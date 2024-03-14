Шматки окупанта летять у різні боки після вибуху гранати. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка влучно скинув гранату на окупанта та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що граната упала та вибухнула біля голови окупанта.

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