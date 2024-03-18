Поліція виявила пакунок з 10 бойовими гранатами біля навчального закладу в Запоріжжі. ВIДЕО

У Запоріжжі неподалік навчального закладу правоохоронці знайшли пакет із 10 бойовими гранатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Як зазначається, боєприпаси різних модифікацій та запал УЗРГМ у поліетиленовому пакунку виявив офіцер безпеки за приватним гаражем, розташованим поряд із закладом освіти. Гранати вилучили та знешкодили.

Поліцейський викликав правоохоронців із відповідних служб, забезпечивши охорону небезпечної території та обмеживши до неї доступ.

Під час обстеження території слідчо-оперативна група та вибухотехніки виявили 3 гранати DM52A2, гранати DM61, М67 і М-50, 4 корпуси Ф-1 та підривник типу УЗРГМ.

"Частину боєприпасів з категорії особливо небезпечних поліцейські знешкодили за межами міста шляхом підриву, решту - направили на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - йдеться в повідомленні.

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