Прикордонники знищили ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники виявили ворожий БТР-82А, що підірвався на міні. Через підрив було пошкоджено колесо техніки. Знерухомлену ціль виявила аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста", після чого "відпрацювала" по ній ударними дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
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