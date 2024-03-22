Кривой Рог отправляет украинским воинам 70 новых современных пикапов, - Вилкул. ВИДЕО

Всего с начала полномасштабной войны Советом обороны Кривого Рога направлено в воинские части 610 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"ЕЩЕ 70 НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИКАПОВ ОТПРАВЛЯЕМ ОТ КРИВОГО РОГА НАШИМ ВОЕННЫМ.

Это техника для 129-й бригады, 3-й штурмовой бригады, 17-й отдельной танковой бригады, вч 3011 Национальной гвардии и частей ПВО, работающих на Днепропетровщине.

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Таким образом, с начала полномасштабной войны Советом обороны города направлено в воинские части 610 единиц автомобильной техники. Это 394 внедорожника (джипы и пикапы), 84 полноприводных грузовика, 54 "скорых", 68 микроавтобусов, квадроциклы и другая техника на сумму свыше 380 млн. грн.

А всего оказана помощь нашим военным на сумму уже почти на 1 млрд 900 млн. грн.

Это просто цифра, но это одна из самых больших цифр по помощи, которую предоставлял любой город в Украине. Это тысячи квадрокоптеров, радиостанций, FPV-дронов, десятки тысяч шлемов и бронежилетов и многое другое.

Параллельно, что тоже очень важно, помогаем военным с ремонтами. С начала войны отремонтировано более 1130 единиц разной техники", - сообщил Вилкул.