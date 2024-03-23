Українські захисники ліквідували двох вагнерівців поблизу авдіївського коксохіму. ВIДЕО

Пілоти роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр "Strike Drones Company" виявили та ліквідували двох вагнерівців поблизу авдіївського коксохіму.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

Один з вагнерівців отримав важкі уламкові поранення, тож його добивати не стали. А от інший окупант був "легким" і вдавав з себе мертвого - зрештою, так і сталося.

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