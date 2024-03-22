Росіяни заявляють про нібито обстріл Бєлгорода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російська влада заявляє про те, що Бєлгород нібито було обстріляно з РСЗО. Кажуть про загибель жінки та пошкодження будинків і трьох закладів охорони здоров’я.
Про це повідомили в міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ. Там кажуть, що їхня ППО збила над Бєлгородською областю 8 снарядів.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляє про загибель однієї людини. Також, за його словми, начебто є поранені та пошкодження трьох медичних закладів і житлових будинків.
"Трохи згодом буде конкретніша інформація за результатами ранкового обстрілу. Наразі всі посадові особи перебувають на своїх місцях. Проводимо оцінку збитків та почнемо відразу відновлення", - зазначив Гладков.
Бєлгородські пабліки повідомляють, що внаслідок обстрілу у місті на бульварі Юності сталась пожежа, зокрема нібито горіли автівки.
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Ось і правда, і свобода слова.
Україна з такими обстрілами програє це 100%.
п.с. Коли тебе пиз.....ять жо крові, а ти тількитрешся своєю мордою об потужні кулаки суперника........ Так бої не виграють!
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Це дрібниці, і це не потужно, як заповвв великий лідор