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Новости Видео Война
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Оккупанты решили закрепиться под разбитой БМП, переждать и продвинуться в сторону наших позиций, однако воины ВСУ их ликвидировали. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении обнаружили трех оккупантов, которые решили закрепиться под разбитой ранее БМП, переждать и продолжить продвижение в сторону позиций сил обороны.

Наши воины двумя дронами-камикадзе атаковали оккупантов. Как результат, - все "200", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Зенитчик Отдельной президентской бригады сбивает вражескую крылатую ракету, которая шла курсом на Киев. ВИДЕО

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ликвидация (3713) 93 отдельная механизированная бригада (300) БМП (405)


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Керемет джігіттер!!!Алга Украіна!!!
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23.03.2024 16:57 Ответить
Нажаль те, що рухалося, у поле зору не попало... Чи теж на концерті чи квиток шукає...
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23.03.2024 16:58 Ответить
Хробаки пішли на корм хробакам.
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23.03.2024 17:03 Ответить
Владімір,Александр та Нікалай....жоден ні окуклілся
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23.03.2024 17:07 Ответить
Музон бадьорий.
Молодці оператори, добивають підарів.
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23.03.2024 19:36 Ответить
Нехай щастить!
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23.03.2024 21:38 Ответить
Заземлили кацапів наші воїни ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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23.03.2024 22:40 Ответить
Таке враження,що на цій війні з дронами якщо ти десь на передку і не в якихось бліндажах сидиш безвилазно то ти практично 100% труп, дрони все бачать і повсюди тебе знайдуть
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24.03.2024 10:04 Ответить
 
 