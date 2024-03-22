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Россияне заявляют о якобы обстреле Белгорода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские власти заявляют о том, что Белгород якобы был обстрелян из РСЗО. Говорят о гибели женщины и повреждении домов и трех заведений здравоохранения.

Об этом сообщили в минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ. Там говорят, что их ПВО сбила над Белгородской областью 8 снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о гибели одного человека. Также, по его словам, якобы есть раненые и повреждены три медицинские учреждения и жилые дома.

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"Немного погодя будет более конкретная информация по результатам утренних обстрелов. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку убытков и начнем сразу их восстановление", - отметил Гладков.

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Белгородские паблики сообщают, что в результате обстрела в городе на бульваре Юности произошел пожар, в частности якобы горели автомобили.

Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода

Автор: 

обстрел (27961) Белгород (457)


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Топ комментарии
+17
Ввечері буде потужна відповідь відосіком.
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22.03.2024 08:47 Ответить
+11
Чому не летить по ТЕЦ в бєлгороді? Чи в курську?
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22.03.2024 08:50 Ответить
+10
Білгород - Україна
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22.03.2024 08:43 Ответить
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Білгород - Україна
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22.03.2024 08:43 Ответить
Та похєр на ту манду. Собаки загинули
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22.03.2024 09:55 Ответить
Навіщо видалили, ну загинула людина.
Ось і правда, і свобода слова.
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22.03.2024 10:05 Ответить
Та то видалили із-за того, що собачка загинула. Аби тільки кацапська самка, ніхто б не видаляв. Собачку шкода.
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22.03.2024 20:18 Ответить
мені вас шкода, ви втратили людську подобу
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22.03.2024 20:29 Ответить
Да, мало. Белгород достоин большего. И не только Белгород...
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22.03.2024 10:04 Ответить
Слабенько... От два дні орки вліпили по Україні, оце потужно!
Україна з такими обстрілами програє це 100%.

п.с. Коли тебе пиз.....ять жо крові, а ти тількитрешся своєю мордою об потужні кулаки суперника........ Так бої не виграють!
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22.03.2024 08:45 Ответить
Ввечері буде потужна відповідь відосіком.
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22.03.2024 08:47 Ответить
Це такий жарт? Можна сміятися?
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22.03.2024 09:05 Ответить
Ну, ти ж хотів поржать в 19-му, а тепер стісняєшся?
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22.03.2024 09:17 Ответить
Чому не летить по ТЕЦ в бєлгороді? Чи в курську?
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22.03.2024 08:50 Ответить
Американці заборонили!
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22.03.2024 08:54 Ответить
Ну тобі американці нічого заборонити не можуть і ти нам розкажешь про свою власну відповідь.
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22.03.2024 09:06 Ответить
Да і йух з вами орки. Нехай кожне місто рашистське, стане таким як Маріуполь.
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22.03.2024 08:50 Ответить
"дамбіть свой ВАронеж" і "мачіть своїх в сартіре" - це так по-кацапски
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22.03.2024 08:55 Ответить
Ну хто не погодиться, ну красивий же цей руський мир, коли він на рашці вдома ...
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22.03.2024 08:57 Ответить
Зараз США заявлять, що світові ціни на житло можуть зрости.....
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22.03.2024 09:03 Ответить
А ось момент прильоту в орка з собакою котрий лежить накритий на фотках:
https://t.me/voynareal/86182?single
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22.03.2024 09:03 Ответить
Це не може бути наших рук діло.
Це дрібниці, і це не потужно, як заповвв великий лідор
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22.03.2024 09:03 Ответить
Когда успевают? И по Днепрогесу и по Белгороду?
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22.03.2024 09:13 Ответить
поки не побачу знищеної висотки - не повірю, коли побачу скажу що то рязанський цукор або певео
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22.03.2024 09:36 Ответить
на медичному авто, яскравого салатового кольору, маскувальна сітка, як стрінги на пляжі.
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22.03.2024 10:28 Ответить
***** опять своих граждан уничтожает, а они за него голосуют. Парадокс.
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22.03.2024 10:58 Ответить
Задімлєніє є, а вот с хлопком нєясно і трєвожна по-єтому якось...
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22.03.2024 10:59 Ответить
І це обстріл ??? А ну його вже на х...й !!!
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22.03.2024 11:13 Ответить
САМІ СІБЯ АПСТРЕЛІВАЮТ
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22.03.2024 11:33 Ответить
Пожарный расчет расчитался по-пожарному!
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22.03.2024 13:19 Ответить
Бєлгород повинен бути перетворений н Бахмут.
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22.03.2024 16:36 Ответить
Там є ще фото у квартирі. Видно, що радіатор опалення монтував фахівець високої кваліфікації, що значить, заможно люди живуть. У нас якби отак зробили роботу, то замість грошей "майстер" одержав би по пиці.
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22.03.2024 20:23 Ответить
********* 8 лет дамбила Бамбас, теперь, Бамбас будет 8 лет дамбить Блэтгород. Куда катится этот мир?
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22.03.2024 21:46 Ответить
Водитель пожарки с украинскими корнями , не спешил , чисто рулил подсвистывая , жаль что не все сгорело, жаль.
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22.03.2024 22:06 Ответить
чтоб вы ****** все горели в аду
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23.03.2024 09:54 Ответить
До поки ця територія не перетвориться у Бахмут,або у Маріуполь не потрібно цей непотріб нам підсовувати.
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23.03.2024 11:56 Ответить
 
 