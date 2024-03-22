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Оккупант тщетно притворяется мертвым, чтобы избежать удара украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор роты ударных БПЛА "Strike Drones Company" 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий оккупанта и успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Авдеевка - конечная остановка для российского оккупанта, который не послушался маму и не надел каску. Прочитанная молитва "От бесовских дронов" тоже не помогла, прилет осколка в висок - роковое ранение. Кадры от пилотов ударной роты БПЛА Strike Drones механизированной бригады", - отмечает автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: У раненого оккупанта дымится ниже спины. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19715) уничтожение (7280) Авдеевка (2444) дроны (4127) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+25
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22.03.2024 13:42 Ответить
+23
А дрон прикинувся що його не побачив, а потім передумав.
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22.03.2024 13:40 Ответить
+20
"леон киллер" еще тот актер)
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22.03.2024 13:40 Ответить
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А дрон прикинувся що його не побачив, а потім передумав.
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22.03.2024 13:40 Ответить
****** москалі кожен день шедеври
прикрого самогубства роблять.
Оскарів на всіх не вистачить.
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22.03.2024 14:13 Ответить
Оскара ніт, максімум пакєт чорний, а утирочним родакам ладу каліну.
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22.03.2024 15:04 Ответить
"леон киллер" еще тот актер)
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22.03.2024 13:40 Ответить
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22.03.2024 13:42 Ответить
А как дышал, как дышал!
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22.03.2024 13:42 Ответить
осколки через жопу разорвали кишечник и желудок, желудочный сок(кислота) попадает в разованные кишки, внутреннее кровотечение настолько сильное, что ртом идёт именно кровь, почти не размешанная содержанием живота, смерть через 3-5 минут, после ужасной боли и агонии, либо быстрее от болевого шока. Отличное попадение.
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22.03.2024 14:11 Ответить
дякую...ви так докладно розповіли...ось аж,обід готую.
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22.03.2024 14:30 Ответить
вибачаюсь😞
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22.03.2024 14:33 Ответить
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22.03.2024 15:00 Ответить
Дивно дещо читати меня як біологу.... але цілком ймовірно, що сценарій у вентрікулярній порожнині саме такий... у всякому випадку - радість від травного соку в порожнині тіла як правило призводять до смертельного больового шоку... весело кацапу не було точно. Проте... він так намагався зіграти в осанні моменти життя... у кобзона будуть оплески
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22.03.2024 15:07 Ответить
я звичайно не медик...
але мені здалося, що пробито було легені... тому і кров... і його хекання...
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23.03.2024 08:41 Ответить
Кари, московитам прутіна+патрушева, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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22.03.2024 13:42 Ответить
Кот Базилио Спиридонович....
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22.03.2024 13:45 Ответить
Про кошака Базилио - с кончиков пальцев снял! 🖐
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22.03.2024 15:47 Ответить
Мама хіба не казала, що обманювати не можна?
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22.03.2024 13:49 Ответить
Так, мама не навчила, що не треба зазіхати на чуже.
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22.03.2024 14:57 Ответить
яка така мама у свинособаки?
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22.03.2024 15:07 Ответить
*****
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22.03.2024 16:12 Ответить
Можливо він і вдруге прикинувся що помирає?
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22.03.2024 13:49 Ответить
Моргни маме, она тебе вкусняшек принесла ))
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22.03.2024 13:50 Ответить
Мама сказала, - оставайся дома
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22.03.2024 13:55 Ответить
Мама любить ладу
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22.03.2024 14:00 Ответить
лучше бы в детстве слушал маму и носил шапку, а то видать мозги простудил
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22.03.2024 13:58 Ответить
А мама не казала головою думати?
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22.03.2024 13:58 Ответить
Якби у мами було трохи більше в голові, то порадила б узагалі туди не лізти
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22.03.2024 14:22 Ответить
А може його мама мріє про білу Ладу...
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22.03.2024 20:39 Ответить
Неплохая поражающая сила. Сам взрыв маломощный, но благодаря осколкам фатальный. Видно, что идет развитие и модернизация боеприпасов.
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22.03.2024 14:00 Ответить
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22.03.2024 14:03 Ответить
Нехай це б рідня побачила, як здихає їх довбойоб, що прийшов шукати в Україну духовні скрепи. От і духовно здох, падло.
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22.03.2024 14:04 Ответить
Висока якість відео гарантовано дійде до родичів - кацап впізнаваний.
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22.03.2024 14:22 Ответить
Ну пачка пельменнів, максимум. Лади закінчились.
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22.03.2024 14:41 Ответить
Зато китайські "москвичі" зявились...
