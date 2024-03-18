Полиция обнаружила сверток с 10 боевыми гранатами возле учебного заведения в Запорожье. ВИДЕО

В Запорожье недалеко от учебного заведения правоохранители нашли пакет с 10 боевыми гранатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

Как отмечается, боеприпасы различных модификаций и запал УЗРГМ в полиэтиленовом пакете обнаружил офицер безопасности за частным гаражом, расположенным рядом с учебным заведением. Гранаты изъяли и обезвредили.

Полицейский вызвал правоохранителей из соответствующих служб, обеспечив охрану опасной территории и ограничив доступ к ней.

Во время обследования территории следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили 3 гранаты DM52A2, гранаты DM61, М67 и М-50, 4 корпуса Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ.

"Часть боеприпасов из категории особо опасных полицейские обезвредили за пределами города путем подрыва, остальные направили на исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - говорится в сообщении.

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