Окупант марно прикидається мертвим, щоб уникнути удару українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор роти уларних БПЛА "Strike Drones Company" 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис дій окупанта та успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Авдіївка - кінцева зупинка для російського окупанта, який не послухався маму і не вдягнув каску. Прочитана молитва "От бесовских дронов" теж не допомогла, приліт уламок у скроню - фатальне поранення. Кадри від пілотів ударних роти БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.03.2024 13:42 Відповісти Посилання
+23 Александр Иванов #442761
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+20 KosAn30 JT26
показати весь коментар22.03.2024 13:40 Відповісти Посилання
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прикрого самогубства роблять.
Оскарів на всіх не вистачить.
але мені здалося, що пробито було легені... тому і кров... і його хекання...
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
але наші воіни його перехитрили ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- Шапку не забіл?
- Неа!
- А каску?
- ...
- Сінок? Ну хоть ладу получу...
Подохне через 20-25 хвилин. За промедолом не тягнувся. Мучатись довго.
Святе Письмо. Вих. 20/17