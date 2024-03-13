Поранений окупант горить у спальному мішку. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант у прямому сенсі горить на роботі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні миті життя загарбника зафільмував безпілотник. Смерть застала окупанта, вочевидь, коли той спав.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+37 Александр Иванов #442761
показати весь коментар13.03.2024 10:36 Посилання
+31 Юрій Вінгорськи
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+26 Парадокс 18
показати весь коментар13.03.2024 10:39 Посилання
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як нормальній людині вмістити в собі ці двіреакції на побачене.
бо дивлюся,
розумію весь жах того що бачу
і отримую задоволення
наша....
не лише орки ось так.........
у нього одні перемоги....
Прутін, як воєнний злочинець, це бачить…. Тому і гадить під себе, з страху за розплату!!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України, як можемо
Які ж тільки істоти.