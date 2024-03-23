Оккупанты решили закрепиться под разбитой БМП, переждать и продвинуться в сторону наших позиций, однако воины ВСУ их ликвидировали. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении обнаружили трех оккупантов, которые решили закрепиться под разбитой ранее БМП, переждать и продолжить продвижение в сторону позиций сил обороны.

Наши воины двумя дронами-камикадзе атаковали оккупантов. Как результат, - все "200", информирует Цензор.НЕТ.

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