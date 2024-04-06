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Новости Видео Война
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Пограничники сожгли вражеский автомобиль и ликвидировали четверых оккупантов. ВИДЕО

На Юге пограничники-аэроразведчики точной работой с FPV-дронов сожгли автомобиль оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Смотрите: Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем и 7 систем ПВО оккупантов за две недели. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) ликвидация (3536)


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Молодцы, мальчики!
Палите в удовольствие!
И бережить себе!
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06.04.2024 15:54 Ответить
Лапті ф клочья!

Ну, Красівоє Же Показують.
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06.04.2024 16:03 Ответить
А орки настирливі, ніяк не втомлюються спалахувати
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06.04.2024 16:11 Ответить
Стосовно 4 окупантів - тут скоріше бажане за дійсне
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06.04.2024 16:19 Ответить
Підсмажені рашисти дуже добре піднімають настрій
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06.04.2024 16:27 Ответить
Для таких уродов война сказкой была , под таким навесом с елочкой живя.
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06.04.2024 17:29 Ответить
В чорному *дэвушка*.
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06.04.2024 19:10 Ответить
А мне подумалось, что какой-то парниша молодой. Ну не суть, им - мальчик, девочка, какая в жопу, разница....
Так они там еще и развлекаются, значит... Грустно все это, что им удается так вольготно жить там.
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06.04.2024 20:15 Ответить
Очень жаль...😒

Машину, которую они у кого-то экспроприировали.
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06.04.2024 20:08 Ответить
 
 