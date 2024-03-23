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Окупанти вирішили закріпитися під розбитою БМП, перечекати та просунутися у бік наших позицій, однак воїни ЗСУ їх ліквідували. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку виявили трьох окупантів, які вирішили закріпитися під розбитою раніше БМП, перечекати та продовжити просування у бік позицій Сил оборони.

Наші воїни двома дронами-камікадзе атакували окупантів. Як результат, - усі "200", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Зенітник Окремої президентської бригади збиває ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4096) 93 окрема механізована бригада (301) БМП (415)


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Керемет джігіттер!!!Алга Украіна!!!
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23.03.2024 16:57 Відповісти
Нажаль те, що рухалося, у поле зору не попало... Чи теж на концерті чи квиток шукає...
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23.03.2024 16:58 Відповісти
Хробаки пішли на корм хробакам.
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23.03.2024 17:03 Відповісти
Владімір,Александр та Нікалай....жоден ні окуклілся
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23.03.2024 17:07 Відповісти
Музон бадьорий.
Молодці оператори, добивають підарів.
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23.03.2024 19:36 Відповісти
Нехай щастить!
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23.03.2024 21:38 Відповісти
Заземлили кацапів наші воїни ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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23.03.2024 22:40 Відповісти
Таке враження,що на цій війні з дронами якщо ти десь на передку і не в якихось бліндажах сидиш безвилазно то ти практично 100% труп, дрони все бачать і повсюди тебе знайдуть
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24.03.2024 10:04 Відповісти
 
 