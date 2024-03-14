Шматки окупанта летять у різні боки після вибуху гранати. ВIДЕО 18+
Оператор дрона із 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка влучно скинув гранату на окупанта та ліквідував його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що граната упала та вибухнула біля голови окупанта.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Evgeny N
показати весь коментар14.03.2024 21:39 Посилання
+16 ОсвальдКоблпот #588757
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+12 Olena Teslenko
показати весь коментар14.03.2024 21:41 Посилання
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От чомусь після такого ніякі жахіття не сняться, а сон - наче у дитини!
Дякую за це всім причетним і всім, хто на захисті!
орки мають бути вдячними ЗСУ