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Ворожий танк Т-72 догорає поблизу Тернів на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк Т-72 поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований палаючий танк, опублікований у соцмережах.

"Щойно під#рському Т-72 підкурили сігару в районі Тернів)", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

танк (2084) знищення (7551) Донецька область (8793)


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Ствол танка выдал желтый дым/огонь - жену танкиста поимеет китаец...
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18.03.2024 12:17 Відповісти
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18.03.2024 12:27 Відповісти
 
 