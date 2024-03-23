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Дрон-камікадзе летить у трубу, де заховався російський загарбник. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку російський окупант намагався сховатися у трубі, але FPV-дрон прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" атакував його навіть там.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники ліквідували двох вагнерівців поблизу авдіївського коксохіму. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+27
Діло труба
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23.03.2024 12:46 Відповісти
+24
Вилєтєл в трубу.
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23.03.2024 12:45 Відповісти
+11
Полет на Луну не удался. Следующий!
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23.03.2024 12:47 Відповісти
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Вилєтєл в трубу.
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23.03.2024 12:45 Відповісти
гіперлуп до кабзона
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23.03.2024 13:43 Відповісти
Діло труба
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23.03.2024 12:46 Відповісти
Полет на Луну не удался. Следующий!
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23.03.2024 12:47 Відповісти
Трубний орк
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23.03.2024 12:47 Відповісти
Трупний
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23.03.2024 13:08 Відповісти
сосиська вместе
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23.03.2024 12:48 Відповісти
Ото ж! І металевий макінтош на додачу.
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23.03.2024 13:00 Відповісти
Получается, прошёл огонь и медные трубы
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23.03.2024 12:48 Відповісти
Не сможешь ты уйти от этого огня,
Не спрячешься, не скроешься -
Любовь тебя настигнет (с)
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23.03.2024 12:48 Відповісти
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23.03.2024 12:49 Відповісти
Орк не в земле, труп в трубе...
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23.03.2024 12:50 Відповісти
"....Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно."
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23.03.2024 12:51 Відповісти
ШЕДЕВРАЛЬНО!!!
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23.03.2024 12:52 Відповісти
Нарошно не придумаєш
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23.03.2024 12:55 Відповісти
Я твой дом труба ШАТАЛ!
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23.03.2024 13:01 Відповісти
Да, вояки наши дали повод поизгаляться над орком... Трубный зов - труПный зов
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23.03.2024 13:09 Відповісти
"Я из пушка в небо уйду..." Цирк
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23.03.2024 13:10 Відповісти
ПЕСЕНКА МЭРИ (МЭРИ ВЕРИТ В ЧУДЕСА)
Муз. - И.Дунаевский
сл.. - В.Лебедев-Кумач

Я из пушки в небо уйду,
Диги-диги-ду, диги-диги-ду!
Я из пушки в небо уйду,
В небо уйду!

Мэри верит в чудеса,
Мэри едет в небеса!
Прыгнуть в небо нелегко,
Звезды очень далеко.

Мэри верит в чудеса,
Мэри едет в небеса!
Мэри в небо улетай,
До свидания, гуд бай!
Я лечу, хэллоу, гуд бай!

Мэри в небо улетай,
До свидания, гуд бай!
Я лечу, хэллоу, гуд бай!

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23.03.2024 17:26 Відповісти
Так ось ти яка, кацапульта...
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23.03.2024 13:13 Відповісти
Труба забилось дерьмом. Даже сантехник не поможет😄
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23.03.2024 13:13 Відповісти
Мюнхаузен? Долетів до Місяця? 🤣🤣🤣
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23.03.2024 13:30 Відповісти
В мене одне питання: Чи не занадто дорога розкіш, особоливо в порівнняні з вартісттю кулі, нищити одним дроном одного фашиста?
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23.03.2024 14:01 Відповісти
Ну так иди добей. Сэкономь дрон бойцам. А патрон тебе дадут.
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23.03.2024 14:29 Відповісти
500 уе за орка це не дорого. Нам за 2 роки більше 100 мільярдів допомоги надали☝️
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23.03.2024 16:22 Відповісти
Так ось,як виглядає,--Сєвєрний поток
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23.03.2024 14:27 Відповісти
"Я твой дрон труба шатал" (c)
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23.03.2024 14:28 Відповісти
Там же кунг стоит, мог залезть и закрыться изнутри.

Но его дело, и так даже лучше😃
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23.03.2024 14:51 Відповісти
Ти шо, кунг то «для Бога і начальства» (Л.Подеревянський «Піздєц»)
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23.03.2024 15:13 Відповісти
Мабуть летів аж до Єревану. Дурню, дуже широку трубу обрав.
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23.03.2024 15:09 Відповісти
Лікування закрепів і швидке повернення додому у кулі, гарантує ЗСУ.
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23.03.2024 15:14 Відповісти
Довбень думав, що сховався...
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23.03.2024 15:50 Відповісти
Нічого собі, може і дорозвідка ще буде??
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23.03.2024 15:52 Відповісти
Мабуть для нього прикордонники відкрили "вікно" для переміщення, але промазали. Думали перемістити в "Крокус" а вийшло до Кобзона.
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23.03.2024 16:03 Відповісти
".. и в сортире замочим"
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23.03.2024 16:05 Відповісти
концентрований хлопок получився
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23.03.2024 16:07 Відповісти
Все, як у казці - агонь, вада (кров) та мідні труби (з міддю напряг, піде і сталева)... Мабуть як барон Мюнхгаузен хотів на луну на ядрі злітати? Ку-ку, мой мальчк, сказала б Фрекен Бок
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23.03.2024 16:48 Відповісти
это не труба, это портал для попадания на концерт кобзона.
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23.03.2024 18:57 Відповісти
А трубочист - майстер своєї справи.))))
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23.03.2024 19:33 Відповісти
Это было стерео.
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23.03.2024 19:39 Відповісти
Ювелірна робота знищити щура в норі.
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24.03.2024 21:35 Відповісти
 
 