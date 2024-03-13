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Над российским Курском летают ударные дроны и звучат сирены тревоги. ВИДЕО

В российском Курске объявлена воздушная тревога, а над городом летают ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, слышен вой сирены предупреждения и есть кадры пролета БПЛА с характерным звуком двигателя, похожим на работу мопеда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поселок Теткино Курской области РФ полностью находится под контролем российских освободительных сил, – Легион "Свобода России". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3727) Курск (1137) воздушная тревога (804)


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Топ комментарии
+37
Вот надо перед выборами
Сделать так
Чтобы эта тревога выла
По всей России
А особенно в Москве
Москва ведь место особое
Если там все чики- пики
Так ей и насрать на всю остальную россию
Какой Курск?
Москвичи его и на карте не найдут...
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13.03.2024 12:53
+25
все таки інша то територія - от у нас чуєш такий звук - одразу тривожно.
а бачиш цей звук у них - хоч засинай, приємно так
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13.03.2024 12:54
+19
хутін, где ПИВИО ?

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13.03.2024 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Вот надо перед выборами
Сделать так
Чтобы эта тревога выла
По всей России
А особенно в Москве
Москва ведь место особое
Если там все чики- пики
Так ей и насрать на всю остальную россию
Какой Курск?
Москвичи его и на карте не найдут...
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13.03.2024 12:53 Ответить
Представители Киева и Одессы проникают в Москву через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова Пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик - наилучшая улица на земле. (с)
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13.03.2024 13:05 Ответить
Бенр бамбіт Кунр,путя ввєді.
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13.03.2024 13:33 Ответить
все таки інша то територія - от у нас чуєш такий звук - одразу тривожно.
а бачиш цей звук у них - хоч засинай, приємно так
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13.03.2024 12:54 Ответить
Все за планом сво, кацапня.
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13.03.2024 12:55 Ответить
О! Кацапи щось св'яткують! Оно, дискотеку якв замутили!, 😁💥🚀🛩️🔥✨🧨🎇🎆🎉
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13.03.2024 12:55 Ответить
Р. S. То вони своїх земляків з РДК вітають. Ото на радощах нап'ються всякої гидоти і обов'язково щось спалять!
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13.03.2024 13:01 Ответить
А ХВєрєрєк ше треба...
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13.03.2024 13:15 Ответить
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13.03.2024 12:55 Ответить
Я просто поза політикою. А що в росії щось сталося? Просто я за мір і протів вайни. Хочу звернутися до росіян - не треба безпокоітца. Скоро вас звільнять і будем жити разом у великій,багатій країні.
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13.03.2024 12:55 Ответить
Не чути вибухів! 🥺 налякати кацапів це добре, але хотілось більш ефективної атаки. Хоча може все буде трішки згодом!
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13.03.2024 12:55 Ответить
спочатку НПЗ
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13.03.2024 12:56 Ответить
хутін, где ПИВИО ?

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13.03.2024 12:55 Ответить
оригінально, враховуючи обставини смерті цього лисого)) уж хто хто, а він має знати за ПВО)
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13.03.2024 12:56 Ответить
Подейкують, то була імітація страти. Це ж цінний кадр. Організатор.
Хто ж буде облаштовувати у Африці запасний аеродром ?
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13.03.2024 13:00 Ответить
у Африці їм по рогам теж вже дають
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13.03.2024 13:09 Ответить
Хіба я проти ?
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13.03.2024 13:13 Ответить
😁😆😅🤣👍🙏🙏🙏
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13.03.2024 13:05 Ответить
витратили на лисого орка останнє.
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13.03.2024 13:08 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FWORLD%2Fofitsery-rf-nedovolny-shojhu-i-herasimovym-razvedka-britanii.html&psig=AOvVaw0aeoWGtIcKHzw0Difv2id5&ust=1710423276990000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjhxqFwoTCKDPy7Kt8YQDFQAAAAAdAAAAABAj Шойгу где Герасимов ???
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13.03.2024 15:37 Ответить
Так це дрони, а як почнуть літати нормальні ракети ?
Коли загориться Уренгой, московитам розвидниться.
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13.03.2024 12:58 Ответить
Кацапи, як вам сирена, нравицця? Правда ж гарно?
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13.03.2024 12:58 Ответить
Otlycno pust kacapi pocustvujet sto takoje vojna.
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13.03.2024 12:58 Ответить
Нужно хотябы каждый третий дрон заряжать касетными боеприпасами чтобы по пути сбрасывал над городом. А то рашисты шустрее разбегались по норам. А то страх потеряли стоят и снимают или даже еще стрелять пытаются по дронам.
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13.03.2024 13:04 Ответить
За поребріком ********.
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13.03.2024 13:10 Ответить
"А город подумал - ученья идут" Вони все думають, що з ними граються, а ху..ло прикриє їх могутньою спиною.
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13.03.2024 13:11 Ответить
Бачу на відео - літають дрони над Курськом , літають над Рязанню - як у себе дома . Вільно вражають заводи , нафтобази , навіть комплекси С 400 .
А що ж тоді русняве ПеВеО збиває .?
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13.03.2024 13:12 Ответить
Да ничего страшного, это просто ребята из кружка авиамоделистов запускают свои модели 😂
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13.03.2024 13:22 Ответить
По видео - дрон вообще , как Мессер , пролетел С креном на крыло - все как положено .
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13.03.2024 13:31 Ответить
надо было еще маленькую колонку примастырить с гимном люфтваффе)
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13.03.2024 13:47 Ответить
У мене десь в Курську тітка живе, що казала «путін к вам придет и порядок наведет», хлєбай **** лаптєм свій порядок.
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13.03.2024 13:45 Ответить
Главное в день выборов провести грандиозный шухер по всем городам.
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13.03.2024 13:45 Ответить
Звук совсем не мопеда, как у шахеда, а скорее самолёта...
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13.03.2024 13:53 Ответить
А шо там у кацапов?
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13.03.2024 14:13 Ответить
Ахтунг ! Дронен ! Усім вйобен зі бітте !
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13.03.2024 16:02 Ответить
І єта ми есчо не начіналі. Далі буде ще цікавіше...
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13.03.2024 17:47 Ответить
 
 