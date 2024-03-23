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Зенитчик Отдельной президентской бригады сбивает вражескую крылатую ракету, которая шла курсом на Киев. ВИДЕО

Зенитчик 1-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбил вражескую крылатую ракету, которая шла курсом на Киев, с помощью переносного ЗРК Стингер.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе летит в трубу, где спрятался российский захватчик. ВИДЕО

Автор: 

крылатые ракеты (889) россия (96246) ВСУ (6700) Воздушные атаки на Киев (765) Отдельная президентская бригада (72)


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Топ комментарии
+23
Ти красень!Дякую тобі!
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23.03.2024 13:57 Ответить
+23
В Києві тільки один президент живе? Дурень мовчить - за розумного зійде.
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23.03.2024 14:01 Ответить
+22
Виробник Stinger повернув співробітників , яким за 70 років , з пенсії для відновлення виробництва ракет.
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.

Наголошується, що електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти. Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger.
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23.03.2024 14:06 Ответить
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В Києві тільки один президент живе? Дурень мовчить - за розумного зійде.
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23.03.2024 14:01 Ответить
Ви навіть розглянули на корпусі ракети слова "на бункер президента" ..... а інші 2 000 000 мирних жителів Києва мирно спали .....

напевно Ваші куратори задоволені за коментар
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23.03.2024 14:04 Ответить
2 миллиона было в марте 22 когда около половины ******,сейчас по скромным подсчетам больше 3....3.100-3.400,десь так
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23.03.2024 14:10 Ответить
І що це міняє?
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23.03.2024 14:15 Ответить
Ти красень!Дякую тобі!
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23.03.2024 13:57 Ответить
👍
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24.03.2024 14:30 Ответить
..своїми очима бачив подібну, тільки ще більш круту красу, безпосередньо над Київом, оце шо було позавчора...
оскільки не раз бачив, у подорожах, вночі, як на землю прилітає метеорит, то було дуже схоже саме на метеорит, бо по прямій, реально швидше трасерів кулеметів, дуже влучно, так, що розмазало корпус рокети кацапів у просторі на фейерверк палаючих уламків.. шкода камери не було (не для фсб пдрв, звісно, а для історії на роки)
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23.03.2024 14:04 Ответить
а что не так с киевской гес?
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23.03.2024 14:11 Ответить
Виробник Stinger повернув співробітників , яким за 70 років , з пенсії для відновлення виробництва ракет.
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.

Наголошується, що електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти. Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger.
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23.03.2024 14:06 Ответить
Хто б мене, пенса, куди витяг
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23.03.2024 14:09 Ответить
собирайте дроны. Это реально
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24.03.2024 01:31 Ответить
І на Заході пенсів тягнуть.
А молодь де? А молодь аплікушєчкі для ойфончиків розробляє.
Нащо їм ті ракети? Я казав персонаж фільму "Margin Call", навчався на ракети, але фінансовому аналітику більше платять.
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23.03.2024 14:28 Ответить
Ви не так на проблему дивитеся - не під тим кутом . Саме головне це - це якого ляда навіть в США з їхніми можливостями не модернізували або не зробили заміну Стінгерів ?
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23.03.2024 14:37 Ответить
Відповідь див. вище.
запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger
Тому що немає кому не те що нове робити, давно відоме старе відтворювати. Як і у нас, між іншим. А тут ядеркою марять...
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23.03.2024 14:38 Ответить
Ніт кому робити є - не було би вони би Ф35 до розуму би не довели до прикладу.
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23.03.2024 14:44 Ответить
То чому дідуганів тривожать?
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23.03.2024 14:45 Ответить
Як варіант вирішили бабоси зекономити - замість того шоб замовити нові деталі вирішили використати старі запаси а пенсіонерів не тре вчити те чого вони вже були навченні ( тобто і навчанні новачків зекономили).
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23.03.2024 14:48 Ответить
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.
електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти
Випробувальне обладнання потрібно де для виробництва, а для розробки.
Тобто мова йде не тільки про відновлення виробництва, але і про відновлення проєктування.
А це дещо різні речі.
Десятиліттями ті Стінгери нові були особливо не потрібні, а тепер знадобились.
Молодь не навчалась, діди поступово вибували. На щастя, ще встигли застати старе покоління, яке може передати досвід.
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23.03.2024 14:56 Ответить
Тобто в Райтеоні архіви де зберігалися інструкції по складанню Стінгерів загубили - ну тоді це шось з чимось , ну тоді дійсно без пенсіонерів ніяк . По виробництву любого виробу має існувати інструкція - це те саме шо рецепт борщу до прикладу.
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23.03.2024 15:02 Ответить
Повторюю, мова про розробку нових блоків, а не механічне відтворення старої конструкції.
Робітник за верстатом - це не інженер-технолог.
Робітнику достатньо технологічної карти (послідовність операцій на верстаті).
Інженер-конструктор має знати математику, фізику, принцип роботи системи, особливості її реалізації.
Робітника можна навчити за декілька місяців.
Інженера-конструктора готують декілька років після завершення освіти. Бо немає інститутів проєктування Стінгерів, є механіко-математичні або ракетобудівні факультети, факультети електроніки. Після вишу інженер не може одразу сісти і проєктувати визначений тип виробів. Потрібне донавчання в КБ під поточні завадання. І це донавчання, у нас, триває три-п'ять років. Це якщо є кому навчати.
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23.03.2024 15:08 Ответить
Дякую за службу. Слава Україні - Героям Слава!
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23.03.2024 14:07 Ответить
ЧУВАК, ты гений!
Однозначно!!
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23.03.2024 14:17 Ответить
Кацапи десятиріччями вихвалялись, що їх неможливо перемогти, бо вони відморожені. Але вони навіть не здогадувались з ким зв'язались. Пошана бійцю, що зберіг чиїсь життя.
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23.03.2024 14:30 Ответить
Низький уклон тобі воїне! Ти справжній герой, це ж скільки ти людських життів врятував. Слава тобі воїне!!!
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23.03.2024 15:06 Ответить
Так само і цим самим "стінгером" афганці в радянські літаки на підльоті до Баграму влучали...
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23.03.2024 15:48 Ответить
.. перші Стінгери з*явилися у афганців навесні 1986 року... Це був реальний жах, коли в день вони валили по 4-5 вертушок..та по парі літаків. І тільки це заставило совети екстренно ставити на літаки та вертольоти теплові пастки більшого калібру... розробляти програми прикриття злітаючих чи сідаючих літаків і створювати безпекові зони навкруги аеропортів.....
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23.03.2024 18:12 Ответить
Величезна подяка! Шана і честь!!!
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23.03.2024 16:41 Ответить
 
 