Кривий Ріг відправляє українським воїнам 70 нових сучасних пікапів, - Вілкул. ВIДЕО

Всього з початку повномасштабної війни Радою оборони Кривого Рогу направлено до військових частин 610 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"ЩЕ 70 НОВИХ СУЧАСНИХ ПІКАПІВ ВІДПРАВЛЯЄМО ВІД КРИВОГО РОГУ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ



Це техніка для 129 бригади, 3 штурмової бригади, 17 окремої танкової бригади, вч 3011 Національної гвардії та частин ППО, які працюють на Дніпропетровщині.

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Таким чином з початку повномасштабної війни Радою оборони міста направлено до військових частин 610 одиниць автомобільної техніки. Це 394 позашляховики (джипи та пікапи), 84 повнопривідні вантажівки, 54 "швидкі", 68 мікроавтобусів, квадроцикли та інша техніка на суму понад 380 млн. грн.

А всього надано допомогу нашим військовим на суму вже на майже 1 млрд 900 млн. грн.

Це просто цифра, але це одна з найбільших цифр по допомозі, яке надавало будь яке місто в Україні. Це тисячі квадрокоптерів, радіостанцій, FPV дронів, десятки тисяч шоломів та бронежилетів та багато іншого.



Паралельно, що також дуже важливо, допомагаємо військовим з ремонтами. З початку війни відремонтовано понад 1 130 одиниць різної техніки", - повідомив Вілкул.