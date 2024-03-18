Вражеский танк Т-72 догорает вблизи Тернов Донецкой области. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк Т-72 вблизи села Терны Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован горящий танк, опубликована в соцсеях.

"Только что пидорскому Т-72 дали прикурить сигару в районе Тернов)", - отмечает в комментарии автор публикации.

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