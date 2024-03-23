Окупанти вирішили закріпитися під розбитою БМП, перечекати та просунутися у бік наших позицій, однак воїни ЗСУ їх ліквідували. ВIДЕО
Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку виявили трьох окупантів, які вирішили закріпитися під розбитою раніше БМП, перечекати та продовжити просування у бік позицій Сил оборони.
Наші воїни двома дронами-камікадзе атакували окупантів. Як результат, - усі "200", інформує Цензор.НЕТ.
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Молодці оператори, добивають підарів.
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