Окупант марно прикидається мертвим, щоб уникнути удару українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор роти уларних БПЛА "Strike Drones Company" 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис дій окупанта та успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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"Авдіївка - кінцева зупинка для російського окупанта, який не послухався маму і не вдягнув каску. Прочитана молитва "От бесовских дронов" теж не допомогла, приліт уламок у скроню - фатальне поранення. Кадри від пілотів ударних роти БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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