РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 003 21

Куски оккупанта летят в разные стороны после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка метко сбросил гранату на оккупанта и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что граната упала и взорвалась у головы оккупанта.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Боеприпас, сброшенный с дрона, попадает оккупанту в голову. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) 59 отдельная мотопехотная бригада (127) дроны (4074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Гарненьке!
От чомусь після такого ніякі жахіття не сняться, а сон - наче у дитини!

Дякую за це всім причетним і всім, хто на захисті!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:39
+16
Граната відразу собакам по порціям розділила щоб не гризлись між собою.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:40
+12
До чого тут ,,нестійка" психіка?! Чим більш такого тим психіка стійкіша!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.03.2024 21:45 Ответить
Гарненьке!
От чомусь після такого ніякі жахіття не сняться, а сон - наче у дитини!

Дякую за це всім причетним і всім, хто на захисті!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:39 Ответить
Граната відразу собакам по порціям розділила щоб не гризлись між собою.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:40 Ответить
До чого тут ,,нестійка" психіка?! Чим більш такого тим психіка стійкіша!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:41 Ответить
Перетворили окупанта в пазл, який неможливо скласти!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:41 Ответить
Мені більше подобається як свинособаки конають повільно...
показать весь комментарий
14.03.2024 21:41 Ответить
Місьє знає толк в ізвращєніях )
показать весь комментарий
14.03.2024 21:52 Ответить
«если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага»,
показать весь комментарий
14.03.2024 22:10 Ответить
ЗСУ це матері терези - добивають, щоб не мучились

орки мають бути вдячними ЗСУ
показать весь комментарий
14.03.2024 21:42 Ответить
Он не успел проголосовать за Хутина Пуя.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:43 Ответить
На ніч як заспокійливо ...
показать весь комментарий
14.03.2024 21:44 Ответить
Welcome to Ukraine, bastards!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:47 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2024 21:55 Ответить
Наші дроноводи прокачали скіл на максимум,економія часу,*********** і гуманність що до ворога.Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
14.03.2024 21:56 Ответить
Ну таке нагородили і назвали бліндаж. От якби їх побудував плотнік четвертого розряду, дивись би і "пазли" в пакет не довилось би збирать.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:12 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2024 22:20 Ответить
Ну яка "галава" у лишньохромосомних???? Воно туди їло, а тепер накабздона слухатиме довічно... Але їсти у в антрахті не зможе...
показать весь комментарий
14.03.2024 23:48 Ответить
Орк пораскинул мозгами.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:17 Ответить
 
 