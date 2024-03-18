Вражеский танк Т-72 догорает вблизи Тернов Донецкой области. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский танк Т-72 вблизи села Терны Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован горящий танк, опубликована в соцсеях.
"Только что пидорскому Т-72 дали прикурить сигару в районе Тернов)", - отмечает в комментарии автор публикации.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий18.03.2024 12:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий18.03.2024 12:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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