Украинские защитники ликвидировали двух вагнеровцев вблизи авдеевского коксохима. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА 47-й ОМБр "Strike Drones Company" обнаружили и ликвидировали двух вагнеровцев вблизи авдеевского коксохима.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ

Один из вагнеровцев получил тяжелые осколочные ранения, поэтому его добивать не стали. А вот другой оккупант был "легким" и притворялся мертвым - в конце концов, так и произошло.

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