УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12601 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
4 508 1

Прикордонники знищили ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники виявили ворожий БТР-82А, що підірвався на міні. Через підрив було пошкоджено колесо техніки. Знерухомлену ціль виявила аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста", після чого "відпрацювала" по ній ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

Дивіться: Бійці ССО знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників ворога на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) знищення (7600) БТР (282) Бахмут (1562)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 