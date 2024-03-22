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Окупант марно прикидається мертвим, щоб уникнути удару українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор роти уларних БПЛА "Strike Drones Company" 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис дій окупанта та успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант горить живцем на полі бою. ВIДЕО 18+

"Авдіївка - кінцева зупинка для російського окупанта, який не послухався маму і не вдягнув каску. Прочитана молитва "От бесовских дронов" теж не допомогла, приліт уламок у скроню - фатальне поранення. Кадри від пілотів ударних роти БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Темношкірий найманець армії РФ гине на українській землі. ВIДЕО 18+

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: У пораненого окупанта димить нижче спини. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) Авдіївка (2342) дрони (4920) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+25
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22.03.2024 13:42 Відповісти
+23
А дрон прикинувся що його не побачив, а потім передумав.
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22.03.2024 13:40 Відповісти
+20
"леон киллер" еще тот актер)
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22.03.2024 13:40 Відповісти
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А дрон прикинувся що його не побачив, а потім передумав.
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22.03.2024 13:40 Відповісти
****** москалі кожен день шедеври
прикрого самогубства роблять.
Оскарів на всіх не вистачить.
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22.03.2024 14:13 Відповісти
Оскара ніт, максімум пакєт чорний, а утирочним родакам ладу каліну.
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22.03.2024 15:04 Відповісти
"леон киллер" еще тот актер)
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22.03.2024 13:40 Відповісти
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22.03.2024 13:42 Відповісти
А как дышал, как дышал!
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22.03.2024 13:42 Відповісти
осколки через жопу разорвали кишечник и желудок, желудочный сок(кислота) попадает в разованные кишки, внутреннее кровотечение настолько сильное, что ртом идёт именно кровь, почти не размешанная содержанием живота, смерть через 3-5 минут, после ужасной боли и агонии, либо быстрее от болевого шока. Отличное попадение.
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22.03.2024 14:11 Відповісти
дякую...ви так докладно розповіли...ось аж,обід готую.
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22.03.2024 14:30 Відповісти
вибачаюсь😞
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22.03.2024 14:33 Відповісти
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22.03.2024 15:00 Відповісти
Дивно дещо читати меня як біологу.... але цілком ймовірно, що сценарій у вентрікулярній порожнині саме такий... у всякому випадку - радість від травного соку в порожнині тіла як правило призводять до смертельного больового шоку... весело кацапу не було точно. Проте... він так намагався зіграти в осанні моменти життя... у кобзона будуть оплески
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22.03.2024 15:07 Відповісти
я звичайно не медик...
але мені здалося, що пробито було легені... тому і кров... і його хекання...
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23.03.2024 08:41 Відповісти
Кари, московитам прутіна+патрушева, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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22.03.2024 13:42 Відповісти
Кот Базилио Спиридонович....
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22.03.2024 13:45 Відповісти
Про кошака Базилио - с кончиков пальцев снял! 🖐
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22.03.2024 15:47 Відповісти
Мама хіба не казала, що обманювати не можна?
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22.03.2024 13:49 Відповісти
Так, мама не навчила, що не треба зазіхати на чуже.
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22.03.2024 14:57 Відповісти
яка така мама у свинособаки?
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22.03.2024 15:07 Відповісти
*****
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22.03.2024 16:12 Відповісти
Можливо він і вдруге прикинувся що помирає?
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22.03.2024 13:49 Відповісти
Моргни маме, она тебе вкусняшек принесла ))
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22.03.2024 13:50 Відповісти
Мама сказала, - оставайся дома
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22.03.2024 13:55 Відповісти
Мама любить ладу
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22.03.2024 14:00 Відповісти
лучше бы в детстве слушал маму и носил шапку, а то видать мозги простудил
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22.03.2024 13:58 Відповісти
А мама не казала головою думати?
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22.03.2024 13:58 Відповісти
Якби у мами було трохи більше в голові, то порадила б узагалі туди не лізти
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22.03.2024 14:22 Відповісти
А може його мама мріє про білу Ладу...
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22.03.2024 20:39 Відповісти
Неплохая поражающая сила. Сам взрыв маломощный, но благодаря осколкам фатальный. Видно, что идет развитие и модернизация боеприпасов.
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22.03.2024 14:00 Відповісти
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22.03.2024 14:03 Відповісти
Нехай це б рідня побачила, як здихає їх довбойоб, що прийшов шукати в Україну духовні скрепи. От і духовно здох, падло.
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22.03.2024 14:04 Відповісти
