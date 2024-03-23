Дрон-камікадзе летить у трубу, де заховався російський загарбник. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку російський окупант намагався сховатися у трубі, але FPV-дрон прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" атакував його навіть там.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.03.2024 12:46 Відповісти Посилання
+24 Деніс Войцеховський
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+11 qart fox
показати весь коментар23.03.2024 12:47 Відповісти Посилання
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