Оккупант тщетно притворяется мертвым, чтобы избежать удара украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор роты ударных БПЛА "Strike Drones Company" 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий оккупанта и успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Авдеевка - конечная остановка для российского оккупанта, который не послушался маму и не надел каску. Прочитанная молитва "От бесовских дронов" тоже не помогла, прилет осколка в висок - роковое ранение. Кадры от пилотов ударной роты БПЛА Strike Drones механизированной бригады", - отмечает автор публикации.
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+25 Підлога Маккартні
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+23 Александр Иванов #442761
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+20 KosAn30 JT26
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прикрого самогубства роблять.
Оскарів на всіх не вистачить.
але мені здалося, що пробито було легені... тому і кров... і його хекання...
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
але наші воіни його перехитрили ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- Шапку не забіл?
- Неа!
- А каску?
- ...
- Сінок? Ну хоть ладу получу...
Подохне через 20-25 хвилин. За промедолом не тягнувся. Мучатись довго.
Святе Письмо. Вих. 20/17