Ворожий танк Т-72 догорає поблизу Тернів на Донеччині. ВIДЕО
Українські воїни знищили російський танк Т-72 поблизу села Терни на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований палаючий танк, опублікований у соцмережах.
"Щойно під#рському Т-72 підкурили сігару в районі Тернів)", - зазначає у коментарі автор публікації.
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показати весь коментар18.03.2024 12:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар18.03.2024 12:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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