Висока якість відео гарантовано дійде до родичів - кацап впізнаваний.
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22.03.2024 14:22 Відповісти
Ну пачка пельменнів, максимум. Лади закінчились.
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22.03.2024 14:41 Відповісти
Зато китайські "москвичі" зявились...
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22.03.2024 15:05 Відповісти
Звернули випуск "москвіча" - дорожче за китайській "оригінал" і кацапське рукожопство не може на виході з конвеєра "видати" автомобіль, кожна з браком виходить.
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22.03.2024 15:20 Відповісти
Вже й скрутити не можуть... От дебіли...
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22.03.2024 17:24 Відповісти
"рідні" свинособаки лише зрадіють
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22.03.2024 15:08 Відповісти
Очечі пошкодили,досадно як.
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22.03.2024 14:07 Відповісти
А мабуть перед тим, як їхало нас вбивати, мамі обіцяло ухо хахла привезти. Ніякого жалю до цих нелюдей.
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22.03.2024 14:07 Відповісти
Кацапчик так хитро виглядав з - під окулярів ,
але наші воіни його перехитрили ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.03.2024 14:07 Відповісти
Шось там розказує ротом🤣. Закоротке
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22.03.2024 14:07 Відповісти
потрібно показати це відео його родичам
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22.03.2024 14:10 Відповісти
Як би мама казала надіти каску а не окуляри - може у голову менше прилетіло би...
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22.03.2024 14:12 Відповісти
Кацапові гаплик, придивіться добре,він під кінець видно кровью ригає, видно селезінка -
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22.03.2024 14:16 Відповісти
Поганого актора на сцені закидають тухлими яйцями, а на вулиці гранатами. Блювання кровʼю виходить в ньогобільш правдоподібно.
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22.03.2024 14:18 Відповісти
Глазкі дрону строє! Іш какой ванька ізобретательний.....
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22.03.2024 14:20 Відповісти
Тепер вжеможе не прикидатися.
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22.03.2024 14:20 Відповісти
орк был неискренен, за что и наказан
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22.03.2024 14:25 Відповісти
артіст...в чорних окулярах...В Бальшой тєатр його..нехай з кабзоном виступає
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22.03.2024 14:28 Відповісти
- Маам, я пойду с друзьями в войнушку поиграю!
- Шапку не забіл?
- Неа!
- А каску?
- ...
- Сінок? Ну хоть ладу получу...
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22.03.2024 14:28 Відповісти
Тварюці гидотна смерть через муки .
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22.03.2024 14:28 Відповісти
Актор гарний - ось вже накабздону підспівує
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22.03.2024 14:31 Відповісти
НАПЯЛИВ нескрепний мультікам, отримав у дупу дрона.
Подохне через 20-25 хвилин. За промедолом не тягнувся. Мучатись довго.
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22.03.2024 14:34 Відповісти
промедол він спожив раніше, або зміняв на кучеряву ..... маньки у бліндажі
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22.03.2024 15:09 Відповісти
Так себе актёрочка... Не верю, сказал дрон, ты дебил МОРГАЕШЬ! Недоумок не думал, что на броне такое разрешение!
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22.03.2024 15:02 Відповісти
"НЕ ВЕРЮ!!!" станиславський хєров
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22.03.2024 15:12 Відповісти
Свинособака прикидалась людиною, але квиток до Кобздона впіймала
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22.03.2024 15:17 Відповісти
Хотел прикинутся мёртвым , но не получилось. Сейчас и прикидываться НЕ надо.
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22.03.2024 15:47 Відповісти
люди брешуть для вигоди, а кацапи за звичкою, тобто завжди
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22.03.2024 16:09 Відповісти
Моргнул - саечка за испуг.
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22.03.2024 16:26 Відповісти
хотел в базилио поиграть???))
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22.03.2024 16:39 Відповісти
Оператор дрона: "НЕ ВЕРЮ!!!"
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22.03.2024 17:25 Відповісти
Леон уже не тот

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22.03.2024 17:27 Відповісти
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22.03.2024 17:52 Відповісти
кот Базіліо ти???
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22.03.2024 18:16 Відповісти
Вот шо дрон животворящій робить!
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22.03.2024 19:27 Відповісти
Очки хоть не разбились?
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22.03.2024 19:56 Відповісти
Тільки одне...
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22.03.2024 20:44 Відповісти
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих. 20/17
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22.03.2024 20:50 Відповісти
навіщо відеомонтаж наклали ..видно що окуляри після вибуху фейкові стали і шапка рухається не в такт з головою ..
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22.03.2024 22:07 Відповісти
грєбєнщіков?
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22.03.2024 23:46 Відповісти
Пiсля прильоту - вiрю. До прильота - нi!
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23.03.2024 02:41 Відповісти
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23.03.2024 09:24 Відповісти
Кацап считал себя очень хитрым. Вот только хитрость - это ум дураков.
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23.03.2024 11:11 Відповісти
 
 