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Украинские защитники ликвидировали двух вагнеровцев вблизи авдеевского коксохима. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА 47-й ОМБр "Strike Drones Company" обнаружили и ликвидировали двух вагнеровцев вблизи авдеевского коксохима.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ

Один из вагнеровцев получил тяжелые осколочные ранения, поэтому его добивать не стали. А вот другой оккупант был "легким" и притворялся мертвым - в конце концов, так и произошло.

Смотрите: Неудачная попытка оккупанта убежать от дрона 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3711) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+15
Вийдєш в поле....сядєш срать---далєко тєбя відать
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23.03.2024 11:19 Ответить
+15
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23.03.2024 11:37 Ответить
+12
Такі бодрячки -- шото приті в них зменшилось
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23.03.2024 11:21 Ответить
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Вийдєш в поле....сядєш срать---далєко тєбя відать
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23.03.2024 11:19 Ответить
Такі бодрячки -- шото приті в них зменшилось
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23.03.2024 11:21 Ответить
Гарне відео. Але по сюжету сюди краще підійшла б весела музичка з "Маски-шоу".
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23.03.2024 11:26 Ответить
"Расчёт РПГ-7 ликвидираван!"
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23.03.2024 11:33 Ответить
Звідки висновок що це розрахунок РПГ-7?
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23.03.2024 12:07 Ответить
Пласкі зеленкуваті футляри-наплічники поряд з ними Туди вкладаються споряджені до стрільби гранати РПГ (три штуки) Сам колись на навчаннях такий носив
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23.03.2024 12:15 Ответить
Сідай двійка.
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23.03.2024 12:20 Ответить
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23.03.2024 12:25 Ответить
Одноногий грибник купи собі ТВ з діагоналлю мінімум 50 дюймів і подивись де там сумка для пострілів!
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23.03.2024 12:29 Ответить
У тебе гроші на "мужиків" знову закінчилися? Між ногами свербить і у голові від того "макітриться"?
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23.03.2024 12:32 Ответить
За такого як ти пів копійки не дам.

зеленкуваті футляри-наплічники - сумка для пострілів на дві або три ПГ-7В кольору хаки
Може ти ще стрЫляв "карандашами"?
Голова вчи матчастину!
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23.03.2024 12:46 Ответить
А "хакі" - це ЯКИЙ колір?

Ха́ки (из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8 хинди ख़ाकी «пыльный», далее из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. خاکی‎ «пыльный, земляного цвета»), Хаккиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] - название пыльно-землистых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8 оттенков от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 серо -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 жёлтого до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 зеленовато -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 коричневого , в других источниках указаны цвет «хакки» - коричневато-жёлтыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] и желтоватыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)#cite_note-2 [2] .

Традиционно цвет хаки используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B военной форме одежды (обмундировании) в целях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6 камуфляжа . Зелёные оттенки хаки, встречающиеся в буйной растительности, традиционно также называют защитным цветом.
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23.03.2024 12:52 Ответить
Який же ти телепень.....
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23.03.2024 12:55 Ответить
У дзеркало глянь! Там краще видно!
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23.03.2024 12:59 Ответить
Псячої мови не розумію.
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23.03.2024 12:56 Ответить
Бо "пришелепкувата"!
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23.03.2024 12:58 Ответить
Згодна, по псячим мовам ти в нас мастак, да і во всьому що є на світі ти "фахівець".
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23.03.2024 13:00 Ответить
То ти фетишист я про твої труселя?
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23.03.2024 13:08 Ответить
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23.03.2024 11:37 Ответить
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23.03.2024 12:11 Ответить
Сміх сміхом, та все ж цікаво: чим одічалийе закидаються, щоб таке генерувати?
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23.03.2024 16:23 Ответить
Подвезите им еще штык-ножей!
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24.03.2024 14:38 Ответить
Нех найобувати оператора. Він баче кацапську гнилу натуру навіть через об'єктив дрона.
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23.03.2024 11:44 Ответить
Швиденько... одна нога тут, друга там...
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23.03.2024 12:02 Ответить
Якщо в москалів дронів в рази більше то уяві скільки отаких роликів з нашими хлопцями..
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23.03.2024 12:11 Ответить
Тупое кацапьё...
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23.03.2024 12:26 Ответить
Відео від "Спільнота українців".
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23.03.2024 12:17 Ответить
Оккупанты они как дети. Оторвали мишке лапу. Как теперь до Лондона чапать?
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23.03.2024 12:38 Ответить
ЧВК Вагнер на сімдесят відсотків була укомплектована за рахунок зеків.Самі зеки на шістдесят відсотків складались з найнижчою зеківської касти - опущених...Опущені (погоняло "пєтухі") радо міняли статус "підора" і місце біля параші на статус героя расєї і високу зарплату.Але в душі вони всі лишаються "підорами",бо це - назавжди.Тому розмову з ними треба починати з удару прикладом в зуби...Тільки тоді буде "душевний і довєрітєльний разгавор"...
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23.03.2024 13:02 Ответить
Готувались до олімпіади! Марафонці ***...!😁
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23.03.2024 13:10 Ответить
Чого приперлися на землю українців?..
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23.03.2024 13:20 Ответить
Хтіли українського сала, землі... А тут дрон у дупу да вила у башту.
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23.03.2024 13:27 Ответить
вдало вони збилися до купки
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23.03.2024 15:50 Ответить
Хороший Вагнер - мертвий
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23.03.2024 16:06 Ответить
Взагалі маскаль☝️😁
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23.03.2024 16:16 Ответить
жорстко, як в німецькому гей-порно..
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24.03.2024 12:04 Ответить
 
 