Оккупант тщетно притворяется мертвым, чтобы избежать удара украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор роты ударных БПЛА "Strike Drones Company" 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий оккупанта и успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Авдеевка - конечная остановка для российского оккупанта, который не послушался маму и не надел каску. Прочитанная молитва "От бесовских дронов" тоже не помогла, прилет осколка в висок - роковое ранение. Кадры от пилотов ударной роты БПЛА Strike Drones механизированной бригады", - отмечает автор публикации.

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