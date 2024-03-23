УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13026 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 176 32

Зенітник Окремої президентської бригади збиває ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ. ВIДЕО

Зенітник 1-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького збив ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ, за допомогою переносного ЗРК Стінгер.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе летить у трубу, де заховався російський загарбник. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1081) росія (66144) ЗСУ (7679) Повітряні атаки на Київ (824) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (71)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Ти красень!Дякую тобі!
показати весь коментар
23.03.2024 13:57 Відповісти
+23
В Києві тільки один президент живе? Дурень мовчить - за розумного зійде.
показати весь коментар
23.03.2024 14:01 Відповісти
+22
Виробник Stinger повернув співробітників , яким за 70 років , з пенсії для відновлення виробництва ракет.
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.

Наголошується, що електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти. Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger.
показати весь коментар
23.03.2024 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Києві тільки один президент живе? Дурень мовчить - за розумного зійде.
показати весь коментар
23.03.2024 14:01 Відповісти
Ви навіть розглянули на корпусі ракети слова "на бункер президента" ..... а інші 2 000 000 мирних жителів Києва мирно спали .....

напевно Ваші куратори задоволені за коментар
показати весь коментар
23.03.2024 14:04 Відповісти
2 миллиона было в марте 22 когда около половины ******,сейчас по скромным подсчетам больше 3....3.100-3.400,десь так
показати весь коментар
23.03.2024 14:10 Відповісти
І що це міняє?
показати весь коментар
23.03.2024 14:15 Відповісти
Ти красень!Дякую тобі!
показати весь коментар
23.03.2024 13:57 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.03.2024 14:30 Відповісти
..своїми очима бачив подібну, тільки ще більш круту красу, безпосередньо над Київом, оце шо було позавчора...
оскільки не раз бачив, у подорожах, вночі, як на землю прилітає метеорит, то було дуже схоже саме на метеорит, бо по прямій, реально швидше трасерів кулеметів, дуже влучно, так, що розмазало корпус рокети кацапів у просторі на фейерверк палаючих уламків.. шкода камери не було (не для фсб пдрв, звісно, а для історії на роки)
показати весь коментар
23.03.2024 14:04 Відповісти
а что не так с киевской гес?
показати весь коментар
23.03.2024 14:11 Відповісти
Виробник Stinger повернув співробітників , яким за 70 років , з пенсії для відновлення виробництва ракет.
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.

Наголошується, що електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти. Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger.
показати весь коментар
23.03.2024 14:06 Відповісти
Хто б мене, пенса, куди витяг
показати весь коментар
23.03.2024 14:09 Відповісти
собирайте дроны. Это реально
показати весь коментар
24.03.2024 01:31 Відповісти
І на Заході пенсів тягнуть.
А молодь де? А молодь аплікушєчкі для ойфончиків розробляє.
Нащо їм ті ракети? Я казав персонаж фільму "Margin Call", навчався на ракети, але фінансовому аналітику більше платять.
показати весь коментар
23.03.2024 14:28 Відповісти
Ви не так на проблему дивитеся - не під тим кутом . Саме головне це - це якого ляда навіть в США з їхніми можливостями не модернізували або не зробили заміну Стінгерів ?
показати весь коментар
23.03.2024 14:37 Відповісти
Відповідь див. вище.
запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали молодих співробітників виробництву ракет Stinger
Тому що немає кому не те що нове робити, давно відоме старе відтворювати. Як і у нас, між іншим. А тут ядеркою марять...
показати весь коментар
23.03.2024 14:38 Відповісти
Ніт кому робити є - не було би вони би Ф35 до розуму би не довели до прикладу.
показати весь коментар
23.03.2024 14:44 Відповісти
То чому дідуганів тривожать?
показати весь коментар
23.03.2024 14:45 Відповісти
Як варіант вирішили бабоси зекономити - замість того шоб замовити нові деталі вирішили використати старі запаси а пенсіонерів не тре вчити те чого вони вже були навченні ( тобто і навчанні новачків зекономили).
показати весь коментар
23.03.2024 14:48 Відповісти
"Ми витягуємо зі складів випробувальне обладнання та здуємо з нього павутину", - зізнався президент Raytheon Уес Кремер.
електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії переробляють друковані плати та деякі компоненти
Випробувальне обладнання потрібно де для виробництва, а для розробки.
Тобто мова йде не тільки про відновлення виробництва, але і про відновлення проєктування.
А це дещо різні речі.
Десятиліттями ті Стінгери нові були особливо не потрібні, а тепер знадобились.
Молодь не навчалась, діди поступово вибували. На щастя, ще встигли застати старе покоління, яке може передати досвід.
показати весь коментар
23.03.2024 14:56 Відповісти
Тобто в Райтеоні архіви де зберігалися інструкції по складанню Стінгерів загубили - ну тоді це шось з чимось , ну тоді дійсно без пенсіонерів ніяк . По виробництву любого виробу має існувати інструкція - це те саме шо рецепт борщу до прикладу.
показати весь коментар
23.03.2024 15:02 Відповісти
Повторюю, мова про розробку нових блоків, а не механічне відтворення старої конструкції.
Робітник за верстатом - це не інженер-технолог.
Робітнику достатньо технологічної карти (послідовність операцій на верстаті).
Інженер-конструктор має знати математику, фізику, принцип роботи системи, особливості її реалізації.
Робітника можна навчити за декілька місяців.
Інженера-конструктора готують декілька років після завершення освіти. Бо немає інститутів проєктування Стінгерів, є механіко-математичні або ракетобудівні факультети, факультети електроніки. Після вишу інженер не може одразу сісти і проєктувати визначений тип виробів. Потрібне донавчання в КБ під поточні завадання. І це донавчання, у нас, триває три-п'ять років. Це якщо є кому навчати.
показати весь коментар
23.03.2024 15:08 Відповісти
Дякую за службу. Слава Україні - Героям Слава!
показати весь коментар
23.03.2024 14:07 Відповісти
ЧУВАК, ты гений!
Однозначно!!
показати весь коментар
23.03.2024 14:17 Відповісти
Кацапи десятиріччями вихвалялись, що їх неможливо перемогти, бо вони відморожені. Але вони навіть не здогадувались з ким зв'язались. Пошана бійцю, що зберіг чиїсь життя.
показати весь коментар
23.03.2024 14:30 Відповісти
Низький уклон тобі воїне! Ти справжній герой, це ж скільки ти людських життів врятував. Слава тобі воїне!!!
показати весь коментар
23.03.2024 15:06 Відповісти
Так само і цим самим "стінгером" афганці в радянські літаки на підльоті до Баграму влучали...
показати весь коментар
23.03.2024 15:48 Відповісти
.. перші Стінгери з*явилися у афганців навесні 1986 року... Це був реальний жах, коли в день вони валили по 4-5 вертушок..та по парі літаків. І тільки це заставило совети екстренно ставити на літаки та вертольоти теплові пастки більшого калібру... розробляти програми прикриття злітаючих чи сідаючих літаків і створювати безпекові зони навкруги аеропортів.....
показати весь коментар
23.03.2024 18:12 Відповісти
Величезна подяка! Шана і честь!!!
показати весь коментар
23.03.2024 16:41 Відповісти
 
 