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Росіяни заявляють про нібито обстріл Бєлгорода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська влада заявляє про те, що Бєлгород нібито було обстріляно з РСЗО. Кажуть про загибель жінки та пошкодження будинків і трьох закладів охорони здоров’я.

Про це повідомили в міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ. Там кажуть, що їхня ППО збила над Бєлгородською областю 8 снарядів.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляє про загибель однієї людини. Також, за його словми, начебто є поранені та пошкодження трьох медичних закладів і житлових будинків.

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"Трохи згодом буде конкретніша інформація за результатами ранкового обстрілу. Наразі всі посадові особи перебувають на своїх місцях. Проводимо оцінку збитків та почнемо відразу відновлення", - зазначив Гладков.

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Бєлгородські пабліки повідомляють, що внаслідок обстрілу у місті на бульварі Юності сталась пожежа, зокрема нібито горіли автівки.

Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода

Автор: 

обстріл (29234) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+17
Ввечері буде потужна відповідь відосіком.
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22.03.2024 08:47 Відповісти
+11
Чому не летить по ТЕЦ в бєлгороді? Чи в курську?
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22.03.2024 08:50 Відповісти
+10
Білгород - Україна
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22.03.2024 08:43 Відповісти
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Білгород - Україна
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22.03.2024 08:43 Відповісти
Та похєр на ту манду. Собаки загинули
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22.03.2024 09:55 Відповісти
Навіщо видалили, ну загинула людина.
Ось і правда, і свобода слова.
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22.03.2024 10:05 Відповісти
Та то видалили із-за того, що собачка загинула. Аби тільки кацапська самка, ніхто б не видаляв. Собачку шкода.
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22.03.2024 20:18 Відповісти
мені вас шкода, ви втратили людську подобу
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22.03.2024 20:29 Відповісти
Да, мало. Белгород достоин большего. И не только Белгород...
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22.03.2024 10:04 Відповісти
Слабенько... От два дні орки вліпили по Україні, оце потужно!
Україна з такими обстрілами програє це 100%.

п.с. Коли тебе пиз.....ять жо крові, а ти тількитрешся своєю мордою об потужні кулаки суперника........ Так бої не виграють!
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22.03.2024 08:45 Відповісти
Ввечері буде потужна відповідь відосіком.
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22.03.2024 08:47 Відповісти
Це такий жарт? Можна сміятися?
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22.03.2024 09:05 Відповісти
Ну, ти ж хотів поржать в 19-му, а тепер стісняєшся?
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22.03.2024 09:17 Відповісти
Чому не летить по ТЕЦ в бєлгороді? Чи в курську?
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22.03.2024 08:50 Відповісти
Американці заборонили!
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22.03.2024 08:54 Відповісти
Ну тобі американці нічого заборонити не можуть і ти нам розкажешь про свою власну відповідь.
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22.03.2024 09:06 Відповісти
Да і йух з вами орки. Нехай кожне місто рашистське, стане таким як Маріуполь.
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22.03.2024 08:50 Відповісти
"дамбіть свой ВАронеж" і "мачіть своїх в сартіре" - це так по-кацапски
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22.03.2024 08:55 Відповісти
Ну хто не погодиться, ну красивий же цей руський мир, коли він на рашці вдома ...
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22.03.2024 08:57 Відповісти
Зараз США заявлять, що світові ціни на житло можуть зрости.....
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22.03.2024 09:03 Відповісти
А ось момент прильоту в орка з собакою котрий лежить накритий на фотках:
https://t.me/voynareal/86182?single
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22.03.2024 09:03 Відповісти
Це не може бути наших рук діло.
Це дрібниці, і це не потужно, як заповвв великий лідор
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22.03.2024 09:03 Відповісти
Когда успевают? И по Днепрогесу и по Белгороду?
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22.03.2024 09:13 Відповісти
поки не побачу знищеної висотки - не повірю, коли побачу скажу що то рязанський цукор або певео
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22.03.2024 09:36 Відповісти
на медичному авто, яскравого салатового кольору, маскувальна сітка, як стрінги на пляжі.
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22.03.2024 10:28 Відповісти
***** опять своих граждан уничтожает, а они за него голосуют. Парадокс.
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22.03.2024 10:58 Відповісти
Задімлєніє є, а вот с хлопком нєясно і трєвожна по-єтому якось...
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22.03.2024 10:59 Відповісти
І це обстріл ??? А ну його вже на х...й !!!
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22.03.2024 11:13 Відповісти
САМІ СІБЯ АПСТРЕЛІВАЮТ
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22.03.2024 11:33 Відповісти
Пожарный расчет расчитался по-пожарному!
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22.03.2024 13:19 Відповісти
Бєлгород повинен бути перетворений н Бахмут.
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22.03.2024 16:36 Відповісти
Там є ще фото у квартирі. Видно, що радіатор опалення монтував фахівець високої кваліфікації, що значить, заможно люди живуть. У нас якби отак зробили роботу, то замість грошей "майстер" одержав би по пиці.
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22.03.2024 20:23 Відповісти
********* 8 лет дамбила Бамбас, теперь, Бамбас будет 8 лет дамбить Блэтгород. Куда катится этот мир?
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22.03.2024 21:46 Відповісти
Водитель пожарки с украинскими корнями , не спешил , чисто рулил подсвистывая , жаль что не все сгорело, жаль.
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22.03.2024 22:06 Відповісти
чтоб вы ****** все горели в аду
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23.03.2024 09:54 Відповісти
До поки ця територія не перетвориться у Бахмут,або у Маріуполь не потрібно цей непотріб нам підсовувати.
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23.03.2024 11:56 Відповісти
 
 