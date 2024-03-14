Куски оккупанта летят в разные стороны после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка метко сбросил гранату на оккупанта и ликвидировал его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что граната упала и взорвалась у головы оккупанта.
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+19 Evgeny N
показать весь комментарий14.03.2024 21:39 Ссылка
+16 ОсвальдКоблпот #588757
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+12 Olena Teslenko
показать весь комментарий14.03.2024 21:41 Ссылка
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От чомусь після такого ніякі жахіття не сняться, а сон - наче у дитини!
Дякую за це всім причетним і всім, хто на захисті!
орки мають бути вдячними ЗСУ