ще друга сторона
наша....
не лише орки ось так.........
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13.03.2024 10:54 Відповісти
І не тільки на фронті, а і у своїх будинках і квартирах, по яким орки б'ють бомбами і ракетами.
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13.03.2024 11:14 Відповісти
Розумію,печально оце розуміти що й наші хлопці гинуть.....
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13.03.2024 15:57 Відповісти
Не у Вас одного. То нормальна реакція. Після всього що вони натворили, скільки горя принесли - дивитись можна тільки із задоволенням. Ще б на раїсю такі документалки скидати - нехай впізнають рідних.
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13.03.2024 10:46 Відповісти
нажаль такі кадри жорстко фільтруються ******.
у нього одні перемоги....
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13.03.2024 10:51 Відповісти
😁😆🤣😂👍а какая разница!
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13.03.2024 13:22 Відповісти
Перевернути б не завадило...
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13.03.2024 10:39 Відповісти
піджарений зі скоринкою
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13.03.2024 10:47 Відповісти
Кілограмів десять селітри підкинути б не завадило.
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13.03.2024 12:28 Відповісти
Печінка буде добре просмажена собаки зацінять.
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13.03.2024 10:39 Відповісти
Маю стійку психіку , дивлячись на те , як палають кацапи на нашій землі
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13.03.2024 10:39 Відповісти
а так хотел квартиру в Одессе ...
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13.03.2024 10:42 Відповісти
в Одесі хотів дачу, а квартирку на "пєчєрскіх пагорбах". Пацан к успєху шьол. Нє фартануло...
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13.03.2024 10:46 Відповісти
Чи на Печерських пагорбах.
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13.03.2024 10:47 Відповісти
Кацапська щелепа таке слово не взмозі вимовити. У мене був офіс в Києві біля Києво-Печерської лаври, то частенько на вулиці московитські «паломники» запитували на своєму язику так: «а как нам пройти в Киево-печёрскую лавру». Добре що вини не знають як перекладається українське слово печера, а то лавру перейменували б у «Киево-пещерную»..
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13.03.2024 13:58 Відповісти
так це називається догорає. бо він розворочений. горить, це коли бігає, активний, бореться за життя.
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13.03.2024 10:43 Відповісти
Чого зразу "горить"? Він гріється, вогник запалив)
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13.03.2024 10:43 Відповісти
Грівся він з вкраденою ковдрою,тому тепер і горить і гадає що зате він вже в пеклі.
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13.03.2024 14:10 Відповісти
Напевно колишній астроном. Оспарює лаври Джордано Бруно.
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13.03.2024 10:43 Відповісти
А міг померти від бояришникової бормотухи в родимой сторонке......
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13.03.2024 10:45 Відповісти
Smazalnia hrobakiw!
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13.03.2024 10:45 Відповісти
Не співає ,як вчора на відео, що так хотів потрапити в хор, на концерт кобзона.
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13.03.2024 10:46 Відповісти
Тепленько орку, хорошо! Грейся дальше. Сладких снов
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13.03.2024 10:48 Відповісти
Таке ми підтримуємо😍,спочатку кацап повинен згоріти в мішку а потім досмажуватись у пеклі 🙏
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13.03.2024 10:48 Відповісти
Воно ще сподівається, що ***** своїх не кидає, і прибіжить з відром води !
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13.03.2024 10:49 Відповісти
Тобі, в твоєму Улан-Уде, землі було мало?..
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13.03.2024 10:50 Відповісти
Святого вогню захотілося. Мрії збуваються
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13.03.2024 10:54 Відповісти
Взвілся кАстрамі, в сініє ночі,,!,,,)),,
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13.03.2024 10:53 Відповісти
Гарно горить!
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13.03.2024 10:54 Відповісти
А Ваньці сніцца сон шо він в Маямі )))
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13.03.2024 10:54 Відповісти
Закоротке відео.....
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13.03.2024 11:02 Відповісти
Страшна смерть, але й життя в нього - гівно...
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13.03.2024 11:06 Відповісти
Святий вогонь, зійшов з Небес і покарав московита-окупанта, на теренах Мирної України! Кари, московітам, страшної кари за кров та смерть, яку вони принесли в Мирну Україну!
Прутін, як воєнний злочинець, це бачить…. Тому і гадить під себе, з страху за розплату!!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України, як можемо
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13.03.2024 11:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mVZz-BxGcdY ..не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты
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13.03.2024 11:11 Відповісти
А мне понравилась озвучка нашего репортёра !
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13.03.2024 11:14 Відповісти
"Пораненим" воно було з народження,а на відео воно вже майже дохле.
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13.03.2024 11:23 Відповісти
Які вони тільки кончені, пхатися на чужу землю щоб подохнути страшною смертю

Які ж тільки істоти.
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13.03.2024 11:24 Відповісти
Ачєрєдная акліматізация рашиста пєрєд пєрєходом в ад...
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13.03.2024 11:28 Відповісти
Нафіга перся в чужу країну вбивати? За гроші? Жив би зараз десь у Тамбові, пив би скломий, та і горя б не знав
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13.03.2024 11:34 Відповісти
зжер свій ИРП холодним. тепер розігріва )
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13.03.2024 11:58 Відповісти
молодец - печень закоптил, а мог бы просто цирроз получить если бы дома остался
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13.03.2024 12:07 Відповісти
Жалю зовсім немає
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13.03.2024 12:10 Відповісти
палає мов вата
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13.03.2024 12:10 Відповісти
А мав би розум, сидів би біля своєї Лєнки алкоголічки в *********** .......................
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13.03.2024 12:18 Відповісти
Так то вона його і випхала, на заробітки...
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13.03.2024 12:45 Відповісти
От що йому заважало точно так стати гарним рабсіянином десь в поході на московських болотах?
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13.03.2024 12:26 Відповісти
Прожарка Well Done
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13.03.2024 12:58 Відповісти
https://youtu.be/2QBaT86A4zQ Интересные расклады: тех, кто против хутина - возять в автозаках. Кто за муйлушу - возят в рефрижераторах.
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13.03.2024 13:13 Відповісти
Це йому наснилося...
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13.03.2024 21:26 Відповісти
Most of the time, when a person is dying, he says that he feels coldness over his body.
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13.03.2024 23:13 Відповісти
 
 