Пограничники уничтожили вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении. ВIДЕО
Украинские защитники обнаружили подорвавшийся на мине вражеский БТР-82А. Из-за подрыва было повреждено колесо техники. Обездвиженную цель обнаружила аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Помста", после чего "отработала" по ней ударными дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале ГПСУ.
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