Над российским Курском летают ударные дроны и звучат сирены тревоги. ВИДЕО

В российском Курске объявлена воздушная тревога, а над городом летают ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, слышен вой сирены предупреждения и есть кадры пролета БПЛА с характерным звуком двигателя, похожим на работу мопеда.

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