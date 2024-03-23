Дрон-камикадзе летит в трубу, где спрятался российский захватчик. ВИДЕО
На Бахмутском направлении российский оккупант пытался скрыться в трубе, но FPV-дрон пограничников бригады Гвардии наступления "Помста" атаковал его даже там.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Мэри едет в небеса!
Прыгнуть в небо нелегко,
Звезды очень далеко.
Мэри верит в чудеса,
Мэри едет в небеса!
Мэри в небо улетай,
До свидания, гуд бай!
Я лечу, хэллоу, гуд бай!
Мэри в небо улетай,
До свидания, гуд бай!
Я лечу, хэллоу, гуд бай!
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