Над російським Курськом літають ударні дрони та лунають сирени тривоги. ВIДЕО

У російському Курську оголошено повітряну тривогу, а над містом літають ударні дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, чути виття сирени попередження та є кадри прольоту БПЛА з характерним звуком двигуна, схожим на роботу мопеда.

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