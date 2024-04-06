Пограничники сожгли вражеский автомобиль и ликвидировали четверых оккупантов. ВИДЕО
На Юге пограничники-аэроразведчики точной работой с FPV-дронов сожгли автомобиль оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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Палите в удовольствие!
И бережить себе!
Ну, Красівоє Же Показують.
Так они там еще и развлекаются, значит... Грустно все это, что им удается так вольготно жить там.
Машину, которую они у кого-то экспроприировали.