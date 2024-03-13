Над російським Курськом літають ударні дрони та лунають сирени тривоги. ВIДЕО
У російському Курську оголошено повітряну тривогу, а над містом літають ударні дрони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, чути виття сирени попередження та є кадри прольоту БПЛА з характерним звуком двигуна, схожим на роботу мопеда.
Топ коментарі
+37 Галина Боброва #582785
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Чтобы эта тревога выла
По всей России
А особенно в Москве
Москва ведь место особое
Если там все чики- пики
Так ей и насрать на всю остальную россию
Какой Курск?
Москвичи его и на карте не найдут...
а бачиш цей звук у них - хоч засинай, приємно так
Хто ж буде облаштовувати у Африці запасний аеродром ?
Коли загориться Уренгой, московитам розвидниться.
А що ж тоді русняве ПеВеО збиває .?