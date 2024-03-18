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Поліція виявила пакунок з 10 бойовими гранатами біля навчального закладу в Запоріжжі. ВIДЕО

У Запоріжжі неподалік навчального закладу правоохоронці знайшли пакет із 10 бойовими гранатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Як зазначається, боєприпаси різних модифікацій та запал УЗРГМ у поліетиленовому пакунку виявив офіцер безпеки за приватним гаражем, розташованим поряд із закладом освіти. Гранати вилучили та знешкодили.

Поліцейський викликав правоохоронців із відповідних служб, забезпечивши охорону небезпечної території та обмеживши до неї доступ.

Під час обстеження території слідчо-оперативна група та вибухотехніки виявили 3 гранати DM52A2, гранати DM61, М67 і М-50, 4 корпуси Ф-1 та підривник типу УЗРГМ.

"Частину боєприпасів з категорії особливо небезпечних поліцейські знешкодили за межами міста шляхом підриву, решту - направили на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Чернігові вибухнула граната в автомобілі. Загинули чоловік та жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (799) Запоріжжя (2294) Нацполіція (15272)


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Топ коментарі
+8
А шо, не потрібні? Нехай дітки гранатами бавляться?
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18.03.2024 19:43 Відповісти
+3
Наверное на голобородька готовили майдан 3?
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18.03.2024 19:46 Відповісти
+3
В нашому житті зараз ні в чому не можна бути впевненим. Для цього є слідчі та прокуратура. А полісмени це лиш як, приміром, пожежники на пожежі. Виїхати на виклик, блокувати чи припинити правопорушення та затримати учасників правопорушення. Далі вступають в дію слідчі та прокуратура. Чи ви цього не знали?
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18.03.2024 19:55 Відповісти
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Ну хіба можна поліцію на фронт відправляти? Вони ж так в тилу потрібні!
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18.03.2024 19:31 Відповісти
А шо, не потрібні? Нехай дітки гранатами бавляться?
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18.03.2024 19:43 Відповісти
А ви впевнені, що ці гранатки вони самі не підкинули, щоб створити видимість бурної діяльності?
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18.03.2024 19:51 Відповісти
В нашому житті зараз ні в чому не можна бути впевненим. Для цього є слідчі та прокуратура. А полісмени це лиш як, приміром, пожежники на пожежі. Виїхати на виклик, блокувати чи припинити правопорушення та затримати учасників правопорушення. Далі вступають в дію слідчі та прокуратура. Чи ви цього не знали?
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18.03.2024 19:55 Відповісти
Так точно, таварішч майор !
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18.03.2024 20:11 Відповісти
Шо так точно? Точно не знав? Для того, щоб це знати не потрібно бути майором чи полковником чи ще кимсь при погонах. Достатньо бути освіченою людиною.
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18.03.2024 20:30 Відповісти
Одразу видно людину з бронню
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18.03.2024 20:33 Відповісти
Одразу видно тупенького ухилянта. А мені вже навіть броні ніякої не треба. Я вже пропуск в жіночу баню отримав.
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18.03.2024 20:43 Відповісти
Мордатий військовий пенсіонер в 45 років?
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18.03.2024 20:45 Відповісти
На жаль на 22 роки більше, і не мордатий і не військовий... А ти ухилянт 45 річний? Чи ждун *****?
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18.03.2024 21:05 Відповісти
Мусорок?
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18.03.2024 21:09 Відповісти
Я ж кажу шо я вже літня людина, все життя пропрацював інженером. А ти боягузлеве жирне поросятко-ухилянт?
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18.03.2024 21:18 Відповісти
А я - 75-літній колишній директор заводу, на якому ти працював )))
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18.03.2024 21:24 Відповісти
Та я вже давно зрозумів шо ти тупий, примітивний та убогий вилупок.
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18.03.2024 21:41 Відповісти
Штангенциркуль вкрадений коли повернеш? )))
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18.03.2024 21:45 Відповісти
Говорили люди шо Лєнка з бухгалтерії від тебе залетіла.
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18.03.2024 21:56 Відповісти
Наверное на голобородька готовили майдан 3?
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18.03.2024 19:46 Відповісти
Погралися??
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18.03.2024 19:53 Відповісти
Іспанський сором...
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18.03.2024 19:54 Відповісти
Проєкт "Офіцер служби освітньої безпеки" в дії. Так сильно в поліції не хочуть на війну, що навіть відосик зняли, аби виправдати сидіння в школах здорових бугаїв, поки цивільні воюють. Клоуни.
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18.03.2024 19:55 Відповісти
Гранати біля школи. Раніше закладчики біля шкіл наркоту никали, тепер торговці нелегальною зброєю свій смертоносний "товар"
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18.03.2024 20:02 Відповісти
Ні щоб ті гранати на кацапів скинути
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18.03.2024 20:19 Відповісти
Гранати іноземного і радянського виробництва, а де українського виробництва? На хіба було їх знищувати? Краще було використати на полігоні. Поліціянтка в прифронтовому місці з таким манікюром що тяжко тримати ручку.
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18.03.2024 20:55 Відповісти
а ви ще подівіться на її спідню одежу .а не тільки на пальці. Який політ думки!
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18.03.2024 21:21 Відповісти
Після ниття помичника татарова про те що менти потрібні в тилу будуть охороняти школи і при цьому каже що злочинність впала.Раптово знаходять гранати біля школи і це після двох років повномаштабной війни.
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19.03.2024 04:41 Відповісти
 
 