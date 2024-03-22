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Кривой Рог отправляет украинским воинам 70 новых современных пикапов, - Вилкул. ВИДЕО

Всего с начала полномасштабной войны Советом обороны Кривого Рога направлено в воинские части 610 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"ЕЩЕ 70 НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИКАПОВ ОТПРАВЛЯЕМ ОТ КРИВОГО РОГА НАШИМ ВОЕННЫМ.

Это техника для 129-й бригады, 3-й штурмовой бригады, 17-й отдельной танковой бригады, вч 3011 Национальной гвардии и частей ПВО, работающих на Днепропетровщине.

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Таким образом, с начала полномасштабной войны Советом обороны города направлено в воинские части 610 единиц автомобильной техники. Это 394 внедорожника (джипы и пикапы), 84 полноприводных грузовика, 54 "скорых", 68 микроавтобусов, квадроциклы и другая техника на сумму свыше 380 млн. грн.
А всего оказана помощь нашим военным на сумму уже почти на 1 млрд 900 млн. грн.
Это просто цифра, но это одна из самых больших цифр по помощи, которую предоставлял любой город в Украине. Это тысячи квадрокоптеров, радиостанций, FPV-дронов, десятки тысяч шлемов и бронежилетов и многое другое.

Параллельно, что тоже очень важно, помогаем военным с ремонтами. С начала войны отремонтировано более 1130 единиц разной техники", - сообщил Вилкул.

Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул про допомогу ЗСУ

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1406) помощь (7882)


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Топ комментарии
+12
Цензор, скільки можна вам писати, що не існує і ніколи не існувало "Криворізької міської військової адміністрації"! Вілкул молодший не має жодної офіційеої посади! Рада оборони Кривого Рогу взагалі незрозуміла організація, чи то ГО чи то не ГО.
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22.03.2024 19:56 Ответить
+12
Нет. Собирали в школах и других, зависимых от вилкула организациях добровольно-принудительно, кто сколько может.
Причем требовали только наличкой (возможно существует схема отмывания бабла, может кто из компетентных органов прочитает это и проверит факт сбора денег мимо кассы).
Но вот формулировка у вилкула довольно туманная "от кривого рога". А о простых гражданах (и детях в том числе), которые собирали на эти пикапы почему то забыл сказать.
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22.03.2024 20:10 Ответить
+7
а яка частина Велиткого Крадівництва ЗЄкодла стала джипами ?
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22.03.2024 20:07 Ответить
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Цензор, скільки можна вам писати, що не існує і ніколи не існувало "Криворізької міської військової адміністрації"! Вілкул молодший не має жодної офіційеої посади! Рада оборони Кривого Рогу взагалі незрозуміла організація, чи то ГО чи то не ГО.
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22.03.2024 19:56 Ответить
В мацкві тамада веселий і конкурси харошіе.адміни не спіть.
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22.03.2024 20:21 Ответить
Це яка частина від вкраденого Вілкулом та його командою?
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22.03.2024 20:00 Ответить
а яка частина Велиткого Крадівництва ЗЄкодла стала джипами ?
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22.03.2024 20:07 Ответить
Нет. Собирали в школах и других, зависимых от вилкула организациях добровольно-принудительно, кто сколько может.
Причем требовали только наличкой (возможно существует схема отмывания бабла, может кто из компетентных органов прочитает это и проверит факт сбора денег мимо кассы).
Но вот формулировка у вилкула довольно туманная "от кривого рога". А о простых гражданах (и детях в том числе), которые собирали на эти пикапы почему то забыл сказать.
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22.03.2024 20:10 Ответить
А ч може Кривий Ріг родіть когось обратно ?
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22.03.2024 20:02 Ответить
а Київ?а інші міста тільки героїв народжують?
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22.03.2024 20:22 Ответить
І що зеленим нічого з того добра не обломилося? Чи це вже залишки після діління?
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22.03.2024 20:07 Ответить
Зе-ДБР порушить проти нього кримінальне провадження.
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22.03.2024 20:21 Ответить
Вилкулу несдобровать
Пикапы НЕЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА!
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22.03.2024 20:11 Ответить
Порошенко в 3 рази більше пожертвував.
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22.03.2024 20:16 Ответить
на 3 году членорояльский в патриёты запизался
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22.03.2024 21:21 Ответить
Яка ницість і убогість у коментаторів,аж гидко.Пікапи поїхали?Чи на них сіли СН в Києві?Такі самі випорожненя,по суті,були коли взнали,що Тітушок воює в ЗСУ...
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22.03.2024 23:31 Ответить
Може досить піарити це кримінальне гнилькуляче лайно? Все що збирає й відправляє Кривий Ріг - то заслуга людей, платників податків! Проте на фронт доходить лише невеличка частка від усього зібраного! Яким боком до нас вілкуляка? А таким, який краде й мародерить більшу частку! Може краще займетесь розслідуванням схем, корупції, злочинів отого гі*на у шапочці, якого ви з якогось переляку називаєте якимось начальником? Начальник банди, що захопила владу у місті й розпоряджається бюджетом на свій розсуд, на свої примхи? Тоді - так, це начальник 😠
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23.03.2024 20:05 Ответить
 
 