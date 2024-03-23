Зенітник Окремої президентської бригади збиває ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ. ВIДЕО
Зенітник 1-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького збив ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ, за допомогою переносного ЗРК Стінгер.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Sveta Yatsenko
показати весь коментар23.03.2024 13:57 Відповісти Посилання
+23 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар23.03.2024 14:01 Відповісти Посилання
+22 уаыау
показати весь коментар23.03.2024 14:06 Відповісти Посилання
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оскільки не раз бачив, у подорожах, вночі, як на землю прилітає метеорит, то було дуже схоже саме на метеорит, бо по прямій, реально швидше трасерів кулеметів, дуже влучно, так, що розмазало корпус рокети кацапів у просторі на фейерверк палаючих уламків.. шкода камери не було (не для фсб пдрв, звісно, а для історії на роки)
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.
Наголошується, що електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти. Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger.
А молодь де? А молодь аплікушєчкі для ойфончиків розробляє.
Нащо їм ті ракети? Я казав персонаж фільму "Margin Call", навчався на ракети, але фінансовому аналітику більше платять.
запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger
Тому що немає кому не те що нове робити, давно відоме старе відтворювати. Як і у нас, між іншим. А тут ядеркою марять...
електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти
Випробувальне обладнання потрібно де для виробництва, а для розробки.
Тобто мова йде не тільки про відновлення виробництва, але і про відновлення проєктування.
А це дещо різні речі.
Десятиліттями ті Стінгери нові були особливо не потрібні, а тепер знадобились.
Молодь не навчалась, діди поступово вибували. На щастя, ще встигли застати старе покоління, яке може передати досвід.
Робітник за верстатом - це не інженер-технолог.
Робітнику достатньо технологічної карти (послідовність операцій на верстаті).
Інженер-конструктор має знати математику, фізику, принцип роботи системи, особливості її реалізації.
Робітника можна навчити за декілька місяців.
Інженера-конструктора готують декілька років після завершення освіти. Бо немає інститутів проєктування Стінгерів, є механіко-математичні або ракетобудівні факультети, факультети електроніки. Після вишу інженер не може одразу сісти і проєктувати визначений тип виробів. Потрібне донавчання в КБ під поточні завадання. І це донавчання, у нас, триває три-п'ять років. Це якщо є кому навчати.
Однозначно!!