Куски оккупанта летят в разные стороны после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка метко сбросил гранату на оккупанта и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что граната упала и взорвалась у головы оккупанта.

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