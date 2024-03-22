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Новини Відео Війна
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Кривий Ріг відправляє українським воїнам 70 нових сучасних пікапів, - Вілкул. ВIДЕО

Всього з початку повномасштабної війни Радою оборони Кривого Рогу направлено до військових частин 610 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"ЩЕ 70 НОВИХ СУЧАСНИХ ПІКАПІВ ВІДПРАВЛЯЄМО ВІД КРИВОГО РОГУ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ

Це техніка для 129 бригади, 3 штурмової бригади, 17 окремої танкової бригади, вч 3011 Національної гвардії та частин ППО, які працюють на Дніпропетровщині.

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Таким чином з початку повномасштабної війни Радою оборони міста направлено до військових частин 610 одиниць автомобільної техніки. Це 394 позашляховики (джипи та пікапи), 84 повнопривідні вантажівки, 54 "швидкі", 68 мікроавтобусів, квадроцикли та інша техніка на суму понад 380 млн. грн.
А всього надано допомогу нашим військовим на суму вже на майже 1 млрд 900 млн. грн.
Це просто цифра, але це одна з найбільших цифр по допомозі, яке надавало будь яке місто в Україні. Це тисячі квадрокоптерів, радіостанцій, FPV дронів, десятки тисяч шоломів та бронежилетів та багато іншого.

Паралельно, що також дуже важливо, допомагаємо військовим з ремонтами. З початку війни відремонтовано понад 1 130 одиниць різної техніки", - повідомив Вілкул.

Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул про допомогу ЗСУ

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1362) допомога (8450)


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Топ коментарі
+12
Цензор, скільки можна вам писати, що не існує і ніколи не існувало "Криворізької міської військової адміністрації"! Вілкул молодший не має жодної офіційеої посади! Рада оборони Кривого Рогу взагалі незрозуміла організація, чи то ГО чи то не ГО.
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22.03.2024 19:56 Відповісти
+12
Нет. Собирали в школах и других, зависимых от вилкула организациях добровольно-принудительно, кто сколько может.
Причем требовали только наличкой (возможно существует схема отмывания бабла, может кто из компетентных органов прочитает это и проверит факт сбора денег мимо кассы).
Но вот формулировка у вилкула довольно туманная "от кривого рога". А о простых гражданах (и детях в том числе), которые собирали на эти пикапы почему то забыл сказать.
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22.03.2024 20:10 Відповісти
+7
а яка частина Велиткого Крадівництва ЗЄкодла стала джипами ?
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22.03.2024 20:07 Відповісти
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Цензор, скільки можна вам писати, що не існує і ніколи не існувало "Криворізької міської військової адміністрації"! Вілкул молодший не має жодної офіційеої посади! Рада оборони Кривого Рогу взагалі незрозуміла організація, чи то ГО чи то не ГО.
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22.03.2024 19:56 Відповісти
В мацкві тамада веселий і конкурси харошіе.адміни не спіть.
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22.03.2024 20:21 Відповісти
Це яка частина від вкраденого Вілкулом та його командою?
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22.03.2024 20:00 Відповісти
а яка частина Велиткого Крадівництва ЗЄкодла стала джипами ?
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22.03.2024 20:07 Відповісти
Нет. Собирали в школах и других, зависимых от вилкула организациях добровольно-принудительно, кто сколько может.
Причем требовали только наличкой (возможно существует схема отмывания бабла, может кто из компетентных органов прочитает это и проверит факт сбора денег мимо кассы).
Но вот формулировка у вилкула довольно туманная "от кривого рога". А о простых гражданах (и детях в том числе), которые собирали на эти пикапы почему то забыл сказать.
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22.03.2024 20:10 Відповісти
А ч може Кривий Ріг родіть когось обратно ?
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22.03.2024 20:02 Відповісти
а Київ?а інші міста тільки героїв народжують?
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22.03.2024 20:22 Відповісти
І що зеленим нічого з того добра не обломилося? Чи це вже залишки після діління?
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22.03.2024 20:07 Відповісти
Зе-ДБР порушить проти нього кримінальне провадження.
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22.03.2024 20:21 Відповісти
Вилкулу несдобровать
Пикапы НЕЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА!
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22.03.2024 20:11 Відповісти
Порошенко в 3 рази більше пожертвував.
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22.03.2024 20:16 Відповісти
на 3 году членорояльский в патриёты запизался
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22.03.2024 21:21 Відповісти
Яка ницість і убогість у коментаторів,аж гидко.Пікапи поїхали?Чи на них сіли СН в Києві?Такі самі випорожненя,по суті,були коли взнали,що Тітушок воює в ЗСУ...
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22.03.2024 23:31 Відповісти
Може досить піарити це кримінальне гнилькуляче лайно? Все що збирає й відправляє Кривий Ріг - то заслуга людей, платників податків! Проте на фронт доходить лише невеличка частка від усього зібраного! Яким боком до нас вілкуляка? А таким, який краде й мародерить більшу частку! Може краще займетесь розслідуванням схем, корупції, злочинів отого гі*на у шапочці, якого ви з якогось переляку називаєте якимось начальником? Начальник банди, що захопила владу у місті й розпоряджається бюджетом на свій розсуд, на свої примхи? Тоді - так, це начальник 😠
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23.03.2024 20:05 Відповісти
 
 