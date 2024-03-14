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Новини Відео Війна
13 003 21

Шматки окупанта летять у різні боки після вибуху гранати. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка влучно скинув гранату на окупанта та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що граната упала та вибухнула біля голови окупанта.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєприпас, скинутий з дрона, влучає окупанту у голову. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) 59 окрема мотопіхотна бригада (130) дрони (4863)


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Топ коментарі
+19
Гарненьке!
От чомусь після такого ніякі жахіття не сняться, а сон - наче у дитини!

Дякую за це всім причетним і всім, хто на захисті!
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14.03.2024 21:39
+16
Граната відразу собакам по порціям розділила щоб не гризлись між собою.
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14.03.2024 21:40
+12
До чого тут ,,нестійка" психіка?! Чим більш такого тим психіка стійкіша!
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14.03.2024 21:41
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14.03.2024 21:45 Відповісти
Гарненьке!
От чомусь після такого ніякі жахіття не сняться, а сон - наче у дитини!

Дякую за це всім причетним і всім, хто на захисті!
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14.03.2024 21:39 Відповісти
Граната відразу собакам по порціям розділила щоб не гризлись між собою.
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14.03.2024 21:40 Відповісти
До чого тут ,,нестійка" психіка?! Чим більш такого тим психіка стійкіша!
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14.03.2024 21:41 Відповісти
Перетворили окупанта в пазл, який неможливо скласти!
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14.03.2024 21:41 Відповісти
Мені більше подобається як свинособаки конають повільно...
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14.03.2024 21:41 Відповісти
Місьє знає толк в ізвращєніях )
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14.03.2024 21:52 Відповісти
«если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага»,
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14.03.2024 22:10 Відповісти
ЗСУ це матері терези - добивають, щоб не мучились

орки мають бути вдячними ЗСУ
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14.03.2024 21:42 Відповісти
Он не успел проголосовать за Хутина Пуя.
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14.03.2024 21:43 Відповісти
На ніч як заспокійливо ...
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14.03.2024 21:44 Відповісти
Welcome to Ukraine, bastards!
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14.03.2024 21:47 Відповісти
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14.03.2024 21:55 Відповісти
Наші дроноводи прокачали скіл на максимум,економія часу,*********** і гуманність що до ворога.Слава ЗСУ !
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14.03.2024 21:56 Відповісти
Ну таке нагородили і назвали бліндаж. От якби їх побудував плотнік четвертого розряду, дивись би і "пазли" в пакет не довилось би збирать.
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14.03.2024 22:12 Відповісти
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14.03.2024 22:20 Відповісти
Ну яка "галава" у лишньохромосомних???? Воно туди їло, а тепер накабздона слухатиме довічно... Але їсти у в антрахті не зможе...
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14.03.2024 23:48 Відповісти
Орк пораскинул мозгами.
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15.03.2024 07:17 Відповісти
 
 