Россияне заявляют о якобы обстреле Белгорода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские власти заявляют о том, что Белгород якобы был обстрелян из РСЗО. Говорят о гибели женщины и повреждении домов и трех заведений здравоохранения.

Об этом сообщили в минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ. Там говорят, что их ПВО сбила над Белгородской областью 8 снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о гибели одного человека. Также, по его словам, якобы есть раненые и повреждены три медицинские учреждения и жилые дома.

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"Немного погодя будет более конкретная информация по результатам утренних обстрелов. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку убытков и начнем сразу их восстановление", - отметил Гладков.

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Белгородские паблики сообщают, что в результате обстрела в городе на бульваре Юности произошел пожар, в частности якобы горели автомобили.























