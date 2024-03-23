Українські захисники ліквідували двох вагнерівців поблизу авдіївського коксохіму. ВIДЕО
Пілоти роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр "Strike Drones Company" виявили та ліквідували двох вагнерівців поблизу авдіївського коксохіму.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ
Один з вагнерівців отримав важкі уламкові поранення, тож його добивати не стали. А от інший окупант був "легким" і вдавав з себе мертвого - зрештою, так і сталося.
Топ коментарі
+15 Bob Fayn
показати весь коментар23.03.2024 11:19 Відповісти Посилання
+15 Валерий К #448385
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+12 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.03.2024 11:21 Відповісти Посилання
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зеленкуваті футляри-наплічники - сумка для пострілів на дві або три ПГ-7В кольору хаки
Може ти ще стрЫляв "карандашами"?
Голова вчи матчастину!
Ха́ки (из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8 хинди ख़ाकी «пыльный», далее из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. خاکی «пыльный, земляного цвета»), Хаккиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] - название пыльно-землистых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8 оттенков от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 серо -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 жёлтого до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 зеленовато -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 коричневого , в других источниках указаны цвет «хакки» - коричневато-жёлтыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] и желтоватыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)#cite_note-2 [2] .
Традиционно цвет хаки используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B военной форме одежды (обмундировании) в целях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6 камуфляжа . Зелёные оттенки хаки, встречающиеся в буйной растительности, традиционно также называют защитным цветом.