Кривой Рог отправляет украинским воинам 70 новых современных пикапов, - Вилкул. ВИДЕО
Всего с начала полномасштабной войны Советом обороны Кривого Рога направлено в воинские части 610 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"ЕЩЕ 70 НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИКАПОВ ОТПРАВЛЯЕМ ОТ КРИВОГО РОГА НАШИМ ВОЕННЫМ.
Это техника для 129-й бригады, 3-й штурмовой бригады, 17-й отдельной танковой бригады, вч 3011 Национальной гвардии и частей ПВО, работающих на Днепропетровщине.
Таким образом, с начала полномасштабной войны Советом обороны города направлено в воинские части 610 единиц автомобильной техники. Это 394 внедорожника (джипы и пикапы), 84 полноприводных грузовика, 54 "скорых", 68 микроавтобусов, квадроциклы и другая техника на сумму свыше 380 млн. грн.
А всего оказана помощь нашим военным на сумму уже почти на 1 млрд 900 млн. грн.
Это просто цифра, но это одна из самых больших цифр по помощи, которую предоставлял любой город в Украине. Это тысячи квадрокоптеров, радиостанций, FPV-дронов, десятки тысяч шлемов и бронежилетов и многое другое.
Параллельно, что тоже очень важно, помогаем военным с ремонтами. С начала войны отремонтировано более 1130 единиц разной техники", - сообщил Вилкул.
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Причем требовали только наличкой (возможно существует схема отмывания бабла, может кто из компетентных органов прочитает это и проверит факт сбора денег мимо кассы).
Но вот формулировка у вилкула довольно туманная "от кривого рога". А о простых гражданах (и детях в том числе), которые собирали на эти пикапы почему то забыл сказать.
Пикапы НЕЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА!