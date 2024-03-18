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Полиция обнаружила сверток с 10 боевыми гранатами возле учебного заведения в Запорожье. ВИДЕО

В Запорожье недалеко от учебного заведения правоохранители нашли пакет с 10 боевыми гранатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

Как отмечается, боеприпасы различных модификаций и запал УЗРГМ в полиэтиленовом пакете обнаружил офицер безопасности за частным гаражом, расположенным рядом с учебным заведением. Гранаты изъяли и обезвредили.

Полицейский вызвал правоохранителей из соответствующих служб, обеспечив охрану опасной территории и ограничив доступ к ней.

Во время обследования территории следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили 3 гранаты DM52A2, гранаты DM61, М67 и М-50, 4 корпуса Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ.

"Часть боеприпасов из категории особо опасных полицейские обезвредили за пределами города путем подрыва, остальные направили на исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - говорится в сообщении.

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Автор: 

граната (1011) Запорожье (2680) Нацполиция (16560)


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Топ комментарии
+8
А шо, не потрібні? Нехай дітки гранатами бавляться?
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18.03.2024 19:43 Ответить
+3
Наверное на голобородька готовили майдан 3?
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18.03.2024 19:46 Ответить
+3
В нашому житті зараз ні в чому не можна бути впевненим. Для цього є слідчі та прокуратура. А полісмени це лиш як, приміром, пожежники на пожежі. Виїхати на виклик, блокувати чи припинити правопорушення та затримати учасників правопорушення. Далі вступають в дію слідчі та прокуратура. Чи ви цього не знали?
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18.03.2024 19:55 Ответить
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Ну хіба можна поліцію на фронт відправляти? Вони ж так в тилу потрібні!
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18.03.2024 19:31 Ответить
А шо, не потрібні? Нехай дітки гранатами бавляться?
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18.03.2024 19:43 Ответить
А ви впевнені, що ці гранатки вони самі не підкинули, щоб створити видимість бурної діяльності?
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18.03.2024 19:51 Ответить
В нашому житті зараз ні в чому не можна бути впевненим. Для цього є слідчі та прокуратура. А полісмени це лиш як, приміром, пожежники на пожежі. Виїхати на виклик, блокувати чи припинити правопорушення та затримати учасників правопорушення. Далі вступають в дію слідчі та прокуратура. Чи ви цього не знали?
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18.03.2024 19:55 Ответить
Так точно, таварішч майор !
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18.03.2024 20:11 Ответить
Шо так точно? Точно не знав? Для того, щоб це знати не потрібно бути майором чи полковником чи ще кимсь при погонах. Достатньо бути освіченою людиною.
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18.03.2024 20:30 Ответить
Одразу видно людину з бронню
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18.03.2024 20:33 Ответить
Одразу видно тупенького ухилянта. А мені вже навіть броні ніякої не треба. Я вже пропуск в жіночу баню отримав.
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18.03.2024 20:43 Ответить
Мордатий військовий пенсіонер в 45 років?
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18.03.2024 20:45 Ответить
На жаль на 22 роки більше, і не мордатий і не військовий... А ти ухилянт 45 річний? Чи ждун *****?
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18.03.2024 21:05 Ответить
Мусорок?
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18.03.2024 21:09 Ответить
Я ж кажу шо я вже літня людина, все життя пропрацював інженером. А ти боягузлеве жирне поросятко-ухилянт?
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18.03.2024 21:18 Ответить
А я - 75-літній колишній директор заводу, на якому ти працював )))
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18.03.2024 21:24 Ответить
Та я вже давно зрозумів шо ти тупий, примітивний та убогий вилупок.
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18.03.2024 21:41 Ответить
Штангенциркуль вкрадений коли повернеш? )))
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18.03.2024 21:45 Ответить
Говорили люди шо Лєнка з бухгалтерії від тебе залетіла.
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18.03.2024 21:56 Ответить
Наверное на голобородька готовили майдан 3?
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18.03.2024 19:46 Ответить
Погралися??
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18.03.2024 19:53 Ответить
Іспанський сором...
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18.03.2024 19:54 Ответить
Проєкт "Офіцер служби освітньої безпеки" в дії. Так сильно в поліції не хочуть на війну, що навіть відосик зняли, аби виправдати сидіння в школах здорових бугаїв, поки цивільні воюють. Клоуни.
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18.03.2024 19:55 Ответить
Гранати біля школи. Раніше закладчики біля шкіл наркоту никали, тепер торговці нелегальною зброєю свій смертоносний "товар"
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18.03.2024 20:02 Ответить
Ні щоб ті гранати на кацапів скинути
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18.03.2024 20:19 Ответить
Гранати іноземного і радянського виробництва, а де українського виробництва? На хіба було їх знищувати? Краще було використати на полігоні. Поліціянтка в прифронтовому місці з таким манікюром що тяжко тримати ручку.
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18.03.2024 20:55 Ответить
а ви ще подівіться на її спідню одежу .а не тільки на пальці. Який політ думки!
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18.03.2024 21:21 Ответить
Після ниття помичника татарова про те що менти потрібні в тилу будуть охороняти школи і при цьому каже що злочинність впала.Раптово знаходять гранати біля школи і це після двох років повномаштабной війни.
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19.03.2024 04:41 Ответить
 
 