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22.03.2024 15:05 Ответить
Звернули випуск "москвіча" - дорожче за китайській "оригінал" і кацапське рукожопство не може на виході з конвеєра "видати" автомобіль, кожна з браком виходить.
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22.03.2024 15:20 Ответить
Вже й скрутити не можуть... От дебіли...
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22.03.2024 17:24 Ответить
"рідні" свинособаки лише зрадіють
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22.03.2024 15:08 Ответить
Очечі пошкодили,досадно як.
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22.03.2024 14:07 Ответить
А мабуть перед тим, як їхало нас вбивати, мамі обіцяло ухо хахла привезти. Ніякого жалю до цих нелюдей.
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22.03.2024 14:07 Ответить
Кацапчик так хитро виглядав з - під окулярів ,
але наші воіни його перехитрили ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.03.2024 14:07 Ответить
Шось там розказує ротом🤣. Закоротке
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22.03.2024 14:07 Ответить
потрібно показати це відео його родичам
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22.03.2024 14:10 Ответить
Як би мама казала надіти каску а не окуляри - може у голову менше прилетіло би...
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22.03.2024 14:12 Ответить
Кацапові гаплик, придивіться добре,він під кінець видно кровью ригає, видно селезінка -
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22.03.2024 14:16 Ответить
Поганого актора на сцені закидають тухлими яйцями, а на вулиці гранатами. Блювання кровʼю виходить в ньогобільш правдоподібно.
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22.03.2024 14:18 Ответить
Глазкі дрону строє! Іш какой ванька ізобретательний.....
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22.03.2024 14:20 Ответить
Тепер вжеможе не прикидатися.
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22.03.2024 14:20 Ответить
орк был неискренен, за что и наказан
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22.03.2024 14:25 Ответить
артіст...в чорних окулярах...В Бальшой тєатр його..нехай з кабзоном виступає
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22.03.2024 14:28 Ответить
- Маам, я пойду с друзьями в войнушку поиграю!
- Шапку не забіл?
- Неа!
- А каску?
- ...
- Сінок? Ну хоть ладу получу...
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22.03.2024 14:28 Ответить
Тварюці гидотна смерть через муки .
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22.03.2024 14:28 Ответить
Актор гарний - ось вже накабздону підспівує
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22.03.2024 14:31 Ответить
НАПЯЛИВ нескрепний мультікам, отримав у дупу дрона.
Подохне через 20-25 хвилин. За промедолом не тягнувся. Мучатись довго.
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22.03.2024 14:34 Ответить
промедол він спожив раніше, або зміняв на кучеряву ..... маньки у бліндажі
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22.03.2024 15:09 Ответить
Так себе актёрочка... Не верю, сказал дрон, ты дебил МОРГАЕШЬ! Недоумок не думал, что на броне такое разрешение!
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22.03.2024 15:02 Ответить
"НЕ ВЕРЮ!!!" станиславський хєров
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22.03.2024 15:12 Ответить
Свинособака прикидалась людиною, але квиток до Кобздона впіймала
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22.03.2024 15:17 Ответить
Хотел прикинутся мёртвым , но не получилось. Сейчас и прикидываться НЕ надо.
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22.03.2024 15:47 Ответить
люди брешуть для вигоди, а кацапи за звичкою, тобто завжди
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22.03.2024 16:09 Ответить
Моргнул - саечка за испуг.
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22.03.2024 16:26 Ответить
хотел в базилио поиграть???))
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22.03.2024 16:39 Ответить
Оператор дрона: "НЕ ВЕРЮ!!!"
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22.03.2024 17:25 Ответить
Леон уже не тот

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22.03.2024 17:27 Ответить
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22.03.2024 17:52 Ответить
кот Базіліо ти???
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22.03.2024 18:16 Ответить
Вот шо дрон животворящій робить!
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22.03.2024 19:27 Ответить
Очки хоть не разбились?
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22.03.2024 19:56 Ответить
Тільки одне...
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22.03.2024 20:44 Ответить
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих. 20/17
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22.03.2024 20:50 Ответить
навіщо відеомонтаж наклали ..видно що окуляри після вибуху фейкові стали і шапка рухається не в такт з головою ..
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22.03.2024 22:07 Ответить
грєбєнщіков?
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22.03.2024 23:46 Ответить
Пiсля прильоту - вiрю. До прильота - нi!
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23.03.2024 02:41 Ответить
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23.03.2024 09:24 Ответить
Кацап считал себя очень хитрым. Вот только хитрость - это ум дураков.
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23.03.2024 11:11 Ответить
 
 