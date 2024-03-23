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Пограничники уничтожили вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении. ВIДЕО

Украинские защитники обнаружили подорвавшийся на мине вражеский БТР-82А. Из-за подрыва было повреждено колесо техники. Обездвиженную цель обнаружила аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Помста", после чего "отработала" по ней ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале ГПСУ.

Смотрите: Неудачная попытка оккупанта убежать от дрона 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6587) уничтожение (7280) БТР (367) Бахмут (1604)


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