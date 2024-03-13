Поранений окупант горить у спальному мішку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант у прямому сенсі горить на роботі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні миті життя загарбника зафільмував безпілотник. Смерть застала окупанта, вочевидь, коли той спав.

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